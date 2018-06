Tra escursioni notturne, notti di luna piena e feste all'aperto

Venerdì 29

La scala di seta di Gioachino Rossini

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1 Alle 18.30 la farsa comica di Rossini messa in scena dagli allievi del Conservatorio di Musica

Arrigo Boito. Ingresso gratuito.

Natura dèi teatri

Teatro Lenz – Via Pasubio, 3

Alle 21.00 Invisible pièce, da La morte del cigno danzata da Anna Pavlova nel 1924. Ingresso

euro 14,00; ridotto euro 8,00. Per informazioni tel. 0521270141 - 3356096220.

Festival della complessità

Piazzale Inzani

Alle 21.00 Adolescenti nelle relazioni, intervengono Fabio Vanni psicologo, psicoterapeuta, Andrea Grossi dirigente scolastico, Elio Volta educatore, coordinatore Giocampus, Chiara Coscelli mamma, ingegnere, Gabriele Balestrazzi giornalista.

Accadde domani

Cinema Astra - Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Dogman di Matteo Garrone. In caso di maltempo la proiezione si terrà nella sala interna. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Per informazioni tel.

0521960554.

Festa Corte Le giare di Ragazzola

Corte Le giare di Ragazzola In serata musica con Dj Jessie Diamond, Dj Resident Carlita's way e gastronomia con torta fritta, spalla cotta, tortelli d'erbetta, grigliata di carne, fritto misto di mare. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3395612798.

Festa multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio In serata 30 diverse cucine da tutto il mondo con incontri, musica, libri, video e giochi. Rocca Food Street Festival Piazzale di fronte alla Rocca di San Secondo Parmense In serata food truck, i furgoncini-cucina con tante prelibatezze, e musica con dj live di Radio Malvisi Network.

Festa alla Corte Le Giare

Ragazzola

In serata musica con Dj Jessie Diamond, dj resident Carlita’s Way vocalist Lady Janet. In cucina tortelli d’erbetta, torta fritta, spalla cotta, grigliata di carne, fritto misto di pesce.

Festa della griglia

Campo sportivo parrocchiale - Pontetaro

In serata cucina con griglia, dalle 21.00 si balla con MNS dj set, dalle 22.00 Rock pop ska con

Antani project.

Pedali nella notte a Sala Baganza per Calabria & friends

Cena con specialità calabresi e musica anni 70/80. Ritrovo alle 19.30 nel parcheggio di via Bizzozero di fianco alla sede per raggiungere Sala Baganza su strade a basso traffico e lungo il torrente. Iscrizione soci 1,00 euro (ass.ne infortuni), non soci 2,00 euro (RC e ass.ne infortuni).

Per informazioni tel. 3470355414.

Magia della notte: le lucciole!

Riserva dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro

Alle 20.30 ritrovo presso il Centro Visite per l'uscita serale dedicata alla magia e alla scoperta della vita delle lucciole. Iniziativa gratuita. Durata circa 3 ore. Per informazioni e prenotazioni

tel. 3497736093 info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Notturni in musica alla corte della Duchessa

Reggia di Colorno

Alle 21.30 va in scena Il trovatore, opera integrale di Giuseppe Verdi con la partecipazione straordinaria del soprano Daria Masiero nel ruolo di Leonora, coro del Teatro Regio di Parma, Orchestra città di Ferrara diretta dal Maestro Lorenzo Bizzarri. Ingresso: primo settore euro

25,00; secondo settore euro 20,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545.

Valceno arte

Chiesa del Monte Barigazzo

Alle 21.30 Cielo di ieri, cielo di oggi, con Lara Albanese e Cosmo ensemble. Ingresso gratuito.

Sabato 30

Mercato Cavour

Piazza Cesare Battisti

Dalle 10.00 alle 24.00 tanti produttori locali di eccellenze e golosità.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Formelle dipinte. Nel Monastero di San Paolo, scrigno di tanti tesori storici e artistici, sono state trovate le formelle dell'antico pavimento cinquecentesco: dopo aver osservato quelle esposte, i bambini dipingeranno la loro “mattonella” decorandola con animali e personaggi fantastici. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

La scala di seta di Gioachino Rossini

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 20.30 la farsa comica di Rossini messa in scena dagli allievi del Conservatorio di Musica Arrigo Boito. Ingresso gratuito.

I concerti di primavera

Villa Malenchini – Carignano

Alle 21.00 concerto del Coro Don Arnaldo Furlotti di San Secondo, del Coro di Pellegrino Parmense e dell’Ensemble strumentale diretto da Gregorio Pedrini. Musiche di Verdi. Ingresso

euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.

Accadde domani

Cinema Astra - Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Napoli velata di Ferzan Ozpetek. In caso di maltempo la proiezione si terrà nella sala interna. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Per

informazioni tel. 0521960554.

Valceno arte

Anfiteatro naturale - Vianino

Alle 17.30 ...tra i corpi...intravedo...studio di teatro-danza diretto da Roberta Voltolina. Ingresso gratuito.

