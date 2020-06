Tra visite guidate, passeggiate enogastronomiche e musica: dopo il lockdown ripartono gli eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma il venerdì, sabato e domenica alle 10.30. Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 26

Visita guidata

Alle 15.00 visita guidata attraverso le tre piazze storiche e alla Casa della Musica (cortile d'onore con gruppi scultoreo farnesiano). Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Durata: circa 2 ore. Costo: € 10,00 cad.; gratuito minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Parma Grand Tour

Alle 15.30 visita in esterni del centro storico di Parma con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, un romantico Grand Tour nella città accompagnati dal racconto di una guida locale. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.

Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.

Parma col naso all’insù + Aperitivo guidato

Alle 17.30 visita in esterni del centro storico da un altro punto di vista con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, spunti insoliti di visita per suggestioni sopraelevate. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa. Prenotazione online

obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel. 3277469902. Costo 22€ - Ridotto 17€. Nel costo è incluso aperitivo a base di prodotti tipici del territorio con degustazione guidata. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione

delle spiegazioni.

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 Il Cerchio delle favole, racconti animati con gli spettatori in cerchio. A cura degli attori del Teatro del Cerchio. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it - 351 5337070.

Il teatro - rassegna di spettacoli all’aperto

Corte Le giare di Ragazzola

Alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo Antropolaroid, di Tindaro Granata, una produzione Proxima Res. Ingresso € 10,00, le richieste dei biglietti possono essere inoltrate all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it oppure al tel. 3395612798. Per altre informazioni

www.teatrodiragazzola.it

Sabato 27

Visite e laboratori ai musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo: all’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori

proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione. Alle 15.00 e alle 16.30 doppio show della Compagnia “I Burattini dei Ferrari”. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. Prenotazione obbligatoria tel. +39 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni: La mia mattonella. La Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero di San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella

realizzazione della loro personale mattonella. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli

partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli, il materiale cartaceo verrà fornito dal personale del museo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tel. +39 0521508184.

Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Visita guidata

Alle 11.00 passeggiata dedicata ai due Parchi storici della città: il Parco Ducale e la Cittadella. Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Durata: circa 2 ore. Costo: € 10,00 cad.; gratuito minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna). Alle 15.00 visita guidata attraverso le tre piazze storiche e alla Casa della Musica (cortile d'onore con gruppi scultoreo farnesiano). Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Durata:circa 2 ore. Costo: € 10,00 cad.; gratuito minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Parma Grand Tour

Alle 15.30 visita in esterni del centro storico di Parma con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, un romantico Grand Tour nella città accompagnati dal racconto di una guida locale. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa.

Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.

Misteri, streghe e strani imbrogli

Alle 17.30 visita nel centro storico di Parma. Curiosità, aneddoti e storie misteriose di personaggi poco conosciuti di Parma. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa. Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it

Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.

Il teatro - rassegna di spettacoli all’aperto

Corte Le giare di Ragazzola

Alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo Questa è casa mia, scritto e interpretato da Alessandro Blasioli. Ingresso € 10,00, le richieste dei biglietti possono essere inoltrate all’indirizzo mail teatrodiragazzola@aruba.it oppure al tel. 3395612798. Per altre informazioni

www.teatrodiragazzola.it

Musica in collina

Cortile d’onore Castello di Montechiarugolo

Alle 21.30 gli Archi della Filarmonica Toscanini diretti da Enrico Onofri. Ingresso euro 5,00.

Domenica 28 giugno

Visite e laboratori ai musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 presentazione del Museo: all’esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori

proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione. Alle 15.00 e alle 16.30 doppio sDhow della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. Prenotazione obbligatoria tel. +39 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Visita guidata

Alle 11.00 passeggiata dedicata ai due Parchi storici della città: il Parco Ducale e la Cittadella. Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Durata: circa 2 ore. Costo: € 10,00 cad.; gratuito minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Alle 15.00 visita guidata attraverso le tre piazze storiche e alla Casa della Musica (cortile d'onore con gruppi scultoreo farnesiano). Incontro davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Durata: circa 2 ore. Costo: € 10,00 cad.; gratuito minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Bianca pellegrina e la Via di Linari

Piazza Leoni, 2

Alle 10.00 appuntamento presso La Tavola del Contado, dove la Guida distribuirà a ognuno le audioriceventi, per una visita guidata dalle 10.00 alle 12.30 che vi accompagnerà nei due borghi storici, basso e alto, con tappe anche in luoghi normalmente chiusi al pubblico. Per informazioni, prenotazioni e prezzi cell. 3282250714.

Camminata eno-storica attraverso i vigneti

Torrechiara

Dal Castello di Torrechiara all'Antica cantina Dall'Asta, camminata alla scoperta dei colli di Torrechiara e Casatico con una guida abilitata che racconterà la storia del territorio e del castello. Arrivo alla storica Cantina Dall’Asta, posta in posizione panoramica rispetto al castello

di Torrechiara, visita guidata delle cantine (la parte più antica risale al ‘500). Degustazione con 3 vini dei colli di Parma e salume. I partecipanti all’escursione riceveranno un frizzante omaggio da portare a casa. Costo € 20,00 a persona. Per informazioni e prenotazioni:

iat@comune.langhirano.pr.it o tel. 052135509 (mar-ven 10-13; sab- dom 10-17). Prenotazione obbligatoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Musica in collina

Villa La Vignazza - Montechiarugolo Alle 21.30 concerto con La Toscanini Brass Quintet. Ingresso euro 5,00. Biglietti in prevendita

sul sito www.biglietteriatoscanini.it oppure presso la biglietteria in Viale Barilla 27/a. Per informazioni tel. 0521391339 – biglietteria@latoscanini.it