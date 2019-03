Tra enogastronomia, arte e teatro: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 29

The Artist is present. Enrico Valenti del Gruppo anni’80

Spazio A - Via Melloni, 1/A

Apertura dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 del laboratorio a vista dove Enrico Valenti, il “papà” dei pupazzi protagonisti di molti programmi televisivi degli anni ‘80, si dedicherà a creare e modellare, raccontandosi intanto al pubblico. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031631.

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena l’opera Il barbiere di Siviglia di Rossini. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999 – www.teatroregioparma.it

Con sentimento – Canzoni tra le due guerre

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 concerto con il Soprano Paola Sanguinetti, accompagnata all’arpa da Davide Burani. Il concerto sarà preceduto da una breve presentazione, a cura di Maria Candida Benassi, sul tema della condizione femminile durante il periodo. Ingresso ad offerta. Il ricavato sarà destinato al CAV, Centro di aiuto alla vita. Per informazioni tel. 0521031170.

Impertinente festival di teatro di figura

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Invisible lands, di e con Sandrina Lindgren e Ishmael Falke. Capienza limitata. Ingresso intero euro 14,00; ridotti euro 12,00 / euro 10,00 / euro 6,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

Terra incognita. Racconti dal futuro

Teatro Magnani - Fidenza

Alle 20.30 Opening Act con Francesco Nigri che suona Terra Incognita. Alle 21.00 Alessandro Baricco presenta The Game. Per informazioni tel. 052483377.

Sabato 30

The Artist is present. Enrico Valenti del Gruppo anni’80

Spazio A - Via Melloni, 1/A

Apertura dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 del laboratorio a vista dove Enrico Valenti, il “papà” dei pupazzi protagonisti di molti programmi televisivi degli anni ‘80, si dedicherà a creare e modellare, raccontandosi intanto al pubblico. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031631.

Visita guidata al Museo Glauco Lombardi

Via Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata alle raccolte permanenti del Museo. Ingresso visita e biglietto ridotto euro 3,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727 - glaucolombardi@libero.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Bentornata Primavera! Per celebrare il ritorno della Primavera andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti: bellezza, amore, delicatezza, fragilità... In laboratorio costruiremo un fiore simbolo della Nostra personale Primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la

prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in

italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16 Alle 17.00 va in scena l’opera Il barbiere di Siviglia di Rossini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Punta al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 18.30 va in scena Invisible lands/terre invisibili, di e con Sandrina Lindgren e Ishmael Falke. Ingresso under 20 euro 5,50; over 20 euro 8,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Impertinente festival di teatro di figura

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 17.00 Cercare una tradizione: Is Mascareddas, tra le maggiori compagnie italiane di teatro di figura, incontra il pubblico e racconta la propria storia e la propria poetica. Conduce Alfonso Cipolla, studioso di teatro di figura.

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Venti contrari. Omaggio a Giuseppina e Albina Coroneo, con Donatella Pau, regia di Karin Koller, con Donatella Pau e Cristina Papanikas. Ingresso intero euro 14,00; ridotti euro 12,00 / euro 10,00 / euro 6,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Icaro... vola basso! Di Francesco Camattini e Andrea Bersellini, con Roberta Baldizzone al pianoforte, Mirco Ghizzoni alle chitarre e Antonio Menozzi al contrabbasso. Per informazioni tel. 0521386553 - 3403802940.

Salumi da Re

Antica Corte Pallavicina - Polesine Zibello

Dalle 11.00 alle 20.00 mostra mercato della migliore salumeria italiana, con birre e vini di qualità. Programma dettagliato sul sito www.salumidare.it

Eventi ai Musei del cibo

Museo del Culatello Antica Corte Pallavicina –Polesine Parmense. In occasione di Salumi da Re, alle 15.30 Tutti i colori del maiale, mini corso di cucina per imparare a fare biscotti buoni e genuini con tutte le forme e i colori delle varie razze di maiali. Consigliato per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it

Carmen

Teatro Verdi - Busseto

Alle 20.30 va in scena la Carmen di Bizet, direttore musicale Marco Beretta, regia Alberto Oliva Biglietti. Platea euro 35,00; palchi euro 30,00; loggione euro 20,00. Per informazioni e biglietti tel. 052492487.

Teatro Magnani: stagione di prosa

Fidenza

Alle 21.00 va in scena La casa di famiglia, con la compagnia Andrea Maia Teatrogolden.

Arte e suggestioni in rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo

Alle 21.30 visita spettacolo notturna alla rocca. Ingresso adulti euro 10,00; ragazzi euro 4,00; under 10 gratuito. Prenotazione obbligatoria al 3382128809 – 3334184232.

Domenica 31

Pedalata FIAB Boschi di Carrega-Monte delle Vigne-Museo Guatelli

Alle 8.45 ritrovo in Via Bizzozero 15, partenza alle 9.00 e ritorno a Parma alle 17.30 / 18.00. La pedalata è modulabile in base alle proprie "gambe". Infatti, è possibile percorrere solo la parte facile che dalla città porta ai Boschi di Carrega per poi ritornare a Parma per le 13.00. Per informazioni tel. 3474649458 oppure 3398123784.