Castello di Varano de’ Melegari

Alle 21.30 concerto con l’Orchestra da camera di Trento ensemble Zandonai, diretta dal Maestro Giancarlo Guarino. Ingresso gratuito.

Parchi della Musica

Parco del Taro – Collecchio

Alle 18.00 va in scena la petite pièce per piccoli ascoltatori Pierino e il lupo, di Prokofiev, con Margherita Pelanda al violino e Marco Ignoti al clarinetto (parcheggio alle 17.30 presso il Parcheggio della Chiesa di Oppiano, Collecchio, breve tragitto a piedi nel parco e alle 18.00 inizio della pièce). Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521880363.

Festa alla Corte Le Giare

Ragazzola

In serata musica con l'Orchestra spettacolo con Matteo Bensi, ingresso euro 5,00. In cucina tortelli d’erbetta, torta fritta, spalla cotta, grigliata di carne, fritto misto di pesce.

Rocca Food Street Festival

Piazzale della Rocca di San Secondo Parmense

In serata food truck, i furgoncini-cucina con tante prelibatezze, e musica con dj-set con lo staff

di “WeLove2000”.

Festa multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

In serata 30 diverse cucine da tutto il mondo con incontri, musica, libri, video e giochi.

Fontanincanto

Fontanellato

Dalle 19.00 a mezzanotte artisti da tutto il mondo, spettacoli mirabolanti, fantasia acrobazie, risate intorno alla Rocca, laboratori per bambini, mercato! www.fontanincanto.com

Festa della griglia

Campo sportivo parrocchiale - Pontetaro

In serata cucina con griglia, dalle 21.00 si balla con l’Orchestra Fabio Cozzani.

Notte di luna piena

Parco dei Boschi di Carrega - Sala Baganza

Ritrovo alle 21.00 al Centro parco casinetto per una passeggiata al chiarore della luna tra alberi secolari e radure.Costo a persona euro 20,00 per ogni famiglia con 1 bambino, euro 5,00 per i bambini aggiuntivi. Prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 – 3474018157.

Domenica 1 luglio

Calestano e Abbazia di Corniana

Ritrovo in via Bizzozero alle 7.45 e partenza alle 8.00. Pedalata verso Corniana dove oltre alla più recente chiesa sorge a ridosso della rupe di S. Michele la più antica abbazia di Corniana. Km 82. Ritorno alle 18.30. Per informazioni tel. 3477876789.

Perle di Parma

Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta

Alle 10.00 itinerario floreale in galleria dal titolo Il più bel fior è colto, con Eles Iotti. Per

informazioni e prenotazioni tel. 3488660878 – arnaldo.amadasi@unipr.it

Mercato Cavour

Piazza Cesare Battisti

Dalle 10.00 alle 24.00 tanti produttori locali di eccellenze e golosità.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Barocco in San Rocco

Chiesa di San Rocco – Via Università, 10

Alle 17.00 Dal Re Sole al Beneamato. Un secolo di musica a Versailles, con Giovanni Paganelli al clavicembalo, Marco Angilella viola da gamba e Domenico Scicchitano al violino. Musiche di Couperin e Rameau. Ingresso gratuito. Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 Bianca vi guida, visite guidate medievali in castello a cura di Assapora Appennino. Servizio guida euro 3,00; ingresso in castello gratuito. Per informazioni tel. 3282250714.

Faggio Musicale. Concerti d’Appennino

Faggeta del Lago Santo Parmense - Rifugio Mariotti

Alle 14.30, all’interno dello Squinterno Festival in Pillole, concerto del quartetto di clarinetti Clarinensemble. In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Per informazioni

www.faggiomusicale.it

Valceno arte

Battistero di Serravalle

Alle 17.30 Enarmonia_versi di scena, performance teatrale di e con Francesca Bini e Andrea

Peracchi. Ingresso gratuito.

Case Noli - Varano de’ Melegari

Alle 21.00 Trio Amadei in concerto. Ingresso gratuito.

Rocca Food Street Festival

Piazzale della Rocca di San Secondo Parmense

In serata food truck, i furgoncini-cucina con tante prelibatezze, e disco music anni ’70 e ’80 di

Jumbo Story.

Festa multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

In serata 30 diverse cucine da tutto il mondo con incontri, musica, libri, video e giochi.

Festa della griglia

Campo sportivo parrocchiale - Pontetaro

In serata cucina con griglia, dalle 21.00 si balla con l’Orchestra Luca Canali.

Il bosco racconta

Boschi di Carrega - Sala Baganza

Ritrovo alle 18.30 al Centro Parco Casinetto Via Olma, 2 per racconti itineranti alla scoperta

degli abitanti dei Boschi di Carrega. Iniziativa gratuita per famiglie con bambini dai 5 anni e

genitori. Dalle 18.30 alle 20.00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521803017 - 3474018157.