Tra mercatini di Natale, teatri, concerti e vin brulè: ricchissimo week end di dicembre

Venerdì 6 dicembre

Ex-ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Il professore e il pazzo. Ingresso gratuito riservato agli over 55. Per informazioni tel. 0521281138.

Un museo a misura di bambino...laboratori didattici per bambini e famiglie

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 laboratorio dal titolo Il mio piccolo teatro (dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni) , a cura di Rosanna Spadafora. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it - museo@fondazionecrp.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La scuola delle mogli di Molière, diretto e interpretato da Arturo Cirillo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Ho avuto una storia con la donna delle pulizie, con Franco Oppini e Luciana Frazzetto. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Sabato 7 dicembre

Artesauro

Via Nazario Sauro

Per tutta la giornata esposizione lungo la via di artigianato e hobbistica.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.00: Il mio burattino! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Una breve visita guidata condurrà i bimbi alla scoperta del fantastico mondo dei burattini e delle marionette e li ispirerà nella realizzazione del proprio capolavoro. Max 15 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Il mio albero...di Natale! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. I bambini scopriranno la natura e i vari alberi dipinti nei quadri della Pinacoteca, poi in laboratorio, costruiranno in 3D, con tanta carta colorata, colla e forbice, l’albero più bello di questo periodo, quello di Natale! Max 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Aspettando il Natale... Alle 11.00 ritrovo in Piazzale San Benedetto per una passeggiata guidata alle Maestà del

centro. Gratuito. Per informazioni tel. 3394026993.

Biblioteca Palatina: apertura straordinaria

Complesso Monumentale della Pilotta

Dalle 14.00 alle 18.00 apertura straordinaria della Biblioteca per le visite alle sale monumentali.

La Tana di Natale

Gastronomy hub – Piazzale della Pace, 1

Nella Sala Dolce, alle 15.00 e alle 17.00 Pandorini od Alberelli? Alberi di Natale di pandoro, ecco la soluzione! Laboratorio dedicato alla decorazione di piccoli. Pandorini a tema natalizio. Da 6 a 12 anni. Max 12 partecipanti. Nella Sala salata, alle 15.00 e alle 17.00 Il Pane delle Feste. Impariamo ad impastare il pane da infornare a casa. Da 6 a 12 anni. Max 12 partecipanti. Nello Spazio creativo, alle 15.00 Burattini di frutta e verdura. Laboratorio a cura del Castello dei Burattini. Da 6 a 12 anni. Max 20 partecipanti. Nello Spazio creativo, alle 17.00 A tavola con l'arte. Collage con materiale di recupero. Dai 5 ai 10 anni. Max 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it Dalle 15.00 alle 18.30 al Pomocovo spazio ludico-didattico pensato appositamente per i più

piccoli e il loro accompagnatori per trascorrere qualche ora all’ insegna del divertimento.

Regio Young

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 15.00 e alle 18.00 va in scena Alice, opera su libretto di Edouard Signolet, da 8 anni. Biglietti in vendita presso biglietteria Teatro Regio tel. 0521203999 oppure online su www.teatroregioparma.it

Salotti musicali parmensi

Ape Museo - Via Farini, 32/a

Alle 17.00 Festa ungherese a Palazzo, viaggio musicale nella grande tradizione musicale ungherese in splendide trascrizioni per quartetto d’archi, a cura di Accademia organistica di Parma. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria effettuabile a partire dalle 8.00 del lunedì precedente via email a salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 3 posti per ogni richiesta). Per informazioni www.salottimusicaliparmensi.it

Labirinti sonori

Auditorium del Carmine – Via Duse, 1

Alle 17.15 concerto dal titolo Paesaggi di nuova creazione, con L’Ensemble Kuraia. Ingresso libero.

Concerto di Natale Mediolanum

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a

Alle 18.00 Ciarán McAuley dirigerà la Filarmonica Arturo Toscanini, musiche di Mozart,

Brahms, Offenbach. Ingresso a invito sino ad esaurimento dei posti disponibili, per

informazioni e prenotazioni Uffici Banca Mediolanum tel. 0521709085.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La scuola delle mogli di Molière, diretto e interpretato da Arturo Cirillo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Ho avuto una storia con la donna delle pulizie, con Franco Oppini e Luciana Frazzetto. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 21.00 va in scena Il malato immaginario. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 -www.teatrodelcerchio.it

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Le tre balie. Un’intervista esclusiva/burlata teatrale, con Adriano Engelbrecht, Sandra Soncini, Franca Tragni e la partecipazione di Carlo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

Traversetolo golosa

Corte Agresti

Dalle 9.00 alle 16.00 il trovatutto, il mercatino del riuso; dalle 14.30 alle 20.00 esposizione con vendita e assaggio dei prodotti delle aziende aderenti: miele, confettura, farina formaggi, ortaggi, olio e tanto altro.

