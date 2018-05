Un week end ricco: feste, fantasmi, racconti e cibo

Venerdì 4



Parma street view Pensilina Toschi, Parma

Live painting: tra il 2 e il 5 maggio 2018 sui muri della Pensilina Toschi interverranno gli artisti Arcad, Bayno, Boir, Chill, Hos, Maks, Rameist, Shar, Slim, Spora, Zas, alcuni dei quali studenti del Liceo Artistico Toschi e altri membri di McLuc Culture.



Aspettando la Mille Miglia

Piazza Garibaldi Dalle 13.00 alle 17.00 in esposizione una decina di Ferrari Portofino European Motorshow.



Ex ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33 Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film C’est la vie – Prendila come viene, di Eric Toledano e Olivier Nakache. Iniziativa riservata ai maggiori di 55 anni fino a esaurimento posti.



Un concerto, un quadro Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Manila Santini al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.



Eventi collaterali alla mostra Abecedario d’artista

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 Alle 18.30 djset di MILK party. Alle 22.00 concerto dei Winter Dies in June, per il release party del nuovo album Penelope, Sebastian, che sarà accompagnata dalla proiezione di proiezione tavole di Alessandro Baronciani, autore di Le ragazze nello studio di Munari.Winter dies in June in concerto, Release Party del nuovo album Penelope, Sebastian. Ingresso gratuito.



Stagione lirica Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Incontrarti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5 Alle 20.30 spettacolo di danza, musica, pittura ed emozioni con Simona Atzori e Matteo

Fedeli. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



May days

Teatro al Parco – Parco Ducale Alle 20.30 Camilla Monga in Quartetto per oggetti. Alle 21.00 va in scena Bau#2, di Barbara

Berti. Ingresso euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prezzi tel. 0521989430.



Sabato 5



Perle di Parma Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 10.00 visita al palazzo guidata da Eles Iotti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3488660878 – arnaldo.amadasi@unipr.it



Cibus Off Piazza Garibaldi

Il fuori salone di Cibus in città: alle 11.00 Parma E’ - Talk Show con Francesca R. Barberini partecipano i rappresentanti di tutti

i partner di CIBUS OFF alle 12.00 Dialoghi ai Fornelli con: Massimo Spigaroli Presidente Fondazione Unesco Parma City of Gastronomy Ristorante Antica Corte Pallavicina (Polesine Parmense) alle 18.00 Il racconto del buon cibo: come comunicare la gastronomia, cooking show di Matteo Baronetto, chef del Ristorante Del Cambio (Torino) alle 19.30 Aperitivo in musica ~ Dj Set e aperitivi con Santal alle 21.00 Cosmopolitans in concerto Chef del giorno al ristorante: Enrico Bergonzi (Al Vedel), Nico Tamani (Vecchia fucina), Andrea Nizzi (12 monaci).



Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Tinotino Tinotina Tinotin Tin Tin di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati: presentazione musicale del primo titolo di Musica Disegnata e un po' Strampalata, nuova collana di albi illustrati di grande formato (Carthusia Edizioni e a cura di Elisabetta Garilli) che accompagnano i piccoli lettori in percorsi sempre diversi, dove il taglio sorprendente, la sonorità delle parole e la forza delle immagini permettono loro di ascoltare le illustrazioni e di vedere la musica. Incontro musicale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Età: dai 4 anni. Info: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Aula magna Liceo Artistico Toschi

Sabato 5 maggio alle ore 11.00 sarà presente a Parma lo street artist PAO che terrà una conferenza nell’Aula Magna e poi nel pomeriggio completerà la facciata laterale della Pensilina Toschi.



Sabato a Palazzo

Ogni primo sabato del mese dalle 9.00 alle 12.30 apertura di Palazzo Rangoni Farnese e Palazzo Ducale con prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del venerdì antecedente mandando una email a: prefetto.pref_parma@interno.it



Slegati! Festival

Workout Pasubio Temporary - Via Palermo, 6 Dalle 10.00 alle 20.00 giochi furbi, musica e mattoncini, attività ludiche di diverso tipo rivolte a tutte le fasce d’età, dal bambino all’adulto, food, laboratori creativi e letture itineranti.

Ingresso gratuito.



Il tempo di Luigi Beccarelli signore degli orologi

Museo Glauco Lombardi - strada Garibaldi, 15 Alle 10.30 visita guidata alla mostra. Partecipazione euro 3,00. Per informazioni tel. 0521233727.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 15.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la

prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Aspettando la Mille miglia

Parcheggio scambiatore sud - Largo SimoniniDalle 13.30 prove libere della Supercoppa italiana di gimkana con la direzione sportiva del Vespa Club Italia www.vespaclubparma.it



Stagione lirica

Teatro Regio – via Garibaldi, 16 Alle 17.00 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999 – www.teatroregioparma.it



Alla scoperta dell’Oltretorrente: visita per bambini

Centro Storico Alle 15.30 una visita dedicata a genitori e bambini alla scoperta dell’Oltretorrente. Una passeggiata condotta dalla guida Silvia Guarnieri. Partenza dal negozio Città del Sole, ViaFarini 48 e arrivo al Laboratorio Famiglia in Oltretorrente. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521239573 oppure email: parma@cittadelsole.com



Parole da ascoltare Auditorium del Carmine - Via Duse, 1

Alle 17.00 incontro-concerto dal titolo Alfonso Alberti, le sonate di Debussy, con Alfonso Alberti e Michele Ballarini, musiche di Debussy eseguite dagli allievi del Conservatorio Boito. Ingresso gratuito.



