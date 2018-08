Tutti matti per Colorno e non solo: programma ricchissimo di fine estate

Venerdì 31 agosto

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Come un gatto in tangenziale. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Don’t worry, he won’t get far on foot. Ingresso intero euro 7,00;

ridotto euro 5,50.

Fidenza colora le stelle

Piazza Garibaldi - Fidenza

Dalle 18.00 a mezzanotte Cibo di Strada da tutta Italia e internazionale, musica e punti ristoro.

Per informazioni tel. 052483377.

Tutti matti per Colorno Colorno Dalle 18.30 Festa internazionale di circo e teatro di strada, con punti ristoro e mercatino dell’artigianato. Ingresso gratuito (entrata a offerta libera facoltativa) tranne alcuni eventi che sono a pagamento. Per informazioni: www.tuttimattipercolorno.it

Festival del Prosciutto di Parma

Langhirano

Alle 18.30 inaugurazione della XXI° edizione del Festival, per il programma completo consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Musica in Castello

Cortile Rocca Sanvitale - Fontanellato Alle 21.30 Coraggio e paura, con Paolo Crepet. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro comunale. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 1 settembre

Settembre gastronomico

Stabilimento Rodolfi – strada Qualatico 14, Ozzano taro

Alle 9.30, 11.30, 14.30 e 16.30 visita guidata alla fabbrica di trasformazione del pomodoro. Al termine della visita degustazione con rinfresco. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 800977925.

Tomaca fest Piazza Garibaldi

Alle 9.00 Mercato di prodotti a km0 e mostra pomologica di oltre 100 varietà a cura dell’Azienda Sperimentale Stuard.

Corte di Giarola - Collecchio

Alle 10.00 Pomodoro e Acqua – convegno a seguire, commemorazione per Pieri Luigi Ferrari e Mansueto Rodolfi.

Rodolfi Mansueto SpA – Ozzano Taro

Porte Aperte in Azienda alle 9.30; 11.30; 14.30 e 16.30. Prenotazioni: Numero Verde 800 977925

Parco Nevicati - Collecchio

Alle 18.00 Mercato di prodotti a Km0 a cura di Slow Food Parma, alle 18.30 Artisti di Strada band a seguire Disco inferno in Concerto. Ristoro: Central Park bar e food trucks.

Podere Stuard - San Pancrazio Parmense Alle 20.30 Cena a tema. Prenotazione tel. 3489336391. Nell’occasione il Museo del Pomodoro apre l’intera giornata ad ingresso gratuito.

Festival del Prosciutto di Parma Parma

Alle 12.00 inaugurazione del Bistrò per degustazioni, aperto fino alle 22.00. Per il programma completo degli eventi al Bistrò consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Langhirano Durante la giornata tanti eventi e prosciuttifici aperti, per il programma completo consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Sagra della Polenta

Campo sportivo parrocchiale – Alberi di Vigatto In serata apertura cucina con menù a base di polenta. Ingresso euro 2,00.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Un marito a metà. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Don’t worry, he won’t get far on foot. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Biciclettata Cancelli-Lagoni-P.so Colla

In occasione della prima giornata di chiusura al traffico automobilistico della strada Cancelli- Lagoni biciclettata dai Cancelli al P.so Colla. Ritrovo alle 9.00 al Ponte del Cogno. Partenza ore 9.15. Prenotazione obbligatoria bicinsieme@yahoo.it Per informazioni tel. 3398123784.

Apertura Sala dell'Apoteosi

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 apertura straordinaria della sala affrescata da Sebastiano Galeotti. Visite guidate ogni 30 minuti. Ritrovo presso la biglietteria della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342 oppure iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Fidenza colora le stelle

Piazza Garibaldi - Fidenza

Dalle 11.00 all’1.30 Cibo di Strada da tutta Italia e internazionale, musica e punti ristoro. Dalle 19.30 Notte Bianca, con musica dal vivo. Per informazioni tel. 052483377.

Roccafestival

Giardino farnesiano - Sala Baganza

Alle 16.30 Live painting della facciata principale dell'edificio Ex ammasso del grano e su pannelli nel giardino farnesiano; alle 17.00 Arte in Erba - laboratorio artistico per bambini; alle 18.30 Il Bollaio Matto; dalle 19.30 concerti con Supermarket, Camillocromo e Flexus- Chris Dennis. Servizio cucina e bancarelle etnico-artigianato. Per informazioni tel. 0521331342.

