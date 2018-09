Dalla Notte dei Ricercatori all'enogastronomia: escursioni e visite guidate

Venerdì 28 settembre

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Museo d’arte cinese ed etnografico – Viale San Martino, 8

Alle 18.30 Il suono verdiano, con il quartetto del laboratorio suono verdiano.

Chiesa di San Ludovico – Borgo del Parmigianino

Alle 21.00 Verdi swing, concerto jazz con mezzosoprano.

Piazza Verdi - Busseto

Alle 19.00 Danze prima della prima.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Prima che si alzi il sipario

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 presentazione dell’opera Le Trouvère, con Roberto Abbado e Robert Wilson. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Giardini gourmet

Palazzo Dalla Rosa Prati, Monastero di San Giovanni, Pinacoteca Stuard Alle 18.00 percorso gastronomico nei giardini storici della città. Partecipazione euro 35,00 + diritti di prevendita. Biglietti nelle prevendite e sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it Per informazioni tel. 800977925.

La notte dei ricercatori

Padiglioni delle facoltà universitarie

Laboratori aperti, esperimenti, mostre, incontri con esperti, spettacoli e molto altro, per mostrare a bambini, giovani e adulti quanto possa essere affascinante e ricca di sfaccettature l’attività di ricerca. Per il programma completo degli eventi: http://lanottedeiricercatori.unipr.it

Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 concerto con I talenti del Conservatorio di Parma, musiche di Franck, Poulenc, Ravel, Debussy e Syravinskj. Ingresso intero euro 15,00; ridotto over 65 euro 10,00; gratuito under 18. Biglietti in prevendita su Vivaticket o disponibili in loco dalle 19.30. Per informazioni tel. 0521708899.

Festa del vino e Street food

Piazza della Libertà - Sorbolo

Dalle 18.00 alle 24.00 prodotti tipici, truck food, degustazioni e musica live.

Festival Verdi

Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena Un giorno di regno, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Sabato 29 settembre

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera internazionale di antiquariato e modernariato. Ingresso euro 10,00.

Per informazioni tel. 05219961.

ArtParma Fair

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera di arte moderna e contemporanea in concomitanza con Mercanteinfiera edizione autunno. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

Caseifici aperti

Caseifici del territorio

I caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte per due giorni con eventi, visite guidate e degustazioni. Per la lista dei caseifici aperti consultare il sito www.parmigianoreggiano.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16.30 Spettacolo di Burattini: spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Mi ritraggo come...Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Greto del torrente Parma Alle 16.00 va in scena La maledizione di Triboletto, regia di Debora Virello.

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 19.00 concerto benefico a favore della ricerca sulla sordità di Davide Santacolomba dal titolo Cervello, udito e musica, con Davide Santacolomba al pianoforte. Musiche di Schubert, Debussy, Rachmaninov e Verdi.

Teatro regio – strada Garibaldi, 16

Alle 19.30 Al Regio a passo di danza, con coppie di ballerini in costume d’epoca.

Chiesa di San Giovanni Evangelista

Alle 21.00 Verdi sacro, con Giovanna Emanuela Fornari all’organo e l’Orchestra I musici di Parma, musiche di Bossi e Capocci. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Oltretorrente in festa

Portici dell'Ospedale Vecchio

Dalle 16.00 esposizione di opere e live painting, sezione di giocoleria, angolo poesia, banchetti

informativi e Centro Cinema Lino Ventura aperto fino alle 23.00.

Piazzale Inzani

Dalle 16.00 attività ludiche per bambini e dalle 18.00 set musicali.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Festival Verdi: Cori al Ridotto

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 concerto con la Corale Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.

0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 va in scena Le Trouvère, di Giuseppe Verdi, edizione critica a cura di David Lawton eseguita in prima assoluta. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Mi ritorni in mente

Nuovo teatro Pezzani – borgo San Domenico, 7

Alle 21.00, 20 anni senza Lucio Battisti con la partecipazione di Alan Scaffardi, Francesco Gualerzi e Rose Ricaldi, Raffaele Rinaldi voce recitante. Prevendita biglietti presso bar Parsifal via Cremonese 28/a e per informazioni tel. 3491510946.

