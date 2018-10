Week end pieno: tra teatri, mostre, escursioni ed enogastronomia

Venerdì 26

Il giovane Bodoni a Parma, nascita della regia tipografia

Biblioteca Palatina - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 conferenza di Luigi Pelizzoni organizzata dalla Festa internazionale della Storia.

Ingresso gratuito.

Effimero Sovrano

Convitto Nazionale Maria Luigia – Borgo Lalatta

Alle 17.30 Inaugurazione del teatro con le conversazioni di Carlo Mambriani I teatri dei Convittori dal Seicento a oggi, e di Tiziano Fusi Il restauro del teatro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Kate-Finn. Il meno per il più, di Ilaria Falini e Fulvio Pepe. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Parma Jazz Frontiere

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 21.00 Remembering Misha. A celebration in music, concerto con Sergey Starostin, Arkady Shilkloper, Evelina Petrova e Roberto Dani. Ingresso euro 15,00. Per informazioni tel. 0521238158.

Cioccolandia. Una favola di cioccolato...

Medesano

Dalle 10.00 stand con le golosi creazioni di Artigiani Cioccolatieri: laboratori e show cooking a cura del Maestro Pasticcere Claudio Gatti, dimostrazioni pratiche sulla lavorazione del cioccolato e del panettone, realizzazione in diretta di un panettone di grandi dimensioni che poi verrà offerto ai presenti; concerti e spettacoli, area kids, Pompieropoli per i bambini, trucca bimbi e Pagliacci, Bollicine & Cioccolato, Ciocco tour alla scoperta del territorio, area food, mercatino del “Golfo dei Poeti”, mercatino dei bambini, mercato tradizionale e mercatino degli hobbysti. Inoltre, cena di gala su prenotazione tel. 3478761388.

Sabato 27

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Lo stemma della mia famiglia. Tra le sale della Pinacoteca i bambini scopriranno dove si nasconde lo stemma con le tre mezzelune della Badessa Giovanna Bergonzi; in laboratorio realizzeranno poi lo stemma della loro famiglia con colori e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Alle 18.00 Around Verdi, concerto per piano solo di Alessandro Lanzoni, repertorio jazz basato sulle partiture verdiane. Ingresso euro 10,00; gratuito per studenti Università di Parma e del Conservatorio. Per informazioni tel. 0521607791.

La buona battaglia Junior

Sala piccola Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 15.30 e 17.00 Robbie vuole una favola e tu? Letture ed esercizi da Asimov, laboratorio per bambini dai 6 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521 989430 – 0521992044 – briciole@solaresdellearti.it

Compagni di classe

Portici Ospedale Vecchio - Via D'Azeglio

Alle 16.00 e alle 18.00 performance teatrale a cura del Teatro del Tempo molto liberamente ispirato a Antonio Gramsci, don Milani, Mario Monicelli (I compagni), Vittorio De Seta (Diario di un maestro) alle musiche di Armando Trovajoli e Carlo Rustichelli.

Antica Farmacia + // Riapertura

Antica Farmacia San Filippo Neri - Vicolo San Tiburzio, 5

Alle 18.00 presentazione del progetto Antica Farmacia +, alle 19.00 performance musicale Möbius-flute di Alessandro Gigli, alle 20.00 inaugurazione mostra di Emiliano Ponzi a cura di Caracol Art Gallery e Camilla Mineo, alle 21.30 selezione musicale su vinile a cura di Robert

Passera.

La cultura si fa sport

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a

Alle 19.00 talk show con Arrigo Sacchi e Vincenzo Pincolini moderati dal giornalista sportivo Mino Taveri. Durante l'evento spettacolo con la compagnia di danza acrobatica Kataklò, che si esibirà con Play e le sue storie di sport, visioni e variazioni. Ingresso euro 7,00 (più prevendita). Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. Incasso devoluto all’Associazione Giocamico onlus. L’Auditorium aprirà al pubblico alle 18.00 per una degustazione aperitivo offerta da Parmacotto. Per informazioni tel. 0521988008 - www.laculturasifasport.it

Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/a Alle 21.00 va in scena It’s app to you, o del solipsismo, con Andrea Delfino, Paola Giannini e

Leonardo Manzan. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

La buona battaglia

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.30 Cultural combat, quando la letteratura litiga. Woolf vs Joyce: due mondi incomunicanti, a cura di Valerio Magrelli, voce narrante Marco Baliani. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521218924.

Fiera del tartufo di Bedonia

Bedonia

Dal pomeriggio mercato enogastronomico, dell'arte e dell'ingegno e pranzo "A tavola con il Tartufo". Per prenotazioni a Tavola con il Tartufo tel. Ufficio Turistico 0525824765 – ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it . Per programma dettagliato: www.fieradeltartufodibedonia.it

Un'oasi di sorprese

Escursione all'Oasi WWF dei Ghirardi a cura di Trekking Taro Ceno. Ritrovo puntuale per la partenza alle 8.30 presso parcheggio Supermercato Carrefour a Borgotaro. Partenza escursione alle 9.15 dalla frazione Porcigatone di Borgotaro. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti ed euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni tel. 3403892488 - 3356272521.

La valle dei mulini perduti e l'ultimo essiccatoio di castagne

Escursione a cura di Trekking Taro Ceno nella Val Manubiola (comune di Berceto) circondata da castagneti secolari. Ritrovo per la partenza alle 9.00 presso la stazione di Ghiare di Berceto, da cui ci si trasferirà in auto a Bergotto di Berceto (PR), presso il ponte sul torrente Manubiola, da cui avrà inizio l’escursione alle 9.30. Quota di partecipazione euro 12,00 adulti; euro 6,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni tel. 3334555208.

