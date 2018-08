Il primo week end di agosto: tra sagre, teatro all'aperto e visite guidate

Venerdì 3

Ermo colle

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.15 Ermocolle teatro: L’infinito ha la latitudine di casa, concerto poetico in due movimenti per Emily Dickinson e Amelia Rosselli, con Adriano Engelbrecht e Sandra Soncini, live electronics Patrizia Mattioli. In caso di maltempo: Casa della Musica. Ingresso ad offerta.

Per informazioni tel. 3421370224.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Hotel Gagarin. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Loro 1. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Viaggio nelle miniere di Corchia Escursione per bambini e famiglie. Partenza da Corchia per la Miniera Pietra del Fuoco e di ritorno a Corchia il Museo Martino Jasoni. Durata 6 ore circa. Per informazioni e prenotazioni tel. 3334555208.

Granara festival

Villaggio ecologico di Granara – Valmozzola

Alle 19.00 ATIR Teatro Ringhiera Piano – Studio in Vita, morte e miracoli, da un’idea di Chiara Stoppa, regia di Arturo Cirillo, con Valentina Picello e Chiara Stoppa. Alle 21.30 Amor Vacui in Domani mi alzo presto, regia di Lorenzo Maragoni, con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin. Alle 23.00 Eell Shous in concerto, Indistruggibili Davide ScartyDoc Passoni e Marco Tenpo Lombardo, musica, rap, poesia e beatbox.

Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 8,00; ridotto ragazzi euro 6,00. E' consigliata la

prenotazione. Per informazioni tel. 3284449981 - www.granara.org

Sagra di Trecasali

Trecasali

In serata si cena con tris di tortelli, grigliata mista e tanto altro, musica con dj Albertino e dj Mauro Scipioni. Servizio bar e pub tutte le sere, mercatino serale e luna park.

Fornovo in fiera

Centro storico di Fornovo

Alle 21.00 in Piazza IV novembre Concerto Complesso Bandistico Fornovese. Per informazioni tel. 05252599.

Sabato 4

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Età 4 – 9 anni. Durata 1 ora e 30 minuti. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film C’est la vie. Prendila come viene. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Benedetta follia. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Fornovo in fiera

Centro storico di Fornovo

Alle 18.00 apertura stand; alle 20.00 in Piazza Libertà corteo storico; dalle 20.00 musica in Piazza Tarasconi. In serata presso il Foro 2000 e in Piazza della Fontana street food e ristorante del complesso bandistico fornovese. Inoltre, grande Luna park. Per informazioni tel. 05252599.

Squinterno Festival in Pillole

Castello di Berceto

Dalle 19.00 Happen in, installazioni interattive e live music.

Sagra di Trecasali

Trecasali

In serata si cena con gnocchi, toro allo spiedo e tanto altro, musica con I Divina e dj Robertino. Servizio bar e pub tutte le sere, mercatino serale e luna park.

Notturni stellati

Castello di Varano de’ Melegari

Dalle 19.00 Omaggio alla cucina dell’Artusi con un’indagine alla ricerca della “Ricettaperfetta” con degustazione, a seguire sagra. Per informazioni info@castellidelducato.it

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna al castello. Per informazioni tel. 0525733021 o 3801088315.

Festival di Torrechiara Renata Tebaldi

Cortile del Castello di Torrechiara

Alle 21.15 Wiener Klassik, con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Carlo Piazza. Musiche di Mozart e Beethoven. Ingresso euro 20,00. Per informazioni tel. 0521355009.

Ermo colle

Pieve di Talignano – Sala Baganza

Alle 21.15 Rueda teatro: Tra la polvere dei resti, di Laura Nardinocchi e Francesco Gentile. In caso di maltempo: Teatro Balbi Carrega in via Garibaldi, Sala Baganza. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Granara festival

Villaggio ecologico di Granara – Valmozzola

Alle 21.30 Aldes in Trattato d'economia, progetto, drammaturgia, regia di Roberto Castello e

Andrea Cosentino. Coreocabaret confusionale sulla dimensione economica dell’esistenza.

Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 8,00; ridotto ragazzi euro 6,00. E' consigliata la

prenotazione. Per informazioni tel. 3284449981 - www.granara.org

Domenica 5

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Napoli velata. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Il filo nascosto. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Bianca vi guida

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.30, 16.45 visite medievali organizzate da Assapora Appennino. Servizio guida euro 3,00; ingresso gratuito in Castello. Per informazioni tel. 3282250714.

Skia sport day

Schia

Dalle 11.00 alle 18.00 festival dello sport in montagna dedicato alla promozione di diverse discipline sportive del territorio con associazioni sportive e clubs che si presentano al pubblico e promuovono le propria attività.

Faggio Musicale. Concerti d’Appennino

Lagoni

Alle 14.30, all’interno dello Squinterno Festival in Pillole, concerto del gruppo dei Hayelala, da Israele. Per informazioni www.faggiomusicale.it

Sere d’estate

Chiesa di Sant’Antonino - Borgo Val di Taro Alle 15.30 Il barocco e oltre, concerto dell’organista Fabio Mancini. Ingresso gratuito.

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 va in scena Inganni, le bugie della storia, spettacolo teatrale musicale di e con Carlo Martigli.

Fornovo in fiera

Centro storico di Fornovo

Alle 16.00 Vesparaduno by 43045, dalle 20.00 musica in Piazza Tarasconi e in Piazza Matteotti. In serata presso il Foro 2000 e in Piazza della Fontana street food e ristorante del complesso bandistico fornovese. Inoltre, grande Luna park. Per informazioni tel. 05252599.

Sagra di Trecasali

Trecasali

In serata si cena con tagliatelle al tartufo, stracotto di cavallo e tanto altro, musica con Negramaro tribute band. Servizio bar e pub tutte le sere, mercatino serale e luna park.

Ermo colle

Villa Meli Lupi di Soragna – Tortiano di Montechiarugolo

Alle 21.15 Kuziba teatro: L’estranea di casa, di e con Raffella Giancipoli. In caso di maltempo:

Sala Amoretti Circolo Rugantino, Via Argini 3, Basilicanova. Ingresso ad offerta. Per informazioni tel. 3421370224.

Festa delle fisarmoniche valmozzolesi

Mormorola – Valmozzola

Presso il giardino Asterix dalle 20.00 cena a base di torta fritta e salumi, alle 22.00 caffaracce eseguite dai fisarmonicisti della vallata.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film Metti la nonna in freezer. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai

3 agli 8 anni euro 3,00.