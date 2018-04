Il week end tra magia e sagre

Venerdì 6

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Morte di Galeazzo Ciano, di Enzo Siciliano, regia di Gianfranco Pannone. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Nemici come prima. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Europa teatri: stagione di prosa Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Questo è il mio nome, del Teatro Dell’Orsa. Ingresso intero euro 12,00; ridotto under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521243377.

Teatro Magnani: stagione di prosa Fidenza

Alle 21.00 va in scena Il berretto a sonagli, di Luigi Pirandello, con Roberta Caronia e Valter Malosti. Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.

Sabato 7

Parma street magic

L'appuntamento parmigiano con magia e illusionismo, 5 maghi, 25 spettacoli e 1 galà finale:

Budinì - circo, cabaret, teatro alle 10.30 Piazza Garibaldi; alle 11.30 SS. Annunziata; alle 15.30 Piazza della Steccata; alle 17.30

Piazza Ghiaia; alle 21.00 Gran galà in Piazza Ghiaia

Jabba - magia, illusione, side show di Barnum alle 10.30 Piazza della Steccata; alle 12.30 Piazza Duomo; alle 15.30 Piazza Garibaldi; alle 16.30

Piazza Ghiaia; alle 21.00 Gran galà in Piazza Ghiaia

Andrea Boccia - attore e illusionista alle 11.30 Piazza Duomo; alle 12.30 Piazza della Steccata; alle 17.00 Piazza Garibaldi; alle 18.00

Piazza Ghiaia; alle 21.00 Gran galà in Piazza Ghiaia

Lebart - magia, giocoleria e clownerie alle 10.00 Piazza Ghiaia; alle 11.00 SS: Annunziata; alle 16.30 Piazza della Steccata; alle 17.30

Piazza Duomo; alle 21.00 Gran galà in Piazza Ghiaia

Todd - vincitore dei più storici campionati mondiali di street magic alle 11.00 Piazza Ghiaia; alle 12.00 Piazza Garibaldi; alle 16.00 Piazza Duomo; alle 17.00 SS. Annunziata; alle 21.00 Gran galà in Piazza Ghiaia.

Sabato a Palazzo

Ogni primo sabato del mese dalle 9.00 alle 12.30 apertura di Palazzo Rangoni Farnese e Palazzo Ducale con prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del venerdì antecedente mandando una email a: prefetto.pref_parma@interno.it

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita

la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Parole da ascoltare Auditorium del Carmine - Via Duse, 1

Alle 17.00 incontro-concerto dal titolo John Cage, musica e conversazioni con Joan Retallack, con Veniero Rizzardi e Giordano Montecchi, musiche di John Cage eseguite dal GMC del Conservatorio Boito. Ingresso gratuito.

Immagini di vita e di rinascita Galleria S. Andrea - Via Cavestro, 6

Alle 18.30, nell’ambito della mostra, concerto d’arpa di Lorenzo Montenz. Per informazioni tel. 0521228136.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Morte di Galeazzo Ciano, di Enzo Siciliano, regia di Gianfranco Pannone. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Nir Kabaretti, con Mihaela Costea al violino e Diana Cahanescu al violoncello, musiche di Carrara, Dvorak. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it

Parma danza Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 Eleonora Abbagnato in Carmen, balletto in due atti di Amedeo Amodio, musiche di Bizet. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Nemici come prima. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena Le mal du siècle. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Serata al Parco: stagione di prosa Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena La vita ferma. Sguardi sul dolore del ricordo. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.

Salumi da re Polesine Parmense

Dal mattino alla sera nell’area dell’Antica corte Pallavicina, raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri con stand, degustazioni e tanti eventi www.salumidare.it

Visita guidata notturna Fortezza di Bardi

Dalle 21.00 un tour completo per godere appieno della suggestione degli ambienti del castello e conoscere la storia e i segreti del maniero di casa Landi in un’atmosfera unica e indimenticabile, a lume di lanterne e candele. Ingresso euro 10,00 (adulti), euro 8,00 (bambini). Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315 - info@castellodibardi.info

Domenica 8

Family-bike a Gaione

Alle 9.30 ritrovo in via Bizzozero, 15 e partenza alle 9.45 per la biciclettata a Gaione, dove è prevista una merendina. Prenotazione obbligatoria via email a: bicinsieme@yahoo.it

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Concerti aperitivo Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Ensemble Teatro delle note, violino di spalla, flauto e soprano, musiche di Massenet, Verdi, Rossini, Gounod, Puccini, Mascagni, Bizet. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.

Parma danza Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 Eleonora Abbagnato in Carmen, balletto in due atti di Amedeo Amodio, musiche di Bizet. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

Children's corner Sala concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Platero y yo , con Giampaolo Bandini alla chitarra e Maurizio Cardillo voce narrante. Ingresso bambini euro 5,00; adulti euro 7,00. Biglietti in vendita presso la Reception della Casa della Musica la domenica dello spettacolo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma Per prenotazioni tel. 0521572600 oppuremarketing@societaconcertiparma.com Per informazioni tel.0521031170 - tel. 0521572600.

Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Mezz’ora d’arte con…Amedeo Bocchi, a cura di Deborah Ranalli. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Morte di Galeazzo Ciano, di Enzo Siciliano, regia di Gianfranco Pannone. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Nemici come prima. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

I pomeriggi al Petitot Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con il soprano Halla Margret e Svetlana Makedon al pianoforte. Ingresso a offerta.

Le voci della terra Chiesa di San Vitale - strada della Repubblica, 5

Alle 18.00 per la Rassegna internazionale di canto corale: ...e uno stupore prende le cose, con il Coro Cantori delle Pievi, il Coro Cor dè Vocali, la Corale Zumellese. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.

Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena Le mal du siècle. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Mercatino di antiquariato nelle terre verdiane Busseto

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino di antiquariato con esposizioni con oggettistica, modernariato, antiquariato, collezionismo, orologi, abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, stampe, libri ed altro ancora. Per informazioni tel. 052492487.

Salumi da re

Polesine Parmense Dal mattino alla sera nell’area dell’Antica corte Pallavicina, raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri con stand, degustazioni e tanti eventi www.salumidare.it

Ci vediamo al Museo! Museo del Vino – Sala Baganza

Visita interattiva per tutta la famiglia alle 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00. Ingresso gratuito per un bambino (minimo 6 anni) + massimo due accompagnatori. Prenotazione obbligatoria Iat Parma tel. 0521218889.

Visita incanto Teatro Verdi – Busseto

Alle 15.30 e alle 16.30 visita guidata al teatro con “Giuseppina Strepponi”. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.

Teatro Verdi: stagione di prosa Busseto

Alle 21.00 va in scena La favola del principe che non sapeva amare, liberamente tratto da Lo cunto de li cunti, di Giambattista Basile, regia di Marco Baliani, con Stefano Accorsi. Per informazioni e biglietti tel. 052492487.