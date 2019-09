Dal Festival Verdi alla Notte dei Ricercatori: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in Piazza Garibaldi a Parma. Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it

Venerdì 27 settembre

Parma music film Festival

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.00 proiezione del film A Rose in Winter, regia di Joshua Sinclair. Lingua inglese in sottotitoli in italiano. Alla serata sarà presente il regista Joshua Sinclair. Alle 18.00 proiezione di Essere Leonardo Da Vinci, Un’intervista impossibile, di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con Rai Cinema. Alla serata sarà presente il regista e attore Massimiliano

Finazzer Flory.

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 presentazione libri e interventi musicali. Ingresso gratuito. Programma completo sul sito internet www.parmamusicfilmfestival.com

La notte dei ricercatori

Campus Scienze entrata Via Langhirano Dipartimento Medico Veterinario - Via del Taglio ,10

Csac – Strada Viazza di Paradigna, 1

Centro storico

Dalle 15.00 alle 21.00 laboratori aperti, esperimenti, mostre, incontri con esperti, spettacoli e molto altro, per mostrare a bambini, giovani e adulti quanto possa essere affascinante e ricca di sfaccettature l’attività di ricerca. Per informazioni www.lanottedeiricercatori.unipr.it

Giardini Gourmet

Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui vengono aperte le porte di giardini e svelati luoghi nascosti con musica e buon cibo: Chiostro delle Maestre Luigine (Borgo Valorio, 6) e Convitto Maria Luigia (Borgo Lalatta, 14). Costo per persona euro 45,00 più prevendita. Prevendita biglietti sul circuito Vivaticket. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it

Barilla Pasta Party

Piazza Garibaldi

dalle 19.00 alle 23.00, per il Settembre Gastronomico Cucina Mobile Barilla della Protezione Civile. Evento gratuito. Ingresso libero. Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 Klangforum Wien, diretto da Sylvain Cambreling, musiche di Strauss, Weber, Puccini, Traversa, Berg, Iannotta e Haas. I biglietti sono in vendita sul circuito e prevendite Vivaticket. Per informazioni tel. 0521708899 – www.fondazioneprometeo.org

Settembre collecchiese: Grazie Maestro

Chiesa di San Prospero - Collecchio

Alle 21.00 concerto con la Corale Mario Dellapina, in ricordo del M° Mario Dellapina nel quarantesimo dalla scomparsa.

Verdi Festival

Teatro Verdi - Busseto

Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Sabato 28 settembre

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 La favola delle teste di legno. Spettacolo della compagnia I burattini dei Ferrari Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Esploriamo insieme la Pinacoteca: attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. Giochiamo insieme alla caccia al tesoro: con indovinelli e piccoli indizi andremo alla scoperta delle opere esposte. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato speciale di esperto conoscitore della Pinacoteca. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max. 20 bambini. È richiesta la

prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San

Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai fondi oro dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

L’ora Viola

Serra storica del Giardino Ducale

Dopo l'inaugurazione della mostra, verso le 11.30, è possibile partecipare a “Il faut cultiver notre jardin”, passeggiata nel Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Parma music film Festival

Il Cubo – Via La Spezia, 90, 2° piano

Alle 16.30 Paradiso, evento Speciale e Workshop, regia di Alessandro Negrini. Incontro con il regista sul tema La poetica del documentario con la partecipazione di Lucio Matricardi, cantautore-compositore. Ingresso gratuito. Programma completo sul sito internet www.parmamusicfilmfestival.com

Salotti musicali parmensi

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 17.00 Capolavori della musica strumentale nell’Italia tardo ottocentesca. Ingresso gratuito

con prenotazione obbligatoria scrivendo a salottimusicaliparmensi@gmail.com4

Verdi Festival

Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4

Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Cena a tema. Pasta: tra tradizione e innovazione

Ristorante Parmigianino – Grand Hotel de la Ville

Alle 20.00 cena a tema a cura dello chef Roberto Conti. Biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket. Per maggiori informazioni www.parmacityofgastronomy.it

I Borghi dei sovversivi

Alle 21.00, per la XX Festa delle Barricate antifasciste, ritrovo in Piazza dell'Annunziata per la visita guidata per le strade dell’Oltretorrente alla scoperta di uomini e donne che non si sottomisero alla dittatura fascista, con i racconti di Margherita Becchetti, William Gambetta e Marco Severo. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

La musica nel cuore

Corte Meli Lupi – Strada Martinella, 273

Alle 21.30 concerto di beneficienza del gruppo di musicisti parmigiani Heart Music Band. Ospiti di eccezione le voci di Stefania Rava, Rose Ricaldi e Silvia Piccoli. La raccolta fondi andrà a favore del Reparto di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliera. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 3339612297 – 3318340905.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi - San Secondo Parmense

Dalle 21.30 visita spettacolo notturna accompagnati dai personaggi rossiani del Cinquecento. Costo adulti euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 - 3334184232.

Domenica 29 settembre

Feste e mercati di charme

Via La Spezia

Durante la giornata Festa in Via La Spezia con mercato e tante bancarelle. Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3 Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai fondi oro dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 Violetta e le altre, personaggi e citazioni del melodramma, visita guidata accompagnata dalle musiche dell’Ensemble Silentia Lunae. Ingresso gratuito.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Parma music film Festival

Circolo di Lettura – Via Melloni, 4/a

Alle 19.00 Cerimonia di premiazione; alle 20.30 cena di gala a cura di Luciano Spigaroli. Per prenotazioni tel. 3930935075, info@parmaoperart.com Programma completo sul sito internet www.parmamusicfilmfestival.com

Verdi Festival

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 andrà in scena l’opera Nabucco, dramma lirico in quattro parti su libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabuchodonosor, di Auguste Anicet-Bourgeois e Francis Cornu e dal ballo Nabuccodonosor di Antonio Cortesi. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Settembre collecchiese: Bacche, frutti e erbe d'autunno, usi e proprietà

Parco del Taro - Corte di Giarola Dalle 10.00 camminata di scoperta di frutti antichi, bacche e erbe curative. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al cell. 3474018157.

Eventi al Castello di Bardi

Bardi

Dalle 10.00 Bardi fantastica con Harry Potter, una giornata dedicata ai bambini. Per informazioni info@castellodibardi.info - tel. 0525733021 – 3801088315.

Nel segno di Matilde e Pier Maria – La via di Linari

Badia Cavana - Lesignano de' Bagni

Alle 15.00 visite guidate alla Badia e dintorni (fico secolare, pineta e barboj). Alle 18.00 concerto Il contrappunto e l'alfabeto, liuto e chitarra tra rinascimento e barocco con Domenico Cerasani. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521850213 - 3386310900.

Festival Serassi

Cappella Ducale di San Liborio – Colorno

Alle 18.00 Trascrizioni d’opera. Musiche di Verdi, Bellini, Rossini ecc, con Michele Santi, trombe storiche e Marco Arlotti all’organo. Ingresso gratuito.