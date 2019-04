L'ultimo week end di aprile tra castelli, street food e escursioni

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Parma 360 Festival Quarta edizione del Festival della creatività con mostre, installazioni, eventi, concorsi, workshop www.parma360festival.it

Venerdì 26

Festa della Liberazione: celebrazioni per il 25 aprile

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 10.00 W (Prova di Resistenza). Di e con Beatrice Baruffini, produzione Teatro delle Briciole. Per informazioni e biglietteria tel. 0521992044 - 989430 - biglietteriabriciole@solaresdellearti.it

Sede ANPI - piazzale Barbieri 1/A

Dalle 18.00 Uno sguardo ribelle. Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla rappresentazione della Resistenza locale. A cura di ISREC Parma e ANPI provinciale. La mostra resterà aperta fino al 10 maggio 2019.

Lenz Teatro - via Pasubio, 3

Alle 21.00 {Black} Bruno Longhi. Testo Francesco Pititto, regia Adriano Engelbrecht, musica Andrea Azzali. In collaborazione con ISREC Parma. Rivolto a tutte le fasce d’età, prenotazione consigliata. Per informazioni e biglietteria tel. 0521270141 – 3356096220 -

info@lenzfondazione.it

Ex ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Tutti lo sanno, di Ashgar Farhadi. Ingresso gratuito dedicato ai maggiori di55 anni. Per informazioni tel. 0521281138.

Preludio di un temporaneo racconto

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

Dalle 15.30 alle 16.00 Nino Piazza presenta la performance in esterno. È l’apparizione di un racconto in esterno: dal passato al presente. Maria Luigia si erge a Musa ispiratrice della visione. Alterità e bellezza in suoni, colori e profumi.

Le voci della terra

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 rassegna internazionale di canto corale: Un chiaro lume nasce, con il Coro Calicantus di Locarno e il Coro Vox Canora di Parma. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.

I concerti di primavera

Villa Malenchini – Strada Cava – Carignano

Alle 21.00 concerto Giorgio Costa al pianoforte, musiche di Beethoven, Mozart e Schubert. Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.

I sabati creativi al Museo Guatelli

Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro

Alle 15.00 Carta, cartina...girandolina, laboratorio per bambini con i loro nonni. Costi ingresso al museo + laboratorio: euro 5,00 adulti, euro 5,00 bambini. Durata: 2 ore. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 24 aprile. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521.333601 - e-

mail info@museoguatelli.it

Castle street food

Fontanellato

Dalle 11.00 alle 23.00 cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia intorno alla Rocca Sanvitale.

Sabato 27

Artesauro

Via Nazario Sauro

Dalle 9.00 alle 19.00 bancarelle con oggetti di antiquariato, abbigliamento e oggettistica varia. Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Animali ad arte: viaggio alla scoperta degli animali nei dipinti della Pinacoteca Stuard. A partire dallo splendido Levriero disegnato da Parmigianino, passando attraverso i cavalli delle battaglie di Brescianino arrivando al gatto del Grechetto i bimbi

scopriranno, divertendosi, il significato degli animali nell'arte. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festa della Liberazione: celebrazioni per il 25 aprile

Parco della Cittadella - ingresso di viale delle Rimembranze Alle 15.00 La piccola clandestina. Caccia al tesoro resistente per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail centrostudimovimenti@gmail.com Partecipazione euro 5,00. A cura di Centro Studi Movimenti.

Lenz Teatro - via Pasubio, 3

Alle 17.00 {Black} Bruno Longhi. Testo Francesco Pititto, regia Adriano Engelbrecht, musica Andrea Azzali. In collaborazione con ISREC Parma. Rivolto a tutte le fasce d’età, prenotazione consigliata. Per informazioni e biglietteria tel. 0521270141 – 3356096220 oppure info@lenzfondazione.it

Biblioteca Ugo Guanda - vicolo delle Asse, 5

Alle 17.30 Novecento Parmigiano. Presentazione del romanzo di Titti Amoretti: la storia di tre famiglie parmigiane attraverso il Novecento, sullo sfondo della Resistenza e della lotta partigiana. Dialoga con l’autrice Giuseppe Marchetti.

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 18.30 W (Prova di Resistenza). Di e con Beatrice Baruffini, produzione Teatro delle Briciole. Per informazioni e biglietteria tel. 0521992044 - 989430 oppure biglietteriabriciole@solaresdellearti.it

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it

oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Cineclub dei bambini

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.30 proiezione del film I primitivi. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatorieuro 6,00. Per informazioni tel. 0521281138.

Preludio di un temporaneo racconto

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

Dalle 15.30 alle 16.00 Nino Piazza presenta la performance in esterno. È l’apparizione di un racconto in esterno: dal passato al presente. Maria Luigia si erge a Musa ispiratrice della visione. Alterità e bellezza in suoni, colori e profumi.

Festa del vino e street food

Piazza Ghiaia

Dalle 17.00 alle 24.00 stand di 15 cantine di tutta Italia con oltre 80 etichette, mostra-mercato gastronomica e street food. Possibilità di comprare presso l’Infopoint della manifestazione un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere personalizzati, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi gratuiti agli stand. In serata musica con DJ Set.

Nuove atmosfere: Tutti per uno

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan con Fabrizio Villa corno e la Filarmonica Toscanini, musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Strauss. Per informazioni e biglietti www.fondazionetoscanini.it tel. 0521391339.

Teatro del Cerchio: stagione di prosa

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena La visita della vecchia signora, con la Compagnia del Progetto studio e TDC. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682.

