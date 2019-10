Week end tra enogastronomia, arte e teatro: gli eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Verdi OFF: dal 21 settembre al 21 ottobre la città è in festa in occasione del Festival Verdi. Programma completo degli eventi > www.teatroregioparma.it

Venerdì 4 ottobre

Oltremarket

Strada Massimo d'Azeglio, 45A

Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e innovative.

Verdi Festival

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 20.00 concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio, direttore Roberto Abbado, maestro del coro Martino Faggiani. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 052483377.

Fiera del Fungo Porcino di Albareto

Albareto

Alle 18.00 inaugurazione della fiera. Durante i tre giorni della manifestazione dedicata al fungo porcino, stand enogastronomici, menù "a tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati alla micologi, show cooking e divertimenti per bambini. Programma completo sul sito www.fieradialbareto.it

Verdi Festival

Teatro Verdi - Busseto

Alle 19.00 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999

biglietteria@teatroregioparma.it

Sabato 5 ottobre

Oltremarket

Strada Massimo d'Azeglio, 45A

Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e innovative.

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel.

05219961 – www.mercanteinfiera.it

Verdi in Oltretorrente

Alle 10.00 passeggiata culturale nel cuore dell'Oltretorrente, con Giancarlo Gonizzi: Chiesa dell'Annunziata, Chiesa di Santa Maria del Quartiere e Santa Maria delle Grazie: le chiesefarnesiane dell'Oltretorrente. Ritrovo presso Chiesa dell'Annunziata. Per prenotazioni tel. 0521203949 - verdioff@teatroregioparma.it - 3284895507.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Colori e Musica in Pinacoteca! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese dedicato a Giuseppe Verdi, scopriamo insieme gli strumenti musicali dipinti nelle opere della Pinacoteca: l’organo di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, di Alessandro Mari, i tamburi e le trombe nelle opere del Brescianino, la cetra di Gaibazzi e tanti altri, in un viaggio che porterà i bambini a disegnare il loro strumento preferito rappresentandone il suono con segni e colori.

Durante il laboratorio i piccoli partecipanti saranno ispirati dalle più celebri musiche del Maestro. Max 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso

attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Caseifici Aperti

Torna l’appuntamento con Caseifici Aperti, l’iniziativa che permette di visitare il mondo del Parmigiano Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle mani dei produttori. Informazioni ed elenco dei caseifici aderenti sul sito www.parmigiano-reggiano.it

Verdi Festival

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento.

Ridotto Teatro Regio

Alle 17.00 Cori al ridotto con il Coro voci bianche e giovanili Ars cantoGiuseppe Verdi di Parma. Ingresso gratuito.

Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Verdi e Bertolucci. Un capriccio per raccontarsi

Auditorium della Casa della Musica – Piazzale San Francesco

Alle 17.00 incontro con Carla Moreni, critico musicale de Il sole 24 ore con la partecipazione dell’attore Massimiliano Sozzi, il soprano Diana Rosa e Cardenas Alfonso, Giuseppe Vaccaro al pianoforte e il Coro del Liceo Musicale di Breno. Ingresso gratuito.

Pilotta Food & Wine

Piazzale della Pilotta e Borgo delle Cucine

Dalle 17.00 alle 23.30 Una festa dedicata ai sapori emiliani (e non solo): street Food di qualità, musica con dj set e festa del vino. Saranno presenti 15 cantine, piccoli produttori artigianali, con oltre 100 etichette, provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno acquistare il kit degustazione e assaggiare i vini proposti dai produttori.

Festival organistico internazionale. Drums and pipes

Chiesa di S. Vitale - Strada della Repubblica, 3

Alle 17.00 Concerto per organo e percussioni, con Matteo Venturini organo e Tarcisio Molinari percussioni. Ingresso gratuito.

Quadri plastici

Piazza Duomo

Alle 19.30 presentazione della manifestazione con la giornalista Annamaria Sodano. Alle 20.30, 21.00 e 21.30 rappresentazioni viventi con opere di Correggio e Caravaggio. Ingresso gratuito.