Festa del vino e Street food

Piazza della Libertà - Sorbolo

Dalle 9.00 alle 24.00 prodotti tipici, truck food, degustazioni e musica live.

Forest bathing

Oasi dei Ghirardi - località Porcigatone Borgotaro

Dalle 9.30 alle 12.00 passeggiata sensoriale nel bosco. Uscita gratuita con guida GAE-WWF. Per informazioni tel. 3497736093 - info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it Iscrizione obbligatoria via SMS/Whatsapp/Telegram (no mail/facebook).

Un ristorante per uccelli

Oasi dei Ghirardi - località Porcigatone Borgotaro

Dalle 15.00 alle 17.30 laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (da 5 anni in su) in compagnia di un genitore, per imparare ad aiutare la biodiversità nei nostri giardini o balconi utilizzando materiale naturale e di recupero. Attività gratuita promossa dai Parchi del Ducato in collaborazione con WWF Parma. Massimo 12 bambini. Per informazioni tel. 3497736093 - info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it Iscrizione obbligatoria via SMS/Whatsapp/Telegram (no mail/facebook). Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 tour completo all’interno del Castello. Ingresso adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 - 3801088315.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi - San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi da 10 a 16 anni euro 4,00; bambini sino a 10 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. tel. 3382128809 - 3334184232.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Escursione notturna nei boschi di Lagdei verso il Monte Tavola. Partecipazione euro 10,00. Prenotazione obbligatoria al 3477553053.

Domenica 30 settembre

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera internazionale di antiquariato e modernariato. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

ArtParma Fair

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera di arte moderna e contemporanea in concomitanza con Mercanteinfiera edizione autunno. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

Caseifici aperti

Caseifici del territorio

I caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte per due giorni con eventi, visite guidate e degustazioni. Per la lista dei caseifici aperti consultare il sito www.parmigianoreggiano.it

Parma-Poggio di Berceto

Ritorna la manifestazione automobilistica nazionale di regolarità per auto storche. Alle 9.31 dal Teatro Regio di Parma partenza del 1° concorrente per il percorso Parma - Collecchio - Sala Baganza - Boschi di Carrega - Talignano - Gaiano - Fornovo di Taro - Terenzo Cassio - Berceto – Cassio - Terenzo - Fornovo di Taro - Gaiano - Boschi di Carrega - Collecchio, per un totale di km 140 e 52 PC parzialmente concatenate. Per informazioni

www.parmapoggiodiberceto.it

Carrozze e cavalli

Parco della Cittadella

Dalle 10.00 sfilata delle carrozze in centro storico con sosta in Piazza Duomo e arrivo al Parco della Cittadella. I bambini potranno salire gratuitamente su cavallini e omnibus. Alle 14.30 gara del trofeo estivo Sport attacchi G.I.A.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret: spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard _ Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Se quel guerrier io fossi, personaggi e citazioni verdiane al Monumentale di Parma, visita guidata a cura di Giancarlo Gonizzi con l’arte e le musiche dell’Ensemble Silentia lunae. Partecipazione libera.

Salotti musicali parmensi

APE Parma Museo – Via Farini, 32/a

Alle 11.00 I salotti musicali della Venezia settecentesca: le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, con Ensemble dei Salotti Musicali. Ingresso gratuito solo su prenotazione effettuabile da una settimana prima della data del singolo concerto. Al termine sarà possibile visitare le mostre d’arte al prezzo ridotto di euro 5,00. Per prenotazioni:

salottimusicaliparmensi@gmail.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Verdi Off

