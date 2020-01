L'inizio del 2020 tra teatro e visite guidate alle meraviglie di Parma Capitale della Cultura

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 3 gennaio 2020

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Tutti matti sotto zero

Chapiteau Parco della Cittadella

Alle 17.00 e alle 21.00 va in scena Circo El Grito e Teatro Necessario in "Verdi Circus". Alle 18.00 va in scena Bêtes de Foire in "Petit théâtre de gestes". Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket, non si accettano

prenotazioni. Capienza limitata, è consigliato l’acquisto in prevendita. Per informazioni www.tuttimattipercolorno.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Un uovo per due, con Ester Cantoni e Patrizia Grossi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Sabato 4 gennaio 2020

Prima che si alzi il sipario

Teatro Regio - strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 Turandot, incontro di presentazione dell'opera in cartellone. Ingresso gratuito. Per informazioni www.teatroregioparma.it

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Loro. Vincenti per tutta la vita, di Teatro Medico Ipnotico, regia di Patrizio Dall’Argine, musica dal vivo Nicolas Forlani. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Domenica 5 gennaio 2020

Domenicalmuseo a Parma 2020

Galleria Nazionale e Teatro Farnese

alle 15.00 visita guidata a Galleria Nazionale e Teatro Farnese. Incontro con la guida davanti allo scalone di ingresso del Palazzo Pilotta. Durata 3 ore circa. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata euro 15,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Stagione di Operette

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 16.00 va in scena Il Pipistrello, operetta di Johann Strauss, con la Compagnia Corrado Abbati. Prevendita biglietti presso biglietteria Fondazione Toscanini (Viale Barilla, 27/a)oppure online www.biglietteriatoscanini.it Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 - 0521391372.

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 16.15 va in scena Lor.o Vincenti per tutta la vita, di Teatro Medico Ipnotico, regia di Patrizio Dall’Argine, musica dal vivo Nicolas Forlani. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Teatro Magnani: Stagione lirico-sinfonica

Fidenza

Alle 16.00 va in scena Morte a Venezia, operetta di J. Strauss. Per informazioni e biglietti tel. 3489281082 – 3427020858.