The Artist is present. Enrico Valenti del Gruppo anni’80

Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 11.00 Back To The 80s. Incontro - spettacolo. Interverranno i fondatori del Gruppo 80 Enrico Valenti e Kitty Perria e i conduttori di “Bim Bum Bam” Carlotta Pisoni Brambilla e Roberto Ceriotti. Nel corso dell’evento i pupazzi saranno animati da: Stefania Buzzetti (attrice e doppiatrice di “Ullallà”, un personaggio della trasmissione Passaparola), Laura Franzoso,

Donatella Sturla, Enrico Valenti e, per una dimostrazione di teatro su nero, Kitty Perria. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Spazio A - Via Melloni, 1/A

Apertura dalle 15.00 alle 19.00 del laboratorio a vista dove Enrico Valenti, il “papà” dei pupazzi protagonisti di molti programmi televisivi degli anni ‘80, si dedicherà a creare e modellare, raccontandosi intanto al pubblico. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.0521031631.

Castello dei Burattini - via Melloni 3/a

Alle 16.00 donazione delle opere realizzate nel laboratorio di via Melloni 1/a durante la

residenza a Parma.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione

Sottofondi musicali

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 visita alle sale accompagnati dalle note del fortepiano, con Aya Azegami che siederà alla tastiera. L'iniziativa non comporta supplemento alle modalità di ingresso al Museo (euro 5,00 intero; euro 3,00 ridotto; gratuito sotto i 14 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727 - glaucolombardi@libero.it

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena l’opera Il barbiere di Siviglia di Rossini. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999 – www.teatroregioparma.it

Children’s corner

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Mozart & Mozart con Kàos teatri, Sharon Tomberli e Massimo Boschi voci recitanti, Iulia Relinda Ratiu al pianoforte, musiche di Mozart, dai 5 anni. Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita presso la Reception della Casa della Musica: la domenica dello spetta solo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma È possibile effettuare prenotazioni al numero 328 8851344 o all’indirizzo di posta elettronica marketing@societaconcertiparma.com

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena L’istruttoria, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Impertinente festival di teatro di figura

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.00 e alle 17.30 va in scena Lupi. Storia tenera sulla cattiveria e la ferocia, spettacolo per adulti e bambini dai 6 anni (capienza limitata), con Roberto Abbiati e Johannes Schlosser. Alle 16.30 va in scena Gianni e il gigante, di Emanuela Dall’Aglio, spettacolo per adulti e bambini dai 4 anni. Alle 17.30 va in scena Areste Paganòs e i giganti, atto unico per burattini, , spettacolo per adulti e bambini dai 3 anni.

Ingresso per ogni spettacolo: intero euro 10,00; ridotti euro 8,00 / euro 7,00 / euro 6,00. Per

informazioni tel. 0521992044/989430.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Teatro Europa: stagione ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena Mani d’argento, dai 6 anni. Ingresso euro 8,00; ridotto under 18 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521243377 – www.europateatri.it

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 17.00 va in scena Icaro... vola basso! Di Francesco Camattini e Andrea Bersellini, con Roberta Baldizzone al pianoforte, Mirco Ghizzoni alle chitarre e Antonio Menozzi al contrabbasso. Per informazioni tel. 0521386553 - 3403802940.

Note d’Arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Davide Muccioli al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Concerto

Circolo di lettura – Via Melloni, 4

Alle 17.00 Sebastiano Rolli racconta Cleofonte Campanini “Una storia parmigiana”, con il coro lirico Renata Tebaldi. Ingresso euro 13,00. Per informazioni e biglietti Azzali editori Piazzale Boito, 5 tel. 3406222128.

Salumi da Re

Antica Corte Pallavicina - Polesine Zibello

Dalle 9.30 alle 19.30 mostra mercato della migliore salumeria italiana, con birre e vini di qualità. Programma dettagliato sul sito www.salumidare.it

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14. 30 visite guidate medievali al costo di euro 3,00. Ingresso in Castello euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Un Po di storia. Un confine fluviale da superare, dalla navigazione in barca ai ponti di barche e cemento

Corte di Sanguigna - Sanguigna di Colorno

Alle 16.00 presso la Chiesa di San Salvatore concerto dal titolo Calamaio armonico. Alle 17.30 presso Antica Grancia Benedettina esposizione di opere da collezioni private e foto d'epoca. Al termine degustazione e brindisi con i prodotti dell'Antica Grancia Benedettina. Ingresso ad offerta.

Entrar a riveder le stelle

Reggia di Colorno

Alle 15.00 visita alla Sala delle Costellazioni dell'appartamento di Ferdinando di Borbone. Costo bambini euro 10,00; adulti euro 4,50. Per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo tel. 0521312545.

Eventi ai Musei del cibo

Museo della Pasta - Corte di Giarola Collecchio

Alle 15.30 A tavola con gli elementi! Laboratorio per apprendisti scienziati alla scoperta dei principali elementi e delle loro proprietà. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it

Teatro alla Corte: stagione di prosa

Corte di Giarola – Collecchio

Alle 18.00 va in scena Total eclipse, di Chiara Taviani. Ingresso euro 12,00; under 18 , studenti

e over 65 euro 8,00. Per informazioni tel. 3466716151.