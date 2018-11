Non solo November Porc: tra teatro, arte e mercatini

Venerdì 2

Il rumore del lutto

Centro pastorale diocesano – Viale Solferino, 25

Alle 9.30 Volti a terra, segni rosso sangue. Cronaca nera e amministrazione della giustizia, convegno.

Galleria Nazionale – Palazzo della Pilotta

Alle 16.00 Tra terra e cielo. Il racconto visivo delle opere di Correggio tradotto negli acquerelli ottocenteschi di Paolo Toschi.

Iscom Parma – Strada Abbeveratoia, 67

Alle 18.00 Accompagnarsi sulla terra, nel viaggio della vita. Seminario a cura di Alessandra Terzi

Lenz teatro – Via Pasubio, 3

Alle 18.30 La terra ai vivi, conversazione con Rocco Caccavari.

Galleria Alphacentauri – Borgo Felino, 46

Alle 19.00 Polvere. Percorso sensoriale di e con Francesca Bianchi, Elisa Frascà e Monica

Paulon.

BDC 28 – Borgo delle Colonne, 28

Alle 21.00 Fantastico preview presenta Makai live. Per informazioni www.ilrumoredellutto.com - tel. 3334301603.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a Alle 20.30 va in scena Lungs, di Duncan MacMillan, con Sara Putignano e Davide Gagliardini.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Attrazioni cosmiche, di Giovanna Chiarilli. Per informazioni e biglietti

tel. 0521200241.

November porc

Sissa Trecasali

I sapori del maiale. In serata musica live sotto la tensostruttura. Per informazioni

www.novemberporc.com

Sabato 3

Il rumore del lutto

Biblioteca Ilaria Alpi – Vicolo delle Asse, 5

Alle 10.00 Terra madre. Rappresentazione a carattere medidativo su Maria di Magdala.

Cimitero della Villetta – Viale Villetta, 31

Alle 15.00 Oratorio Iphigenia in aulide. Ah è dolce, ma difficile, di Francesco Pititto.

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.00 Sei comunque di questa terra. Il lutto perinatale, dalla terra al cielo, seminario.

Wopa temporary – Via Palermo, 6

Alle 22.00 The young gods in concerto.

Per informazioni www.ilrumoredellutto.com - tel. 3334301603.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Lo stemma della mia famiglia. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Effimero Sovrano

Cinema Astra - Piazzale Volta, 3

Alle 15.00 proiezione del film Le regole del caos di Alan Rickman (Gran Bretagna 2014). Ingresso euro 6,00; ridotto (Argento vivo, Circolo di lettura, Ass. Amici del Maria Luigia e Fai) euro 4,50; abbonamento 4 proiezioni euro 14,00.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Lungs, di Duncan MacMillan, con Sara Putignano e Davide Gagliardini.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Attrazioni cosmiche, di Giovanna Chiarilli. Per informazioni e biglietti

tel. 0521200241.

November porc...Speriamo ci sia la nebbia!

Sissa Trecasali

I sapori del maiale. In mattinata apertura della mostra mercato Antichi sapori e tradizioni con prodotti tipici d’eccellenza, nel pomeriggio inaugurazione della diciassettesima edizione di November porc con la partecipazione di una band itinerante. Durante la giornata spettacoli musicali ed esibizioni dal vivo con artisti di strada. Durante la serata “festa giovane”: possibilità di cenare nella tensostruttura riscaldata con piatti tipici, panini e birra, con concerti live e diretta radio fino a tarda notte. Inoltre, prima edizione di Tortel dòls, villaggio dedicato al settore dolciario tipico del periodo natalizio. Programma dettagliato su www.novemberporc.it

Vini di vignaioli

Foro 2000 - Via S. Di Vittorio Fornovo

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera dei produttori di vino italiani e francesi con convegni, degustazioni e vendita. Ingresso euro 13,00. Per informazioni tel. 3479197957 - www.vinidivignaioli.com

Inaugurazione mostre Giovannino Guareschi fotografo

Piazza Verdi - Busseto

Alle 12.00 il Presidente della Regione Stefano Bonaccini inaugurerà le mostre Giovannino Guareschi fotografo. Uno sguardo in bianco e nero e Giovannino a Busseto. Fotocronaca dallanebbia, curate da Giuseppina Benassati dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC). Saranno presenti Cammilla Annoni, nipote di Giovannino Guareschi, Giuseppina Benassati IBC, curatrice della mostra, Marco Antonioli, Sindaco di Roccabianca.

Enzo Iacchetti in Intervista confidenziale

Teatro Magnani

Alle 21.00 Enzo Iacchetti presenterà al pubblico attraverso aneddoti divertenti "la storia di un ragazzo che voleva volare in alto anche se soffriva di vertigini". A seguire degustazione di Parmigiano Reggiano del Caseificio Sociale Coduro. Ingresso libero.

