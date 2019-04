Week end tra arte, passeggiate e Cibus Off

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Parma 360 Festival

Quarta edizione del Festival della creatività con mostre, installazioni, eventi, concorsi, workshop www.parma360festival.it

Venerdì 5

Ex ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.30 e alle 17.30 proiezione del film La ragazza dei tulipani, di Justin Chadwick. Ingresso gratuito dedicato ai maggiori di55 anni. Per informazioni tel. 0521281138.

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena l’opera Andrea Chènier di Umberto Giordano. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Alle 20.30 va in scena Villon, di Roberto Mussapi, con Raffaele Esposito, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena La gita, scritto, diretto e interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo

Ferrari e Franca Tragni. Per informazioni tel. 0521386553 - 3403802940.

Teatro Verdi: stagione di prosa

Busseto

Alle 21.00 va in scena Due vecchiette vanno a nord, di Pierre Notte. Ingresso platea euro 33,00; palco euro 30,00; loggione euro 20,00. Per informazioni tel. 052492487 - www.bussetolive.com

Arena del Sole di Roccabianca: stagione di prosa

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena Il flauto magico, di Mozart, con Elio voce recitante e canto, Scilla Cristiano soprano e con l’Oboe quartet dei Berliner Philarmoniker. Ingresso euro 20,00. Per informazioni tel. 3395612798.

Sabato 6

Cibus Off

Piazza Garibaldi

Alle 11.00 Cerimonia di inaugurazione CIBUS OFF – presenta Francesca Barberini “Parma E’ Talk Show” – conduce Francesca Barberini. Alle 12.00 Dialoghi ai fornelli con Chef Moreno Cedroni, Ristorante la Madonnina Del Pescatore (2 stelle Michelin) – intervista Francesca Barberini.

Alle 16.00 I Ripieni Chef. Cooking show con Filippo Cavalli, chef dell’Osteria dei Mascalzoni, per Chef Ripieno Parmalat – intervista Francesca Barberini. Alle 17.15 “Ode al pomodoro” – Cooking Show a cura di Carlo Casoni per Mutti – intervista

Francesca Barberini. Alle 18.30 La Pasta incontra lo chef – Cooking show con Roberto Conti, Ristorante Parmigianino – Grand Hotel De La Ville per Barilla – intervista Francesca Barberini. Alle 19.30 Aperitivo Time Chef del giorno: Enrico Bergonzi (Al Vedel), Nico Tamani (Vecchia Fucina). Dalle 10.00 alle 20.00 area ristorante.www.parmacityofgastronomy.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Animali ad arte: viaggio alla scoperta degli animali nei dipinti della Pinacoteca Stuard. A partire dallo splendido Levriero disegnato da Parmigianino, passando attraverso i cavalli delle battaglie di Brescianino arrivando al gatto del Grechetto i bimbi

scopriranno, divertendosi, il significato degli animali nell'arte. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Visita all’azienda agricola La Spinosa in bicicletta

Destinazione: Stradella di Collecchio. Luogo di ritrovo via Bizzozero 15, Parma alle 14.45, partenza alle 15.00. La gita sarà annullata in caso di maltempo. Registrazioni: Capogita: Mirella 3477946510 - mamicanta@alice.it Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata, Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it

oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Cineclub dei bambini

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.30 proiezione del film Asterix e il segreto della pozione magica. Ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521281138.

Regio Young

Teatro Regio

Alle 16.00 e alle 18.00 andrà in scena Fiabe a sorpresa. Adatto a bambini dai 6 anni. Durata complessiva dello spettacolo un’ora circa senza intervallo. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 0521203999.

Nuove atmosfere: stagione concertistica della Fondazione Arturo Toscanini

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Francesco Lanzillotta, con Mario Brunello al violoncello. Musiche di Bach, Ligeti e Sostakovic. Per informazioni e biglietti www.fondazionetoscanini.it tel. 0521391339.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Alle 20.30 va in scena Villon, di Roberto Mussapi, con Raffaele Esposito, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Le mal du siècle, con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Pietro Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena La gita, scritto, diretto e interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni. Per informazioni tel. 0521386553 - 3403802940.