Verdi Festival

Chiesa di San Francesco – Piazzale San Francesco, 4

Alle 20.00 andrà in scena l’opera Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Parma - Poggio di Berceto

Un percorso di 110 km, con cinquantadue prove di regolarità, parzialmente concatenate, che consentirà ai Partecipanti di ripercorrere il tracciato della leggendaria corsa in salita: Sala Baganza - Boschi di Carrega - Talignano - Gaiano - Fornovo di Taro – Terenzo - Cassio - Berceto Cassio - Terenzo - Fornovo di Taro - Gaiano - Boschi di Carrega - Sala Baganza.

Fiera del Fungo Porcino di Albareto

Albareto

Dalle 11.30 manifestazione dedicata al fungo porcino con stand enogastronomici, menù "a tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati alla micologi, show cooking e divertimenti per bambini. Programma completo sul sito www.fieradialbareto.it

Under the Bamboo Tree

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

Il 5 e il 6 ottobre al Labirinto della Masone due giorni dedicati al bambù con incontri, convegni, installazioni e laboratori. Programma completo sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Gran galà del Tortél dòls

Piazza Garibaldi - Colorno

Protagonista il prelibato piatto della bassa parmense, il tortello di Maria Luigia. Tradizionale gara tra rezdore per l'assegnazione dell'ambito tortello d'oro. Re dei menù del weekend, da gustare sotto il tendone. Nel giardino della Reggia di Colorno, laboratorio Coccolasino (gratuito), dove i bambini potranno coccolare ed interagire con gli animali, oltre a percorrere il parco Ducale in sella a un asino. Sempre all'interno del giardino della Reggia saranno presenti

gonfiabili e spazi giochi per i più piccoli. Per informazioni tel. 0521313790.

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 052483377.

La cucina nel Ducato

Reggia di Colorno

Alle 21.00 visita guidata tra arte, cultura, curiosità e tradizioni gastronomiche alla corte di

Maria Luigia d’Austria. Degustazione finale nella Grande Salle. Costo di partecipazione adulti

euro 25,00; ragazzi dai 7 ai 14 anni euro 15,00; gratuito fino ai 7 anni. L’iniziativa si terrà al

raggiungimento di 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro il 3 ottobre tel. 0521312545

oppure reggiadicolorno@provincia.parma.it

L’hostaria

Teatro Crystal - Collecchio

Alle 21.00 Lo spettacolo più esilarante dei TraAttori: 3 amici accompagnati da una buona bottiglia di lambrusco, salame e formaggio, racconteranno storie incredibili attraverso l’unica vera arma in loro possesso: l'improvvisazione. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 6,00. Per informazioni 3286537688 oppure info@traattori.it

Domenica 6 ottobre

Oltremarket

Strada Massimo d'Azeglio, 45A

Dalle 9.00 alle 19.30 Selezione di design emergente, fashion, produzioni fatte a mano, giovani e innovative.

Donne in corsa

Sesta edizione dell'iniziativa che sostiene i progetti del volontariato al femminile. Alle 10.00 davanti a Palazzo Ducale all’interno del Parco Ducale partenza per una corsa di 5 km lungo le strade della città senza traffico per poi ritornare al punto di partenza. Per informazioni e iscrizioni www.donneincorsa.it

Parma - Poggio di Berceto

Un percorso di 110 km, con cinquantadue prove di regolarità, parzialmente concatenate, che consentirà ai Partecipanti di ripercorrere il tracciato della leggendaria corsa in salita: Parma - Sala Baganza - Boschi di Carrega - Talignano - Collecchio - San Vitale Baganza - Marzolara Calestano - Fornovo di Taro - Ozzano - Monte delle Vigne - Gaiano - Boschi di Carrega – Collecchio.

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a

Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo aperta dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 10,00; under 14 accompagnati da un adulto gratuiti. Per informazioni tel. 05219961 – www.mercanteinfiera.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.00 Il teatro delle ombre. Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. dopo aver esplorato il museo i piccoli partecipanti costruiranno la loro ombra, che potrà essere animata come fanno i veri professionisti. Max 15 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai fondi oro dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 Note della memoria, i grandi della città della musica, visita guidata con le musiche dell’Ensemble Silentia Lunae. Ingresso gratuito.