Tutti matti per Colorno

Colorno Dalle 17.00 Festa internazionale di circo e teatro di strada, con punti ristoro e mercatino dell’artigianato. Ingresso gratuito (entrata a offerta libera facoltativa) tranne alcuni eventi che sono a pagamento. Per informazioni: www.tuttimattipercolorno.it

Festa della Polenta

Cella di Noceto

In serata la tradizionale sagra dedicata alla polenta in cui si accompagna la buona tavola con gli spettacoli, la musica, il ballo liscio: questa sera sul palco Matteo Bensi e spettacolo di fuochi d’artificio.

Ermal Meta in concerto

Langhirano

In occasione della XXI° edizione del Festival del Prosciutto concerto del vincitore del 68° Festival di Sanremo. Ingresso posto unico euro 25,00 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita a Parma presso Arci, Music Mille, Parma Point e sul circuito e punti vendita Ticketone www.ticketone.it Per informazioni tel. 0521706214.

Musica in Castello

Piazza Repubblica - Noceto

Alle 21.30 Syria, concerto spettacolo per Gabriella Ferri. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Moruzzi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi - San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi da 10 a 16 anni euro 4,00; bambini sino a 10 anni gratuito. Prenotazione

obbligatoria tel. tel. 3382128809 - 3334184232.

Domenica 2 settembre

Settembre gastronomico

Stabilimento Rodolfi – strada Qualatico 14, Ozzano taro

Alle 9.30, 11.30, 14.30 e 16.30 visita guidata alla fabbrica di trasformazione del pomodoro. Al termine della visita degustazione con rinfresco. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tel. 800977925.

Tomaca fest

Parco Nevicati - Collecchio

Alle 9.00 Mercato di prodotti a km0 e mostra pomologica di oltre 100 varietà a cura dell’Azienda Sperimentale Stuard. Mercato di prodotti a Km0 a cura di Slow Food Parma. Alle

12.00 Pasta Party con la Cucina Mobile della Protezione Civile e food trucks a tema. Tutto il giorno Eventi d’Oro Rosso Cooking Show, ludoteca, laboratori ed intrattenimento per bambini e famiglie.

Rodolfi Mansueto SpA – Ozzano Taro

Porte Aperte in Azienda alle 9.30; 11.30; 14.30 e 16.30. Prenotazioni: Numero Verde 800 977925.

Festival del Prosciutto di Parma

Parma

Apertura Bistrò per degustazioni dalle 11.30 alle 22.00. Per il programma completo degli eventi al Bistrò consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Langhirano Durante la giornata tanti eventi e prosciuttifici aperti, per il programma completo consultare il

sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Sagra della Polenta

Campo sportivo parrocchiale – Alberi di Vigatto In serata apertura cucina con menù a base di polenta. Ingresso euro 2,00.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Un marito a metà. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33 Alle 21.15 proiezione del film Don’t worry, he won’t get far on foot. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 9.00 escursione panoramica Lagdei-Fosco-Orsaro-Braiola. Costo adulti euro 15,00; bambini dai 12 anni euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3290047306.

Roccafestival

Giardino farnesiano - Sala Baganza

Alle 10.30 laboratori artistici per bambini: Arte in Erba e nel pomeriggio Esplorazione Musicale; alle 17.30 esibizione live su cellophane a tempo di musica: alle 18.00 concerto itinerante con Camillocromo La strada. Servizio cucina e bancarelle etnico-artigianato. Per informazioni tel. 0521331342.

Apertura Sala dell'Apoteosi

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 apertura straordinaria della sala affrescata da Sebastiano Galeotti. Visite guidate ogni 30 minuti. Ritrovo presso la biglietteria della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. Prenotazione obbligatoria tel. 0521331342 oppure iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Fidenza colora le stelle Piazza Garibaldi - Fidenza Dalle 11.00 alle 23.00 Cibo di Strada da tutta Italia e internazionale, musica e punti ristoro. Per

informazioni tel. 052483377.

Tutti matti per Colorno

Colorno

Dalle 16.00 Festa internazionale di circo e teatro di strada, con punti ristoro e mercatino dell’artigianato. Ingresso gratuito (entrata a offerta libera facoltativa) tranne alcuni eventi che

sono a pagamento. Per informazioni: www.tuttimattipercolorno.it

Festa della Polenta

Cella di Noceto In serata la tradizionale sagra dedicata alla polenta in cui si accompagna la buona tavola con gli spettacoli, la musica, il ballo liscio: questa sera gran finale con Rossella Ferrari e i Casanova.

Parchi della Musica

Parco del Taro - Collecchio

Alle 21.00 Dialogues raffinés, concerto con l'Ensemble orchestra infonote diretta dal M° Serafino Tedeschi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521880363.