Serata al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena L’abisso, di e con Davide Enia. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00 / euro 10,00 / euro 6,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

XV Rassegna di polifonia sacra "Angelo Mazza"

Chiesa parrocchiale di San Leonardo – Via San Leonardo, 5

Alle 21.00 concerto con il Coro Voci di Parma, direttore Daniela Veronesi; il Coro Città di Castellarano, direttore Marco Guidorizzi e il Coro Don Arnaldo Furlotti di San Secondo P.se insieme al Coro Il Pellegrino di Pellegrino Parmense, direttore Gregorio Pedrini. Ingresso ad offerta per l’oncoematologia pediatrica di Parma.

Ponte dei Sapori

San Secondo Parmense

In via Garibaldi, via Roma e piazza Mazzini Gran Mercato del Ponte, con più di ottanta stand con specialità e prodotti tipici provenienti dall’intera Penisola; inoltre, associazioni di volontariato, espositori di abbigliamento, oggettistica, operatori dell’ingegno e iniziative collaterali. Per la cena, in piazza Mazzini spazio coperto del Ristorante.

Primavera nel borgo di Torrechiara

Castello di Torrechiara

Caccia al tesoro nel borgo e visita accompagnata con sorpresa nelle sale del castello. Al raggiungimento di minimo 10 ragazzi e massimo 25; fascia d'età 5-8 anni. Costo euro 7,00. Su prenotazione. Inizio alle 11.00 termine alle 13.00. Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Torrechiara.

Domenica 7

Pedalata del ricordo

Biciclettata Fiab alla Pieve di S. Genesio, splendida pieve romanica vicino a S. Secondo. Ritrovo alle 8.45 Via Bizzozero 15, partenza alle 9.00. In caso di maltempo la gita in bici è annullata e ci si ritrova alle 10.45 direttamente alla Pieve di S. Genesio. Registrazioni: Capogita Andrea 3398123784, Nadia 3470355414 Mirella 3477946510 bicinsieme@yahoo.it Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Cibus Off

Piazza Garibaldi

Alle 10.00 Cappuccione Zymil. In collaborazione con Parmalat. Alle 11.00 Brunch in English: Il racconto delle Eccellenze parmigiane nel mondo. Alle 12.00 Dialoghi ai fornelli con Chef Matteo Metullio: Spaghetto freddo a km 4925. Lo chef più giovane d’Italia ad avere ricevuto la sua prima stella Michelin ad appena 24 anni –intervista Francesca Barberini. Alle 16.00 Pomodoro e verdure Bio: mangiare sano per i bambini. Cooking Show con Maria Anedda, chef del Ristorante Les Caves, per Rodolfi Mansueto – intervista Francesca Barberini. Alle 17.00 “La genuinità ha un gusto semplice” – cooking show con Andrea Nizzi, chef del Ristorante 12 Monaci, per Delicius Rizzoli Alle 18.15 Parole in Pentola: I prodotti tipici sono sostenibili? Dialogo con il Prof. Filippo Arfini dell’Università degli Studi di Parma. Introduce Francesca Barberini. Alle 19.30 Aperitivo Time Chef del giorno: Maria Anedda (Les Caves), Andrea Nizzi (12 Monaci), Luca dall’Argine (Antica Hostaria Tre Ville). Dalle 10.00 alle 20.00 area ristorante www.parmacityofgastronomy.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30

minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel 0521-031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Stagione lirica

Teatro Regio – Via Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena l’opera Andrea Chènier di Umberto Giordano. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena L’istruttoria, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Alle 16.00 va in scena Villon, di Roberto Mussapi, con Raffaele Esposito, regia Gigi Dall’Aglio, produzione Fondazione Teatro Due. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Mezz’ora d’arte con...