Natale in Rocca a Fontanellato

Fontanellato

Dalle 10.00 alle 19.00 attorno alla Rocca Mercatini di Natale con artigiani, artisti e operatori dell’ingegno, bancarelle di prodotti artigianali e offerte enogastronomiche del territorio, dalle 10.00 fino a sera Christmas street food, dalle 10.00 alle 19.00 Mercatino dei sapori e tanti altri eventi. Programma dettagliato sul sito www.nataleinrocca.it

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 15.00 Caccia al dettaglio per famiglie, alle 16.00 Coro Cantafabula, Pueri cantores della Cattedrale di Fidenza Chorus laetus. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto) Caccia al dettaglio per famiglie: inclusa nel prezzo del biglietto d'ingresso al labirinto. Per informazioni tel. 0521827081.

Casa Nebbia

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 17.00 incontro dal titolo Storia generale e I 100 dell’acquisto della Rocca dei Rossi. Ingresso gratuito.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 Le antiche mura di uno dei più noti Castelli dell’Emilia nonchè dell’ Europa, saranno la cornice dei racconti storici e il piano elevato da cui osservare il cielo notturno della Val Ceno. Per informazioni e prezzi tel. 3801088315 o 0525733021.

Domenica 8 dicembre

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Festa di Santa Lucia

Via Garibaldi

Dalle 8.00 alle 19.30 tradizionale appuntamento prenatalizio della rassegna Parmaviva, con mercatino bio e natura, artigianato artistico, prodotti per la casa, oggettistica regalo a tema natalizio.

Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino con artigianato, handmade, vintage e tantissimi articoli a tema natalizio (addobbi, tessili, etc...), specialità gastronomiche, aree ristoro con truck food, degustazioni, laboratori per bambini, Christmas live music. Per informazioni tel. 0521313300.

Settimana di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30 visite guidate alla mostra Parma, la città del profumo. Ingresso gratuito Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 La favola delle teste di legno: spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Salotti musicali parmensi

Ape Museo - Via Farini, 32/a

Alle 11.00 Festa ungherese a Palazzo, viaggio musicale nella grande tradizione musicale ungherese in splendide trascrizioni per quartetto d’archi, a cura di Accademia organistica di Parma. Ingresso con pagamento del biglietto del Museo euro 10,00. Biglietti disponibili presso biglietteria del museo (aperta da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30 - tel. 05212034. Il giorno del concerto apertura alle 10.00). Per informazioni www.salottimusicaliparmensi.it

Biblioteca Palatina: apertura straordinaria

Complesso Monumentale della Pilotta

Dalle 14.00 alle 18.00 apertura straordinaria della Biblioteca per le visite alle sale monumentali.

La Tana di Natale

Gastronomy hub – Piazzale della Pace, 1

Nella Sala Dolce, alle 15.00 e alle 17.00 Un mondo di cibo Laboratori narrativi a cura dell’Associazione Gastronomi Professionisti. Dagli 8 anni in su. Max 12 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it Nello Spazio creativo, dalle 15.00 Giochiamo insieme giochi di società della Biblioteca Guanda. Dalle 15.00 alle 18.30 al Pomocovo spazio ludico-didattico pensato appositamente per i più

piccoli e il loro accompagnatori per trascorrere qualche ora all’ insegna del divertimento.

Il Suono della Bellezza. Rosa Mystica

Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 16.00 concerto dei Musici di Parma dedicato al legame tra i grandi compositori del passato e la figura di Maria, tra arie d’opera e brani religiosi. Protagonista il soprano Daria Masiero. Ingresso libero con offerta a favore dei restauri di San Francesco del Prato. Per informazioni tel. 0521031170.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La scuola delle mogli di Molière, diretto e interpretato da Arturo Cirillo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Ho avuto una storia con la donna delle pulizie, con Franco Oppini e

Luciana Frazzetto. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – www.nuovoteatropezzani.it

Teatro Europa: stagione ragazzi

Via Oradour, 14

Alle 16.30 va in scena I cigni selvatici, liberamente ispirato alla favola di Han Christian Andersen, con Chiara Rubes. Dai 5 ai 10 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale, 1

Alle 16.30 va in scena Capogiro - In tondo a una palla, di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, per bambini dai 2 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 17.00 va in scena Le tre balie. Un’intervista esclusiva/burlata teatrale, con Adriano Engelbrecht, Sandra Soncini, Franca Tragni e la partecipazione di Carlo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

Concerto benefico per il Cestén ‘d Nadäl

Basilica di Santa Maria Della Steccata – Strada Garibaldi

Alle 17.30 Eugenio Caggiati presenta Corde armoniche: Carla They arpa, William Tedeschi armonica, Marina Mammarella violino, Agide Bandini contrabbasso, Francesco Pavesi Tenore e Aldina Bonati poesia. Offerta libera.

