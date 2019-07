Festa multiculturale, escursioni, musica e castelli: ecco il primo week end di luglio

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 5

Oltremarket i portici delle Meraviglie

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio - Via D’Azeglio

Dalle 9.00 alle 19.30 mercato delle meraviglie, a Oltremarket , un’occasione unica in riscoprire la creatività vera; dai libri in miniatura, gioielli a tema letterario, una selezione di fashion e moda che comprende ciondoli in pietra e madreperla dipinti a mano. Per informazioni tel. 3388971889.

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale - Via XXIV Maggio, 15

Dalle 19.30 alle 21.00 Spiazza la piazza, laboratorio gratuito di circo e giocoleria con Circolarmente. Alle 21.30 Concorso internazionale di circo: The Squasciò in Just married, Tadam circo in Luna di caffè, Brassatodrum in Mastinò Bronson e i cugini d’Italia, The clown angels in Investigation point . Servizio di ristoro e bar. Ingresso gratuito. Per informazioni cell 3318978682.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di 7 Uomini a mollo di Gilles Lellouche. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Van Gogh, sulla soglia dell’eternità. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano L'ultima ora di Sébastien Marnier. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

I musical di Broadway

Sala Ipogea Pizzetti del CPM Toscanini - Parco Eridania

Alle 21.30 L’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo interpreta le grandi melodie di Gershwin, Bernstein, Ellington insieme alla voce di Clarissa Vichi. Ingressi da euro 5,00 a euro 15,00. Per informazioni tel. 0521391339.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e pizza e musica con Taro Taro story. Per informazioni tel. 3894580692.

Coscienza Festival

Berceto

Dalle 16.00 Inaugurazione mostre presso il Museo Piermaria Rossi e altri spazi espositivi nel borgo e apertura bookshop del Festival. Per tutta la giornata mostre, cinema, teatro, incontri, laboratori per adulti e bambini. Un invito a pensare e ripensare, grazie all’ascolto delle riflessioni di ospiti illustri e alla partecipazione a spettacoli teatrali e laboratori didattici e ludici, studiati per suscitare sorrisi ragionevoli di adulti e bambini. Il programma specifico su https://festivalcoscienza.org Per informazioni tel. 3936710042.

Festa d'estate

Museo Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 20.30 festa d’estate organizzata dal Circolo Rondine con un menù che proporrà insalata di farro, torta fritta e salume misto, prosciutto e melone, cannellini con cipolla dolci e vino, il tutto accompagnato dalla musica di Manuel Comelli. Il museo sarà aperto dalle 19.30 alle 21.30 (ultimo ingresso).

Dall'Alabastro allo Zenzero speciale Barezzi Festival

Montechiarugolo

Dalle 20.00 alle 23.30 tradizionale mercatino di artigianato artistico, con prodotti naturali e biologici. Alle 22.00 appuntamento con il rock d’autore di Edda talentuoso ed originalissimo artista, ex leader dei Ritmo Tribale. Ingresso gratuito.

Musica in Castello

Cortile delle scuderie di Villa Pallavicino - Busseto

Alle 21.30 Antonio Ornano Snoopy duo Anthology. In caso di maltempo Cinema Teatro Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 6

Oltremarket i portici delle Meraviglie

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio - Via D’Azeglio

Dalle 9.00 alle 19.30 mercato delle meraviglie, a Oltremarket , un’occasione unica in riscoprire la creatività vera; dai libri in miniatura, gioielli a tema letterario, una selezione di fashion e moda che comprende ciondoli in pietra e madreperla dipinti a mano. Per informazioni tel. 3388971889.

Attività Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni 1

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca

Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

#Inascolto, virtuosismi d’estate al Parco

Parco Eridania – ingresso CPM Toscanini

Alle 21.30 concerto di musica classica con gli Archi della Filarmonica Toscanini, guidati dal violino di Mihaela Costea, eseguiranno le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521391339 o email biglietteria@latoscanini.it

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Green book. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di Il segreto di una famiglia di Pablo Trapero. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano L'ultima ora di Sébastien Marnier. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Coscienza Festival

Berceto

Dalle 9.30 apertura mostre presso il Museo Piermaria Rossi e altri spazi espositivi nel borgo e apertura bookshop del Festival. Per tutta la giornata mostre, cinema, teatro, incontri, laboratori per adulti e bambini. Un invito a pensare e ripensare, grazie all’ascolto delle riflessioni di ospiti illustri e alla partecipazione a pettacoli teatrali e laboratori didattici e ludici, studiati per suscitare sorrisi ragionevoli di adulti e bambini. Il programma specifico su https://festivalcoscienza.org Per informazioni tel. 3936710042.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Fidenza colora le stelle

Piazza Garibaldi - Fidenza

Dalle 19.00 musica rock con Anto DJ; dalle 21.00 Radio Malvisi con musica rock/pop moderna; dalle 23.00 concerto dei The Stalkers. Inoltre, dalle 20.30 alle 23.00 sfilata dei supereroi della Marvel e stand della Fiera del disco. Per informazioni tel. 052483377.

