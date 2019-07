Dallo Squinterno alle sagre di paese e i concerti nei Castelli: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 26

Walking Tour nel centro storico

Alle 17.00 incontro con la guida davanti allo IAT, in Piazza Garibaldi per una visita solo esterni attraversando le tre piazze storiche, sulle tracce di Parma romana eterminando in Oltretorrente (Parco Ducale e Palazzo del Giardino). Costo della visita guidata euro 10,00, a richiesta anche in francese e tedesco. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica Emilia Romagna).

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15

Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con Circolarmente. Dalle 21.30 Concorso Internazionale di Circo, in gara: Teatro Appeso con PiùMe, Francesco Damiano con Cosmikissimo, Bricco e Bracco con Bricco...solo sciò. Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell. 3318978682.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale Le nostre battaglie di Guillaume Senez. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Roma. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film The mule, di Clint Eastwood (versione originale con sottotitoli in italiano). Per informazioni tel. 0521964803.

Festa dell’anatra

Cannetolo di Fontanellato

Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 4,00. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese.

Squinterno in pillole. Funkilario meets Squinterno

Berceto

Alle 19.00 DJ Panino (FunkySandwich - IT); alle 21.00 Cinzano five (FunkRoots - IT); alle 22.00 Funkallisto (AfroFunk - IT); alle 24.00 DJ Perry Louis (The Groove Master - UK). Per informazioni www.squinternofestival.it

Favolosi Anni '50 Experience Castle

Corte Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 20.00 Cena in Castello. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

Azzurra Vintage

Lido Valtermina - Traversetolo

Festa anni '50 con cocktail in stile retrò e DJ Mambo, dalle 20.30 American restaurant, concerto della band Miss T & The MaD Tubes. Durante tutta la serata acconciature e trucco anni ’50, esibizione artistica di aerografia, Retro Market, Photo booth, esposizione auto e moto storiche e vintage, comprese le mitiche Vespe e Lambrette. Un abbigliamento a tema è gradito.Ingresso ad offerta, servizio ai tavoli.

I parchi della musica

Parco Regionale dello Stirone e Piacenziano - Fidenza

Alle 21.00 Concerto Canto do Brasil con il Duo libertade: Fabrizio Benevellisaxofoni/clarinetti, Simone Beneventi marimba/percussioni. Musiche di J. do Bandolim, Pixinguinha, A. Carlos, H.Villa Lobos. (in caso di maltempo il concerto si terrà al Ridotto del Teatro G. Magnani). Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363.

Montegroppo Music Fest

Squarci - Albareto

Alle 21.00 ottava edizione del festival con musica jazz, classica, lirica e popolare con la partecipazione di numerosi artisti, tra cui il pianista Pampa Pavesi con il trio Xibaba. Ingresso libero.

Eventi a Borgo Val di Taro

Borgo Val di Taro

Dalle 17.00 alle 23.00 in Piazza Manara mercatino dei libri letti; in serata Cena in Piazza Verdi; alle 21.00 in Piazza La Quara Borguitar festival, concerto con Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Sabato 27

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00. visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnocla cabaret. Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Summertime a Parma: un bagno d'arte tra Correggio e Parmigianino

Alle 15.00 incontro con la guida davanti allo IAT, in Piazza Garibaldi per una visita guidata alla Basilica di Santa Maria della Steccata, alla Chiesa di San Giovanni Evangelista e alla

Camera di San Paolo. Durata 2 ore e mezza. Ingresso a pagamento Camera San Paolo euro 6,00; gratuito under 18 anni. Costo della visita guidata euro 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna/tedesco, francese, inglese).

Apertura gratuita mostra

Palazzo del Governatore

dalle 20.00 alle 24.00, in occasione dell’ultimo week end di mostra La Forma dell'Ideologia. Praga: 1948-1989, ingresso gratuito dalle 20.00 alle 24.00.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Quel giorno d’estate di Mikhaël Hers. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Il traditore. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film Juliet, naked, di J. Peretz (versione originale con sottotitoli in italiano). Per informazioni tel. 0521964803.

La musica nel cuore

Villa Meli Lupi - Vigatto

Alle 21.30 concerto di beneficenza a favore di Snupi (Sostegno nuove patologie intestinali) con la Heart music band & friends. Ingresso euro 10,00.

Azzurra d'Estate

Lido Valtermina - Traversetolo

In serata cena preparata con passione dai validi Chef che proporranno piatti della cucina di qualità. Ballo liscio con la grande orchestra romagnola di Mirco Gramellini.

Festa dell’anatra

Cannetolo di Fontanellato

Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 5,00. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese.

Squinterno in pillole. Funkilario meets Squinterno

Berceto

Alle 19.00 DJ Panino (FunkySandwich - IT); alle 21.00 Savana funk (FunkRock Instr. - IT); alle 22.30 Funkindustry (Funk/Soul - FR); alle 24.00 DJ Perry Luois (The Groove Master - UK). Per informazioni www.squinternofestival.it

Festa della Cipolla

Centro Feste Campo Sportivo - Sala Baganza

Dalle 19.00 manifestazione dedicata alla cucina e alla storia attraverso un prodotto della terra, la cipolla, con ricette tradizionali basate sulla cipolla. Musica dal vivo con I Profani. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521331342 o iatsala@comune.sala-baganza.pr.itù

Visita guidata in notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del fantasma del cavaliere Moroello. Consigliato l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. Costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info).

Musica in Castello

Piazza Garibaldi - Fontanellato

Alle 21.30 Simone Cristicchi con Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini, direttore V. Sivilotti, Live with orchestra. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato a data da destinare. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 28

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 La favola delle teste di legno. Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film in prima visione Quel giorno d’estate di Mikhaël Hers. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Parlami di te. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 Marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film Juliet, naked, di J. Peretz. Per informazioni tel. 0521964803.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 13.00 attorno alla Rocca mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Azzurra d'Estate

Lido Valtermina - Traversetolo

In serata cena preparata con passione dai validi Chef che proporranno piatti della cucina di qualità. Ballo liscio con la grande orchestra romagnola di Edmondo Comandini.4

Festa dell’anatra

Cannetolo di Fontanellato

Dalle 19.00 all’1.00 festa della tradizionale anatra al forno, con un menù con piatti per tutti i gusti e vini del territorio. Inoltre, giochi per bambini e musica dal vivo. Ingresso euro 5,00. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del fontanellatese.

Nel segno di Matilde e Pier Maria

Badia Cavana - Lesignano de' Bagni

Alle 21.00 concerto Flores Aquileiae, la musica del patriarcato de Aquileia con l'Ensemble Dramsam. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521850213 - 3386310900.

Musica in Castello

Parco Rocca dei Terzi – Sissa-Trecasali

Alle 21.30 Roberta Faccani, con P. Tarantino batteria, F. Morandi basso, C. Beccaceci chitarre e L. Fraula tastiere in Ti sento Mia, Omaggio alla storia e alle canzoni di Mia Martini alla soglia dei 25 anni dalla scomparsa. In caso di maltempo Sala cinema teatro G. Ferrari. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.