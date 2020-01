Tra teatri, musica e castelli: al via il secondo mese di Parma Capitale della Cultura

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 31 gennaio

Il mio canto libero. Viaggio attraverso la musica di Mogol

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 viaggio musicale nell’universo di Mogol con la Filarmonica Arturo Toscanini e Andrea Salvini, presenta Francesca Strozzi. La serata è a favore dell’Hospice Piccole figlie. Ingresso da euro 15,00 a euro 30,00. Biglietti in prevendita presso Biglietteria Teatro Regio, Gioielleria Carboni in via Mazzini, 5 ed Edicola Menotti in Via Farnese, 1. Per informazioni tel. 3394910463 - info@associazioneclaudiobonazzi.com

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La Classe, di Vincenzo Manna. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Il letto ovale, di Ray Cooney, regia Matteo Vacca. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro Moruzzi: stagione di prosa

Noceto

Alle 21.00 va in scena Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles, con Paolo Rossi. Per informazioni e prenotazioni tel. 3926405385.

Sabato 1° febbraio

Sabatoapalazzo

Visita guidata a Palazzo Rangoni-Farnese e Palazzo Ducale: alle 10.00 incontro con la guida davanti a IAT, in Piazza G. Garibaldi. Trasferimento a piedi al Palazzo Rangoni-Farnese (sede Prefettura), per visitarne le sale storiche. Quindi breve passeggiata sino al Palazzo Ducale per visitare gli ambienti con affreschi del periodo farnesiano. Al termine breve illustrazione del Giardino Ducale. Durata: 3 h ca. Ingressi gratuiti. Costo della visita guidata euro 10,00 cad.,

euro 5,00 minori under 13. Prenotazione obbligatoria entro le 11.00 di venerdì 31 gennaio al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Visite guidate al Museo

Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo. Visite comprese nel biglietto d'ingresso, € 5,00. Per informazioni tel. 0521 233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Dipingo come James Ensor. Nella nostra Pinacoteca, in occasione di Parma capitale italiana della cultura 2020, saranno esposte per un anno, a partire dal 25 gennaio con rotazione mensile, alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. Ispirati dalle opere viste, i piccoli partecipanti realizzeranno il proprio capolavoro. Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30: visita guidata. Non è necessaria la prenotazione.

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione di Dilili a Parigi, di Michel Ocelot. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 17.00 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org Alle 20.30 va in scena La Classe, di Vincenzo Manna. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242

- www.teatrodue.org

Tutti a Teatro

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 va in scena il family show Pinocchio Reloaded – favola di un burattino senza fili, con musica di Edoardo Bennato. Ingresso a pagamento. Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Per informazioni tel. 0521706214.ù

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Il letto ovale, di Ray Cooney, regia Matteo Vacca. Per informazioni e

biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.i

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena La visita della vecchia signora, regia di Mario Mascitelli. Per informazioni e prenotazioni tel. 3515337070.

Pomeriggi musicali

Ridotto Teatro Magnani – Fidenza

Alle 17.00 concerto del Trio Friedrich. Per informazioni tel. 3489281082 – 3427020858.

Intersezioni. Incroci di arti performative

Teatro Comunale - Fontanellato

Dalle 21.00 La marionetta (coreografia Giovanna Velardi); Gluten (coreografia Sara Cavalieri e Jessica D’Angelo); L.O.F.T. Loop’s style live electronics Patrizia Mattioli, di e con Elisa Cuppini. Per informazioni e prezzi intersezioni@artemisdanza.it

Stagione teatrale Teatro di Ragazzola/Teatro Arena del Sole

Teatro di Ragazzola

Alle 21.15 va in scena Buon anno, ragazzi, di Francesco Brandi. Per informazioni e prezzi tel.

3395612798.

Domenica 2 febbraio

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 11.00 proiezione di Dilili a Parigi, di Michel Ocelot. Ingresso bambini euro 4,00, adulti

accompagnatori euro 6,00.

Domenicalmuseo a Palazzo Pilotta

Visita guidata al Teatro Farnese e alle sale principali della Galleria Nazionale: alle 15.00 incontro con la guida davanti allo scalone di ingresso del Palazzo Pilotta. Durata: 3 ore. Ingresso gratuito. Costo della visita guidata euro € 10,00 cad.; euro 5,00 minori under 13 anni. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione

Emilia Romagna).

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30: visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Teatro delle Briciole: weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Sapore di sale, l'odissea di una sardina. Dai 3 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044; biglietteria 0521989430.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Stagione di Operette

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 16.00 va in scena L’acqua cheta, operetta di Giuseppe Pietri, con la Compagnia Corrado Abbati. Prevendita biglietti presso biglietteria Fondazione Toscanini (Viale Barilla, 27/a) oppure online www.biglietteriatoscanini.it Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 - 0521391372.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Il letto ovale, di Ray Cooney, regia Matteo Vacca. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Apertura speciale Castello di Bardi

Castello Bardi

dalle 14.00 alle 17.00 apertura straordinaria del Castello di Bardi, con visite guidate. Per informazioni tel. 0525733021 info@castellodibardi.info