Festa d'estate

Museo Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 20.00, la cucina propone pasta ai profumi dell’orto, insalata di farro, costine al forno, costine al forno, prosciutto e melone, salume, patatine fritte, cannellini con cipolla, dolci e vino. La serata sarà allietata dalla musica di I musicanti di Ozz e DJack. Il museo sarà aperto dalle 19.30 alle 21.30 (ultimo ingresso).

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con l’Orchestra spettacolo Diego Zamboni. Per informazioni tel. 3894580692.

Visita guidata in notturna

Castello di Bardi

Dalle 21.00 adulti e bambini potranno percorrere le grandiose ronde della fortezza e immergersi negli ambienti oscuri e suggestivi a lume di lanterne e di torce, tra i quali la ghiacciaia e le prigioni con attrezzi di torture. Infine le antiche cucine, le sale ricchissime di segni e di tempo, una sosta presso il mastio, luogo divenuto celebre per l’avvistamento del fantasma del cavaliere Moroello. Consigliato l’utilizzo di una torcia oltre a calzature comode. Costo adulti euro 10.00, bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info).

Domenica 7

Attività Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni 1

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00 laboratorio Burattini di carta! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno e animeranno un teatrino realizzato in carta. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Old man and the gun. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema Edison arena estiva

Largo 8 marzo, 9

Alle 21.30 proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano L'ultima ora di Sébastien Marnier. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di Il segreto di una famiglia di Pablo Trapero. Ingresso intero euro 7,50,

ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Escursione Fiab per Granara Villaggio ecologico

Partenza in treno da Parma alle 7.50 per Borgotaro, ritorno a Parma alle 17.00 circa. Da Borgotaro biciclettata fino a Granara villaggio ecologico, lunghezza 40 km circa, dislivello 450 m, è preferibile utilizzo della mountain bike. La gita sarà annullata in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente tel. 3335021992. Registrazione soci FIAB euro 1,00; (ass. infortuni), non soci euro 3,00 (ass. infortuni e RC).

Coscienza Festival

Berceto

Dalle 9.30 apertura mostre presso il Museo Piermaria Rossi e altri spazi espositivi nel borgo e apertura bookshop del Festival. Per tutta la giornata mostre, cinema, teatro, incontri, laboratori per adulti e bambini. Un invito a pensare e ripensare, grazie all’ascolto delle riflessioni di ospiti illustri e alla partecipazione a spettacoli teatrali e laboratori didattici e ludici, studiati per suscitare sorrisi ragionevoli di adulti e bambini. Il programma specifico su https://festivalcoscienza.org Per informazioni tel. 3936710042.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, e 11.45visita al castello accompagnati da Bianca in abiti medievali. Per chi partecipa alle visite guidate, possibilità di degustazione a euro 12,00; ragazzi 3 - 10 anni euro 10,00 presso La Tavola del Contado. Per informazioni tel. 3282250714.

I parchi della musica

Riserva naturale dei Ghirardi - Borgo Val di Taro

Alle 17.30 Le avventure di Pinocchio, 2a puntata, Petite pièce per piccoli ascoltatori. Daniele Donadelli fisarmonica, Alessandra Azimonti Fata Turchina; testo di C. Collodi/musica di F. Carpi (in caso di maltempo la pièce si terrà nel Centro Visite). Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363.

Marco Paolini Tecno Filò

Piazza Barbuti – Berceto

Alle 21.30 va in scena Marco Paolini in Tecno Filò, technology and me. Biglietti in prevendita nei punti vendita e sul circuito Vivaticket.

Musica in Castello

Piazza Meli Lupi - Soragna

Alle 21.30 Dori Ghezzi in concerto. In caso di maltempo Nuovo Teatro. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Spirit Gospel Choir in concerto

Castello di Bardi

Alle 21.00 sonorità gioiose, meditative, suggestive nella cornice perfetta per un canto al Divino. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione della baita di Noveglia - Bardi (Pr), andata distrutta in un incendio la notte della vigilia di Natale del 2017. Per maggiori informazioni 0525733021 – 3801088315 – info@castellodibardi.info