Caseifici Aperti

Torna l’appuntamento con Caseifici Aperti, l’iniziativa che permette di visitare il mondo del Parmigiano Reggiano, incontrare i casari e acquistare direttamente dalle mani dei produttori. Informazioni ed elenco dei caseifici aderenti sul sito www.parmigiano-reggiano.it

Verdi Festival

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 Mezzogiorno in musica, le voci dei talenti accompagnati al pianoforte animano i fine settimana del festival nelle sale del Palazzo Ducale. Al termine del concerto aperitivo incluso. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Teatro Regio - Strada Garibaldi, 16/a

Alle 15.30 andrà in scena l’opera I Due Foscari. Tragedia lirica in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, da Byron. Musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Chiesa di San Francesco del Prato

Alle 20.00 Verdiana, con i Filarmonici di Busseto. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

Pilotta Food & Wine

Piazzale della Pilotta e Borgo delle Cucine

Dalle 17.00 alle 23.30 Una festa dedicata ai sapori emiliani (e non solo): street Food di qualità, musica con dj set e festa del vino. Saranno presenti 15 cantine, piccoli produttori artigianali, con oltre 100 etichette, provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno acquistare il kit degustazione e assaggiare i vini proposti dai produttori.

Fiera del Fungo Porcino di Albareto

Albareto

Dalle 11.00 manifestazione dedicata al fungo porcino con stand enogastronomici, menù "a tutto fungo", escursioni, musica, eventi legati alla micologi, show cooking e divertimenti per bambini. Programma completo sul sito www.fieradialbareto.it

Under the Bamboo Tree

Labirinto della Masone - Strada Masone 121, Fontanellato

Il 5 e il 6 ottobre al Labirinto della Masone due giorni dedicati al bambù con incontri, convegni, installazioni e laboratori. Programma completo sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it

Gran galà del Tortél dòls

Piazza Garibaldi - Colorno

Protagonista il prelibato piatto della bassa parmense, il tortello di Maria Luigia. Tradizionale gara tra rezdore per l'assegnazione dell'ambito tortello d'oro. Padrino sarà Vito (Stefano Bicocchi) che intratterrà con la sua comicità e la sua teatralità dalle 14.30 in poi. Re dei menù del weekend, da gustare sotto il tendone. Sempre all'interno del giardino della Reggia saranno presenti gonfiabili e spazi giochi per i più piccoli. Per informazioni tel. 0521313790.

Borgofood

Fidenza

Dal 3 al 13 ottobre oltre 100 eventi tra cui incontri con grandi ospiti, musica, il racconto dei produttori e spettacoli per tutta le famiglia; quest’anno il tema portante della manifestazione è Sostenibilità tra cibo, strumenti, ricette. Programma completo sul sito www.terrediverdi.it Dal 4 al 9 ottobre si alterna alla Gran Fiera di Borgo San Donnino. Per informazioni tel. 052483377.

Gusti e Sapori dei Boschi di Carrega tra natura e cultura

Parco Boschi di Carrega

Ritrovo alle 10.00 presso il Centro Parco Casinetto (Sala Baganza) per la semplice passeggiata, con guida, alla scoperta del Giardino dei Boschi, con visita al Museo del Bosco presso il Centro Parco Casinetto. La passeggiata si concluderà con un aperitivo presso il Punto ristoro di Ponte Verde. Costo di partecipazione euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521836026 oppure 0521802688 - b.vernizzi@parchiemiliaoccidentale.it

Profumi e sapori del Culatello

Museo del Culatello – Polesine Parmense

Dalle 15.00 alle 17.00 tour esperienziale esclusivo che inizia tra i pioppeti e il Po. Costo euro 30,00, posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 0524936539 – museoculatello@acpallavicina.com

Verdi Festival

Teatro Verdi - Busseto

Alle 15.30 andrà in scena l’opera Aida, quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, musiche di Verdi. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

A tu per tu. Incontri musicali

Rocca Sanvitale – Sala Baganza

Alle 18.00 concerto dal titolo All’immortale amata, con l’Umbria ensemble, musiche di Beethoven. Per informazioni tel. 0521331342.