Primavera nel borgo di Torrechiara

Castello di Torrechiara

Caccia al tesoro nel borgo e visita accompagnata con sorpresa nelle sale del castello. Al raggiungimento di minimo 10 ragazzi e massimo 25; fascia d'età 5-8 anni. Costo euro 7,00. Su prenotazione. Inizio alle 11.00 termine alle 13.00. Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Torrechiara. Per prenotazioni: plldidattica@gmail.com - 3487427408 - 3489273012.

Castle street food

Fontanellato

Dalle 11.00 alle 23.00 cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia intorno alla Rocca Sanvitale.

La pecora e il lupo nella Riserva dei Ghirardi

Predelle di Porcigatone - Borgotaro

Dalle 9.00 alle 13.00 partenza dal Centro Visite per un’uscita al pascolo alla scoperta della

natura, della vita del gregge e dei gusti di un tempo. Con degustazione. Prenotazione

obbligatoria tel. 3497736093 - info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto 7,50; ragazzi euro 4,00; gratuito under 10. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232. Domenica 28 Festa della Liberazione: celebrazioni per il 25 aprile

Ritrovo presso il PalaSport Bruno Raschi - via Silvio Pellico 14/a

Alle 7.30 Sui sentieri dei partigiani in valle del Taro. Escursione tra storia e natura fino a Belforte, Monte San Bernardo, nell’alta valle del Taro. Iniziativa rivolta agli escursionisti, lunghezza 12 km (6 ore circa). Costo euro 5,00 per i soci CAI, euro 12,00 per i non soci CAI, a copertura spese assicurazione. A cura di CAI Parma in collaborazione con ISREC Parma. Per informazioni info@caiparma.it oppure tel. 0521984901.

Teatro Europa - via Oradour, 14

Alle 16.30 Come quando è primavera. Di e con Marco Fasciana, Giulia Canali e Caterina Marino. Spettacolo per bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Per informazioni e biglietteria tel. 0521243377 oppure europateatri.pr@gmail.com

Festa del vino e street food

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 24.00 stand di 15 cantine di tutta Italia con oltre 80 etichette, mostra-mercato gastronomica e street food. Possibilità di comprare presso l’Infopoint della manifestazione un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere personalizzati, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi gratuiti agli stand. In serata musica con Dino Mancino.

Domeniche di primavera #AlRegio

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a

Dalle 10.00 alle 16.00 visite guidate all’elegante Foyer neoclassico intitolato ad Arturo Toscanini, la Sala decorata con gli stucchi dorati e l’imponente astrolampo e la Sala affrescata del Ridotto (visite guidate disponibili in italiano, inglese e francese). Durata visita di circa 30 minuti. Le visite si effettuano ogni ora a partire dagli orari indicati. Ingresso intero euro 5,00, ridotto 18 - 30 anni, over 65 anni, visitatori Casa della Musica e Museo Toscanini euro 3,00, ridotto 6 - 18 anni euro 2,00, gratuite per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità. La prenotazione è consigliata tel. 0521203995 oppure visitareilregio@teatroregioparma.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnocla cabaret: spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 11.00 visita guidata speciale Il colore della guerra: in occasione della Festa della Liberazione un percorso speciale dedicato ai dipinti del "genere delle battaglie": dall'esercito a cavallo di Carlo Magno dipinto da Vittorino Edel, alle scene di battaglie del Brescianino insieme alle tele del suo allievo Spolverini, sino alle guerre d'Indipendenza del Raimondi.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Sottofondi musicali

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 visita alle sale accompagnati dalle note del fortepiano, con Aya Azegami che siederà alla tastiera e Mario Lacchini al flauto. L'iniziativa non comporta supplemento alle modalità di ingresso al Museo (euro 5,00 intero; euro 3,00 ridotto; gratuito sotto i 14 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727 - glaucolombardi@libero.it

Mezz’ora d’arte con...

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Giorgio Scherer, Autoritratto, a cura di Rossella Cattani. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scopertadell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Teatro Europa: teatro ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Mani d’argento, spettacolo a bambini dai 6 anni, di e con Chiara Rubes e Franca Tragni. Ingresso intero euro 8,00; ridotto euro 6,00. Per informazioni tel. 0521243377.

Note d’arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Maria Sintamarian al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Teatro del Cerchio: stagione di prosa

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena La visita della vecchia signora, con la Compagnia del Progetto studio e TDC. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell ́ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale. Per informazioni tel. 0521829055.

Primavera nel borgo di Torrechiara

Castello di Torrechiara

Caccia al tesoro nel borgo e visita accompagnata con sorpresa nelle sale del castello. Al raggiungimento di minimo 10 ragazzi e massimo 25; fascia d'età 5-8 anni. Costo euro 7,00. Su prenotazione. Inizio alle 11.00 termine alle 13.00. Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Torrechiara. Per prenotazioni: plldidattica@gmail.com - 3487427408 - 3489273012.

Castle street food

Fontanellato

Dalle 11.00 alle 23.00 cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia intorno alla Rocca Sanvitale.

Sulle ali delle libellule Riserva Parma Morta

Laghi Paradiso - Via Ghiare Bonvisi, Mezzani Alle 15.30 giochi e esperienze per scoprire tutti i segreti delle libellule. Prenotazione

obbligatoria Esperta tel. 3474018157 entro sabato 27 aprile alle 13.00.

A tu per tu – incontri musicali

Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Alle 18.00 concerto Four Sax, quartetto di Sassofoni Accademia. Musiche di Bach, Rossini,

Françaix, Romero Gershwin, Escaich. Per informazioni tel. 0521331342.