Halloween nei Castelli del Ducato

Castello di Varano dè Melegari Alle 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.30 Fiabe nere, avventura da brividi per bambini

dai 4 ai 12 anni. Partecipazione bambini euro 8,00; adulti accompagnatori euro 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521823221.

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Alle 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00 A lume di candela nella notte magica, con l’apertura straordinaria della prigione e del passaggio segreto. Partecipazione adulti euro 16,00; bambini 6 – 16 anni euro 10,00, gratuito under 5. Prenotazione obbligatoria tel.

0521823221.

Aspettando Halloween

Museo del Vino - Sala Baganza

Alle 17.00 Il fantasma Vinello, attività per bambini dai 6 ai 13 anni. Ingresso euro 5,00, prenotazione obbligatoria tel. 0521331342.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Alle 21.00 Lunata, escursione ai raggi della luna piena. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria al 3288116651.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi - San Secondo Parmense Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro

7,50; ragazzi da 10 a 16 anni euro 4,00; bambini sino a 10 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. tel. 3382128809 - 3334184232.

Domenica 28

La buona battaglia

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 10.30 Una lezione di neuroscienze: Vittorio Gallese. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521 218924.

Mostra mercato usato e da collezione di dischi, cd e dvd

Wopa temporary – Via Catania, 4 Dalle 10.00 alle 19.00 scambio e acquisto di vinili, cd, dvd, rarità e mix per dj. Per informazioni tel. 05119901432 – 0510037306.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette.Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 spettacolo Bargnocla Cabaret. Spettacolo di burattini della Compagnia I Burattini

dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Tempo immobile, simboli dell’eternità al monumentale di Parma, a cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera.

La cultura si fa sport - Un Goal per Giocamico

Stadio Tardini - Vle Partigiani D'italia - 1/A

Dalle 14.00 la partita di calcio benefica all’insegna del fair play e dell’amarcord, un evento dedicato ai bambini, al mondo dello sport giovanile e alle loro famiglie Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521988008 - www.laculturasifasport.it

Peppino's Corner . La musica di Giuseppe Verdi per i bambini

Sala dei Concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1 Alle 15.30 La sabbia è mobile, con G.O.B. – Gruppo Ocarinistico Budriese, ocarine, Ghibli Sand Artist, artista della sabbia, Patricio Valderrama Arce, voce recitante. Musiche di Verdi, Rossini, Šostakovic, Strauss. Ingresso bambini euro 5,00; adulti euro 7,00. Biglietti in vendita presso la Reception della Casa della Musica il giorno del concerto dalle 14.00 oppure online sul sito

[www.liveticket.it/societaconcertiparma]www.liveticket.it/societaconcertiparma.

Per prenotazioni tel. 0521572600.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Kate-Finn. Il meno per il più, di Ilaria Falini e Fulvio Pepe. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Un museo a misura di bambino

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazzucca, 4

Alle 16.00 La stanza delle mirabilia, a cura di Rosanna Spadafora, dai 6 anni. Gradita prenotazione all’indirizzo: guide@fondazionecrp.it . Per informazioni tel. 0521532111-08.

Teatro Europa: stagione dei ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.00 va in scena Rigoletti, di e con Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni. Dagli 8 anni. Ingresso intero euro 8,00; ridotto euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3274089399.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena La bella e la bestia. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 –

info@teatrodelcerchio.it

Rocca e natura

Fontanellato

Per tutta la giornata, attorno alla Rocca, mercato di prodotti naturali, biologici e opere della creatività. Per informazioni tel. 0521829055.

Fiera del tartufo di Bedonia

Bedonia

Dal pomeriggio mercato enogastronomico, dell'arte e dell'ingegno e pranzo "A tavola con il Tartufo". Per prenotazioni a Tavola con il Tartufo tel. Ufficio Turistico 0525824765 –

ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it . Per informazioni e programma dettagliato: www.fieradeltartufodibedonia.it

Fiera del tartufo nero di Fragno Calestano

Durante la giornata mercatino del Tartufo, prodotti tipici gastronomici, musica nei borghi e

speciali menù al tartufo nei ristoranti aderenti. Per informazioni www.tartufonerofragno.it - tel. 0525520114 – 3881141429.

La pecora e il lupo

Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi

Dalle 9.00 alle 13.00 uscita al pascolo con le pecore e il pastore, a seguire aperitivo a metro zero. Costo adulti euro 15,00: bambini 6-13 anni euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel.

3497736093.

Halloween nei Castelli del Ducato

Rocca Sanvitale di Fontanellato

Dalle 10.00 alle 18.00 Halloween monster castle per bambini e famiglie. Partecipazione adulti e bambini euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521823221.

Castello di Varano dè Melegari

Alle 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Fiabe nere, avventura da brividi per bambini dai 4 ai 12 anni. Partecipazione bambini euro 8,00; adulti accompagnatori euro 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521823221.

Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30, 16.00, visite guidate al castello organizzate da Assapora Appennino. Costo euro 3,00 a persona, ingresso al castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714.

Il bosco di Halloween

Riserva dei Ghirardi - Borgo Val di Taro

Dalle 14.30 alle 18.00 pomeriggio per famiglie con il laboratorio gratuito per prepararsi al meglio per la ricerca dei dolcetti. Prenotazione obbligatoria tel. 3497736093. A tu per tu. Incontri musicali

Oratorio dell’Assunta, Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Alle 18.00 concerto con l’Italian opera ensemble, musiche di Rossini, Mozart, Bizet, Klezmer, Luka, Lo Preiato, Morricone. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521331342.