Teatro di Ragazzola e Arena del Sole: stagione di prosa Arena del Sole - Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Tutta casa, letto e chiesa, di Franca Rame e Dario Fo. Ingresso euro

15,00. Per informazioni tel. 3395612798.

Domenica 4

Biciclettate Fiab

Calestano e la Festa del Tartufo

Orario ritrovo alle 8.45 in Via Bizzozero 15. Ritorno a Parma nel primo pomeriggio. Km 60. Difficoltà: facile/media dislivello 300 mt. Casco vivamente consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta. Per informazioni e prenotazioni tel. 3462323223, email:

ciliamariaconcetta@gmail.com

Sissa

Orario ritrovo alle 8.45 Via Bizzozero 15. Partenza alle 9.00. Ritorno a Parma verso le 16.00- 17.00. Km 50 circa. Difficoltà: facile. Per informazioni e prenotazioni tel. 3474649458, email: antonio_sabbion@fastwebnet.it, antonio.sabbion@tiscali.it

Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle forze armate

Piazza Duomo

Dalle 9.15 alle 10.00 celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle forze armate, alle 10.00 corteo per la deposizione di corone ai monumenti ai Caduti, al Partigiano e alla Vittoria, alle 17.00 ammainabandiera.

Mercatino di Forte dei Marmi

Via D’Azeglio

dalle 7.00 alle 20.00 bancarelle con articoli di moda e tendenza.

Festa internazionale della storia

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 Alle 11.00 Canti della Grande Guerra, con il coro Cuator stagion. Per informazioni tel.

3392875235 - 3478213817.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Mezz'ora d'arte con...

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al ponte Caprazzucca, 4

Alle 16.00 incontro su Dirk Valkenburg, a cura di Nicoletta Moretti. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521532111-08.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Attrazioni cosmiche, di Giovanna Chiarilli. Per informazioni e biglietti

tel. 0521200241.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Lungs, di Duncan MacMillan, con Sara Putignano e Davide Gagliardini.

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Gretel e Hansel, dai 4 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Il rumore del lutto

Teatro del Cerchio - Via Pini, 16/a Alle 17.00 va in scena La bella addormentata.

Teatro Europa – Via Oradour, 14

Alle 18.00 Morte dal ridere, spettacolo con Ape Regina e Citronella. Alle 20.00 al Ratafià Il consolo si fa in gruppo, cena conviviale con Ape Regina e Citronella

BDC 28 – Borgo delle Colonne, 28

Alle 21.00 Julie’s haircut: sonorizzazione del film The last command, di Joseph Von Sternberg. Per informazioni www.ilrumoredellutto.com - tel. 3334301603.

Parma Jazz Frontiere

Ape Parma Museo – Via Farini , 32

Alle 19.00 Una stanza per Caterina, con il Duo Benedicte Maurseth e Jasser Haj Youssef.

Ingresso a invito. Per informazioni tel. 0521238158.

November porc...Speriamo ci sia la nebbia

Sissa Trecasali

I sapori del maiale. Alle 9.00 apertura della mostra mercato Antichi sapori e tradizioni con prodotti tipici d’eccellenza. Alle 9.00 al Parco della Montagnola dimostrazione pratica, della lavorazione delle carni del suino e del confezionamento dei salumi in primis Culatello di Zibello e Spalla Cruda di Palasone e della realizzazione tradizionale del burro. Durante la mattinata apertura stands gastronomici dove si potranno gustare piatti della tradizione della Bassa parmense nonché i prodotti tipici della Strada del Culatello. Alle 15.30 estrazione del gigantesco Mariolone e durante la giornata spettacoli musicali e artisti di strada. Inoltre, prima edizione di Tortel dòls, villaggio dedicato al settore dolciario tipico del periodo natalizio.

Programma dettagliato su www.novemberporc.it

Vini di vignaioli

Foro 2000 - Via S. Di Vittorio Fornovo

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera dei produttori di vino italiani e francesi con convegni, degustazioni e vendita. Ingresso euro 13,00. Per informazioni tel. 3479197957 - www.vinidivignaioli.com

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Durante la giornata mercatino del Tartufo, prodotti tipici gastronomici, musica nei borghi e speciali menù al tartufo nei ristoranti aderenti. Per informazioni www.tartufonerofragno.it - tel. 0525520114 – 3881141429.

Non ti ricordi... la Grande Guerra nel canto degli Alpini

Teatro Magnani – Fidenza

Alle 21.00 concerti dei Pueri Cantores della Cattedrale di Fidenza accompagnati dall’Ensemble d’archi Gulli entrambi diretti dal Maestro Luca Pollastri e dal coro Cai Cremona sotto la direzione del Maestro Cristiano Villaschi. Ingresso libero e gratuito.