Chocomoments

Piazza Ghiaia

Dalle 17.30 alla 22.00 stand, degustazioni, cooking show, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini. Alle 18.00 ci sarà la dimostrazione su come nasce una pralina. Spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini (costo € 5.00). Per informazioni tel. 3928844406.



May days Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 20.30 va in scena Primitiva, di Manfredi Perego. Alle 21.00 Sylphidarium. Maria Taglioni on the ground del Collettivo Cinetico. Ingresso euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prezzi tel. 0521989430.



In mongolfiera sul Castello! Rocca di Sala Baganza

Volo con partenza dalla Rocca di Sala Baganza, accompagnati dalle luci dell'alba per ammirare il territorio dall’alto. Volo di circa un’ora e mezza. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni tel. 0521603127 oppure info@castellidelducato.it



Visita incanto Teatro Verdi – Busseto

Alle 11.00 e alle 12.00 visita guidata al teatro con “Giuseppina Strepponi”. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.



Camminata dual race tra le colline del prosciutto

Ritrovo alle 13.30 e partenza alle 14.00 dallo stadio Pertini in via Berlinguer, 12 a Langhirano per una camminata di 8,5 km. Quota partecipativa euro 5,00. Per prenotazioni: info@guidevalparma.com



Paganini on the road Reggia di Colorno

Alle 18.00 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, concerto con il Duo Francesco Bagnasco e Fabio De Lorenzo al violino e chitarra. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600 – info@societaconcertiparma.com



Autorevoli cene al Labirinto

Bistrò del Labirinto - Fontanellato Alle 20.00 cena letteraria con Giovanna Zucconi: come fa il profumo a raccontare? Elicriso

lavanda e iris, i profumi delle colline piacentine, dell'arte e della resilienza. Per informazioni e prezzi tel. +39 05211855372.



Visita guidata notturna Fortezza di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna alle sale del castello. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 3801088315 o 0525733021 – info@castellodibardi.info



Domenica 6



Mercato dei Fiori, profumi e brocantage Via Farini

Durante la giornata vivaisti e stand dedicati ai fiori, all’oggettistica per l’arredo del giardino e della casa.



Cibus Off Piazza Garibaldi

Il fuori salone di Cibus in città: alle 10.00 Cappuccino d’Artista con Latte artist Giuseppe Fiorinialle

11.00 Le eccellenze di Parma...per il brunch (in inglese)

alle 12.00 Dialoghi ai fornelli: protagonisti il Prosciutto di Parma DOP e il Parmigiano

Reggiano DOP ~ Cooking Show con Marta Bello, chef del Ristorante Tramezzo (Parma)

alle 16.30 Dolci tentazioni, l’ora del tè secondo ALMA

alle 18.00 Come ci alimenteremo nel 2030? Presentazione di Ludovica Principato, ricercatrice

Barilla Center for Food& Nutrition, intervista Francesca R. Barberini

alle 20.00 Dj set Chef del giorno al ristorante: Luca Dall'Argine (Tre ville), Marta Bello (Al tramezzo), Antonio

Basileo (Ohibo).



Bimbinbici

Ritrovo alle 9.30 con partenza alle 9.45 dal Parco Bizzozero (Via Bizzozero 15). Pedalata cittadina di km 13. Costo assicurazione soci Fiab euro 1,00 non soci Fiab euro 3,00. Prenotazione consigliata a: bicinsieme@yahoo.it



Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



Chocomoments Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alla 20.00 stand, degustazioni, cooking show, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini. Alle 18.00 conosceremo tutti i trucchi per realizzare un’ottima sacher, vedendo all’opera il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. Spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare

deliziosi cioccolatini (costo € 5.00). Dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria

giancarlo.maestrone@gmail.com) Per informazioni tel. 3928844406.



Slegati! Festival Workout Pasubio Temporary - Via Palermo, 6

Dalle 10.00 alle 20.00 giochi furbi, musica e mattoncini, attività ludiche di diverso tipo rivolte a tutte le fasce d’età, dal bambino all’adulto, food, laboratori creativi e letture itineranti. Ingresso gratuito.



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro

5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



La viva memoria di Albertina SanvitaleCimitero della Villetta

Alle 11.00 visita guidata gratuita per ripercorrere i luoghi che portano impresso il ricordo degli ultimi Sanvitale; saranno Francesca Sandrini, Francesca Anedda e Giancarlo Gonizzi ad accogliere i visitatori in questo insolito percorso arricchito dagli intermezzi musicali dell'ensamble musicale Silentia Lunae. Per informazioni tel. 0521233727.



