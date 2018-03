Il week end ricchissimo di Pasqua street food e cultura

Venerdì 30



Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhuan, con Gian Piero Fortini all’oboe, musiche di Ravel, Mozart e Schonberg. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it



Stagione lirica Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Sabato 31



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.



Happy Days Festival Piazza Ghiaia

Un'atmosfera in stile Happy days con street food e hamburgeria, mercatino vintage, esposizione auto e moto, musica e balli anni '50-'60-'70. Per informazioni tel. 0521313300.



Mannarino in concerto Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 21.00 concerto di Mannarino dal tour L’impero crollerà. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone.



Castle street food Fontanellato

Per tutta la giornata attorno alla rocca cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia.



Stagione lirica Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena l’opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Castello in notturna Varano dè Melegari

Visita guidata notturna del castello illuminato a lume di candela. Costo euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3273797253.



Arte e suggestioni in rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo parmense Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Durata 1 h, 45 minuti. Costo adulti euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi euro 4,00; under 10 gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232.



Domenica 1



Happy Days Festival Piazza Ghiaia

Un'atmosfera in stile Happy days con street food e hamburgeria, mercatino vintage, esposizione auto e moto, musica e balli anni '50-'60-'70. Per informazioni tel. 0521313300.



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Bardi storica Castello di Bardi

Durante tutta la giornata mercatino Artigianale nelle Sale dei Principi Landi; accampamenti militari con musiche tradizionali saracene e descrizione di usi e costumi del Medioevo e duelli d'arme; alle 16.00 Grande Torneo Medioevale. Per tutta la giornata giochi medioevali per

bambini es. tiro con l’arco e tiro con la balestra. Il castello sarà animato in ogni sua parte di personaggi in abiti d’epoca. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0525733021 – 3801088315.



Castle street food

Fontanellato Per tutta la giornata attorno alla rocca cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia.



Super Pasqua per famiglie e bambini Castello di Fontanellato

Per tutto il giorno L’Isola che non c’è in Castello: visite guidate a tema all'interno della Rocca. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 oppure rocca@fontanellato.org



Medioevo in tavola Castello di Varano dè Melegari

Un tuffo nel passato, alla scoperta degli ingredienti, delle ricette e delle bevande che imbandivano le tavole medievali nella festa più importante dell'anno. Costo evento tematico euro 5,00. Prenotazione consigliata tel. 3273797253.



Caccia al tesoro botanico Labirinto della Masone - Fontanellato

Giornata dedicata al bambù, alle 10.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 laboratori a tema, i bambini dai 5 ai 12 anni andranno alla ricerca del Tesoro botanico per le vie intricate del Labirinto e impareranno a conoscere le diverse specie di questa pianta formidabile. I genitori potranno partecipare ad una visita guidata alle collezioni d’arte e di libri di Franco Maria Ricci. Ingresso bambini fino ai 4 anni gratuito; bambini dai 5 ai 12 anni euro 10,00, i loro genitori euro 10,00; biglietto singolo adulti euro 18,00. Cestino da pic-nic che potrà essere ritirato nella bottega all’ingresso: euro 20,00 a persona, da prenotare al momento dell’iscrizione. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521827081.



Dai Sanvitale ai Farnese, dalla rocca al giardino Rocca di Sala Baganza

Alle 16.00 la visita guidata in Rocca Sanvitale estende il percorso al Giardino Farnesiano. Durata: 1 ora e mezza. Costo euro 5,00. Gratuito under 6. Prenotazione consigliata tel. 0521331342/43.



Il concerto di Pasqua Teatro Nuovo - Salsomaggiore Terme

Alle 17.30 concerto con l'Orchestra dei Musici di Parma dal titolo Pagina d'album, con musiche di M. Mangani, L. Bacalov, E. Bernstein, A. Piazzolla con il tocco delicato del clarinetto solista di Stefano Conzatti e la voce della mezzosoprano Alessandra Andreetti. Per informazioni e biglietti tel. 0524580211.