Ex Scedep – Via Pasubio, 3

Alle 11.00 Verdi recital, con i solisti dell’Accademia verdiana e Milo Martani al pianoforte. Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Quartiere Montanara Dalle 16.00 Verdi band, concerto itinerante e al Centro giovani con il Gruppo strumentale bandistico di Felino. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Festival Verdi

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Attila, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fungo - Trek

Pratospilla - Monchio delle Corti

Manifestazione che abbina il trekking e la raccolta del fungo porcino: la competizione si svolge all’interno del comprensorio della stazione di Pratospilla e consiste nel ricercare e raccogliere il maggior quantitativo di funghi porcini (max 3 kg). Dalle 6.45 alle 7.45 ritrovo dei concorrenti presso l’albergo di Pratospilla e iscrizioni. Alle 8.30 inizio gara e verso le 12.30 fine gara. Iscrizioni online www.consorzio-montano.it - www.geoticket.it ovvero personalmente nella giornata di gara entro le ore 7.45. Costo di iscrizione euro 15,00.

Fungo di Borgotaro IGP: alla ricerca del miglior fungo d'Europa

Escursione guidata di Trekking Taro Ceno con ritrovo alle 8.00 a Borgotaro presso il parcheggio Castagnoli (quello dell’ascensore). Trasferimento presso la riserva da dove partirà l’escursione alle 9.00 circa. Rientro alle 14.00 circa. Quota di partecipazione euro 20,00 adulti; euro 10,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. A carico del partecipante il costo del tesserino per la raccolta (da euro 12,00 a euro 20,00 a seconda della riserva che verrà scelta,

bambini sotto i 14 anni gratis). Per chi alloggia nelle strutture convenzionate con Happy Ticket il tesserino è gratuito. Prenotazione obbligatoria al 3397843072.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Escursione da Lagdei ai Monti Bariola e Orsaro. Partecipazione euro 15,00. Prenotazione obbligatoria al 3477553053.

Rocca e natura

Fontanellato

Per tutta la giornata, attorno alla Rocca, mercato di prodotti naturali, biologici e opere della creatività. Per informazioni tel. 0521829055.

Festa del vino e Street food

Piazza della Libertà - Sorbolo

Dalle 8.00 alle 23.00 prodotti tipici, truck food, degustazioni e musica live.

Bardi fantastica. Evento Potteriano

Castello di Bardi

Dalle 10.00 alle 17.00 una giornata di animazione all’insegna della storia del piccolo mago più famoso al mondo: Harry Potter. L’avventura è divisa in due parti una al mattino ed una al pomeriggio con pausa intermedia dedicata al pranzo. Costo della manifestazione euro 10,00 adulti, bambini dai 5 anni euro 12,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Visite guidate al castello organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.45, 16.30 . Servizio guida euro 3,00: ingresso in Castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714.

La montagna e la Duchessa

Oasi dei Ghirardi - località Porcigatone, Borgotaro

Escursione attraverso i prati e i boschi della montagna appenninica, osservando fughe di caprioli, volteggi di poiane, orme di lupi, in cerca delle ultime fioriture della stagione e degli ultimi voli di farfalle, mentre il verde dell'estate cede il passo ai primi colori dell'autunno.Escursione gratuita medio-facile, richiede calzature da escursionismo e una piccola scorta d'acqua. Ritrovo alle 15.00 presso l'ingresso sud della Riserva, in località sbarra della Costa dei Rossi, Bertorella di Albareto. Durata circa 3 ore. Per informazioni tel. 3497736093 - info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Festival Serassi

Cappella San Liborio - Colorno

Alle 18.00 Acclamazioni divote, con il soprano Elena Bertuzzi e Umberto Forni all’organo, musiche di J.S. Bach, Scarlatti, Albergati, Martini. Ingresso gratuito.

A tu per tu. Incontri musicali

Oratorio dell’Assunta, Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Alle 18.00 Sinfonia in salotto, pianoforte per 2 con Rossella Spinosa e Alessandro Calcagnile.

Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521331342.