Concerti aperitivo Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Ensemble della Filarmonica Arturo Toscanini con soprano e arpa diretta da Giuseppe Affilastro, musiche di Debussy, Ravel, Massenet. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.



Visita guidata multisensoriale con interprete LIS Abbazia di Valserena - Strada Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata multisensoriale con interprete LIS, dedicata alla mostra Ettore Sottsass. Oltre il design. Visita gratuita per persone con disabilità; euro 8,00 ingresso ridotto. Per informazioni tel. 0521607791.



Sicuri in Bici per una Città a Misura di Bambino

Ritrovo al Parco Ducale (lato Ponte Verdi) alle 15.00. Saluto del Sindaco. Partenza alle 15.30. Itinerario: Ponte Verdi, viale Toschi, Via Mazzini, Via Cairoli, B.go Pipa, (breve sosta in P.le S. Francesco per vedere la statua di Verdi), B.go Naviglio, Viale Mentana, Via Liguria, Parco Falcone Borsellino,, Via Parigi, Parco Martini, Via Bonaventura Angeli, Via Emilia Est, Via

Gibertini, Via Malaspina, Via Kant, Via Casa Bianca, Parco Martini, Via Pomponio Torelli, Via Anna Frank, Parco del Dono, Via Montebello, Ponte Dattero, Via Po, Via Stirone (sosta a Villa Parma), Via Bassi, Via Calatafimi, Via Volturno, Via Abbeveratoia (sosta all’Ospedale dei Bambini), Via Gramsci, P.le S. Croce, Parco Ducale. Il percorso è di circa Km 12. Arrivo alle

16.30. Iscrizione con la presenza obbligatoria di un adulto che accompagna: 2 euro per partecipante (Ass. RC-infortuni).



Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi

Strada al ponte Caprazucca, 4 Alle 16.00 Mezz’ora d’arte con…Telemaco Signorini, a cura di Serena Nespolo. Ingresso

gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it



Ildebrando Pizzetti 2018

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 17.00 Le liriche di Pizzetti: il periodo fiorentino, introduce il concerto Gregorio Moppi. Ingresso gratuito.



I pomeriggi al Petitot Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con Andrea Cassano al pianoforte. Ingresso a offerta.



Stagione lirica Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Le voci della terra

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.00 …col colore della gioventù, con il Coro giovanile Ars canto, il Coro Cai Mariotti e il Choir of medical university of Bialystok. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.



May days

Teatro Europa – Via Oradour, 14 Alle 21.00 va in scena Birds flocking. Ingresso euro 12,00; ridotto under 18, over 65 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521992044.



In mongolfiera sul Castello! Rocca di Sala Baganza

Volo con partenza dalla Rocca di Sala Baganza, accompagnati dalle luci dell'alba per ammirare il territorio dall’alto. Volo di circa un’ora e mezza. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni tel. 0521603127 oppure info@castellidelducato.it



Visite medievali Castello di Torrechiara

Visite guidate organizzate da Assapora Appennino al castello alle 10.30, 11.30, 15.00, 16.30. Il costo del servizio guida è di euro 4,00 compreso l'uso di auricolari individuali per ascoltare meglio il racconto della guida. Ingresso gratuito al castello per la prima domenica del mese. Per informazioni tel. 3282250714.



Sagra del salame e della torta d'erbe Località Brunelli - Borgotaro

Dalle 15.00 alle 20.00 grande festa nel piazzale della chiesa di Brunelli (attrezzato con tensostruttura) , con degustazione di prodotti tipici, intrattenimento musicale live di Mario Zecca e la tradizionale gara dei salami e delle torte d'erbe, giudicati da una giuria di professionisti e amatori. Saranno presenti alcuni stand di prodotti tipici oltre a quello del neonato birrificio artigianale Turris. Per informazioni tel. 052596796.



Collezionare ad arte Museo Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 15.30 iniziative al Museo Guatelli: lectio magistralis tenuta dal duo artistico PetriPaselli e presentazione della personale del duo; presentazione del progetto 99objects; musica con la Blues band parmigiana 12 Bars Blues Band; laboratorio Tacabanda (attività per bambini dai 6 anni in su con prenotazione obbligatoria tel. 0521333601 oppure tramite e-mail a

info@museoguatelli.it), visite guidate al Museo e dalle 15.00 alle 18.00 spazio ristoro La Cantina del Museo Guatelli. Per informazioni e tel. 0521.333601 oppure info@museoguatelli.it A tu per tu. Incontri musicali



Oratorio dell'Assunta - Rocca Sanvitale Sala Baganza

Alle 18.00 Grandi interpreti “A solo Bachiano”, con Alexander Hulshoff al pianoforte. Direzione artistica M° Claudio Piastra. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni tel. 0521331342.