Palazzo Bossi Bocchi – Strada al Ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Oreste Emanuelli, Paesaggio, a cura di Anika Toscani. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Parma vista dalla Parma

Alle 16.30 una gradevole passeggiata guidata, proposta da Le Visite Insolite, vi condurrà alla scoperta della storia e delle curiosità sul nostro torrente Parma. Ritrovo alle 16.30 all'ingresso del Parco Ducale di fronte al Ponte Verdi. Si consigliano scarpe comode adatte per la passeggiata, preferibilmente alte in caviglia e una bottiglietta d' acqua. La passeggiata potrà essere sospesa in caso di avversità meteo. Costo euro 8,00. Gruppo massimo di 30 persone e prenotazione obbligatoria levisiteinsolite@gmail.com oppure tel. 3290027969 Giacomo .

Weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Thioro. Un Cappuccetto rosso senegalese. Dai 4 anni. Ingresso intero euro 10,00; ridotto euro 8,00 / euro 7,00 / euro 6,00. Per informazioni tel. 0521992044/989430.

Note d’arte

Voltoni del Guazzatoio – Palazzo Pilotta

Alle 17.00 concerto di Andrea Carrozzo e Valeria Fasiello, saxono-pianoforte. Ingresso con biglietto del museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Vi racconto mio nonno: Giorgio Gaber

Auditorium Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Alle 18.00 incontro con Lorenzo Luporini, il giovane nipote, filmati e chitarra alla mano, fa rivivere il mito del nonno: il Signor G. Ingresso gratuito.

Sui sentieri della Duchessa

Sala Baganza

Alle 8.30 ritrovo in Piazza Gramsci per la camminata alla scoperta dei luoghi amati da Maria Luigia: i Boschi, il Casino e la Villa del Ferlaro. Al termine brindisi di saluto. Evento dedicato al bicentenario dell'acquisto del Casino di caccia da Maria Luigia d'Austria. Partecipazione gratuita. Per informazioni tel. 0521331342.

Ponte dei Sapori

San Secondo Parmense

In via Garibaldi, via Roma e piazza Mazzini Gran Mercato del Ponte, con più di ottanta stand con specialità e prodotti tipici provenienti dall’intera Penisola; in Via Garibaldi mercato del Consorzio Qualità dei mercati e il Consorzio Terra dei Gonzaga; inoltre, associazioni di volontariato, espositori di abbigliamento, oggettistica, operatori dell’ingegno e iniziative collaterali. Per il pranzo e la cena, in piazza Mazzini spazio coperto del Ristorante.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14. 30 visite guidate medievali al costo di euro 3,00. Ingresso in Castello euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Primavera nel borgo di Torrechiara

Castello di Torrechiara

Caccia al tesoro nel borgo e visita accompagnata con sorpresa nelle sale del castello. Al raggiungimento di minimo 10 ragazzi e massimo 25; fascia d'età 5-8 anni. Costo euro 7,00. Su prenotazione. Inizio alle 11.00 termine alle 13.00. Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Torrechiara. Per prenotazioni: plldidattica@gmail.com - 3487427408 - 3489273012.

Animali fantastici a Torrechiara

Castello di Torrechiara

Alle 14.30 esplorazione guidata per tutta la famiglia alla scoperta di creature realmente fantastiche che vivono in castello. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Rosaspina. Una bella addormentata

Teatro alla Corte - Corte di Giarola, Collecchio

Alle 16.30 versione dolce e visionaria della Bella Addormentata a cura del teatro del Piccione. Dai 5 anni. Per informazioni e prenotazioni info@associazioneuot.it - tel. 3466716151.

A tu per tu

Oratorio dell'Assunta Rocca Sanvitale - Sala Baganza Alle 18.00 suggestioni, spunti, divagazioni tra il classico e il jazz sulle note del pianoforte con Enrico Intra e Massimiliano Motterle . Ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni tel. 0521331342.