Accensione Albero Natale

Piazza Garibaldi

Alle 17.30 ai piedi dell'albero addobbato si esibiranno il Coro OltreCORrente & Friends al quale si unirà il Coro La Doppia Elica e il Chorus Cordis. Alle 18.00 accensione del tradizionale albero di Natale e degustazione gratuita di panettone offerta dal Gruppo Panificatori Artigiani aderente ad Ascom.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mostra mercato con sezioni dedicate a hobbisti,

ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055.

Traversetolo golosa

Corte Agresti

Dalle 10.00 alle 20.00 esposizione con vendita e assaggio dei prodotti delle aziende aderenti:

miele, confettura, farina formaggi, ortaggi, olio e tanto altro.

Dicembre a Colorno

Colorno

Dalle 10.00 inaugurazione delle iniziative, Associazioni in piazza, Artigianato colornese,

Laboratori in Pagoda; alle 11.30 Esibizione Coro della Scuola Primaria di Colorno; dalle 12.00 Anolini, Cotechino e gusti del territorio; dalle 17.00 accensione dell’albero; alle 18.00 Concerto del Coro Gospel Experience. Per informazioni tel. 0521312545.

Natale in Rocca a Fontanellato

Fontanellato

Dalle 10.00 alle 19.00 attorno alla Rocca Mercatini di Natale con artigiani, artisti e operatori

dell’ingegno, bancarelle di prodotti artigianali e offerte enogastronomiche del territorio, dalle

10.00 fino a sera Christmas street food, dalle 10.00 alle 19.00 Mercatino dei sapori e tanti altri

eventi. Programma dettagliato sul sito www.nataleinrocca.it

Busseto: visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà

Busseto

Alle 10.00 e alle 11.15 visite guidate nelle sale storiche della Biblioteca e del Monte di Pietà. Ingresso gratuito. La prenotazione è gradita telefonando al tel. 052492224 oppure via email biblioteca.busseto@fondazionecrp.it

I produttori locali presentano i loro prodotti

IAT Torrechiara - Strada Castello, 10

Dalle 10.00 alle 13.00 la Società Agricola Carbognani Anna illustra i propri prodotti ai turisti.

Possibilità di piccola degustazione gratuita. Per informazioni IAT Torrechiara tel. 0521355009.

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e 11.45 visita guidata in abiti medievali. Il costo è di euro 3,00; l'ingresso in castello

costa euro 5,00 per gli adulti. Per informazioni tel. 3282250714.

Marionette natalizie

Castello di Fontanellato

Alle 11.30 laboratorio. Costo euro 7,00 a testa. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 –

rocca@fontanellato.org

Piccolo Festival dell'inverno

Sala Baganza

Dalle 12.30 Festa in piazza Gramsci: il cotechino più lungo della provincia, anolini da passeggio e vin brulè, tour con gli asinelli e zampognari. Alle 15.00, in Rocca Sanvitale, Come vedo il Natale: inaugurazione della mostra con le installazioni della scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria (fino al 12 gennaio); alle 15.30 al Teatro Balbi Carrega La vecchia fattoria, spettacolo di burattini. Alle 17.00 in Piazza Garibaldi accensione dell’albero; alle 18.00 Oratorio dell’Assunta Svegliatevi pastori!, Concerto del Collettivo La Douce et Piquante.

Per informazioni tel. 0521331342.

Le tradizioni natalizie del Castello di Ghiaccio

Castello di Fontanellato

Alle 15.00 visita animata con le principesse delle fiabe, al termine un dolce saluto per i piccoli. Costo euro 8,00 a testa. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 – rocca@fontanellato.org

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 16.00 Coro voci bianche San Michele e Corale Contrappunto. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto). Per informazioni tel.

0521827081.

Natale a Fidenza

Appuntamento alle 16.00 di fronte allo IAT Casa Cremonini, in Piazza Duomo, per "Alle origini di Fidenza", visita all’area archeologica della città e alle capanne lignee di Via Bacchini. Evento gratuito. Per informazioni tel. 052483377.

Voci Dorate

Teatro Giuseppe Verdi - Busseto

Alle 17.30 concerto con Marigona Qerkezi, soprano, Roberto De Candia, baritono, Antonio Mandrillo, tenore. Accompagna al pianoforte Simone M° Savina. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni tel. 052492458 – 3493169920.

Teatro Magnani: Stagione lirico-sinfonica

Fidenza

Alle 20.30 va in scena Rigoletto, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 3489281082

– 3427020858.