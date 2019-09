Non solo Festival del Prosciutto: week end tra musica, cultura e visite guidate

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del territorio e tutti i giorni e dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in Piazza Garibaldi a Parma.

Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it

Festival del Prosciutto: dal 6 al 15 settembre XXII edizione del Festival

Programma completo > www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Venerdì 6

Culatello & Jazz

Castello di Roccabianca

Dalle 20.00 Culatello dinner a cura di Massimo e Luciano Spigaroli e concerto con Martha High and The soul cookers, con Martha High voce, Tony Match batteria, Leonardo Corradi organo e Roy Panebianco chitarra. Costo euro 69,00 più prevendita. Biglietti in vendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni tel. 3347484776 - www.culatelloejazz.it

Festa del Lambrusco

Torrile

In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con i Discoinferno e nella pista 2 Liscio e baciata anni 60-70. Ingresso a offerta con biglietto della lotteria.

Sabato 7

Sabato a Palazzo con la guida

Visita guidata ai Palazzi Rangone Farnese e Ducale.

Alle 9.30 Incontro con la guida turistica all' Ufficio IAT, in Piazza G.Garibaldi, per una breve passeggiata a piedi per accedere al Palazzo Tangone Farnese. A seguire visita al Palazzo Ducale, sede dell' Arma Carabinieri- Sez. Parma. Ingresso gratuito. Durata: dalle 9:30 alle 12:30. Costo della visita guidata: €10,00 cad.; €5,00 under 12 anni.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 6.09.2019 al 333/3722729 o a con e.mail a sandra.baiocchi@alice.it (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna), indicando i seguenti dati(richiesti dalla Prefettura): Nome e Cognome; Luogo e data di nascita.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata: Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 Esploriamo insieme la Pinacoteca: attività dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni. Giochiamo insieme alla caccia al tesoro: con indovinelli e piccoli indizi andremo alla scoperta delle opere esposte. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato “speciale” di esperto conoscitore della Pinacoteca. Durata: 1 ora. Max 20 bambini; è richiesta la prenotazione: tel. 0521-508184.

Alle 16.30 Visita guidata La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

La Cultura si fa Sport

Sala Ipogea Auditorium Paganini - Va Toscana, 5/a

Alle 19.00 serata all’insegna del talk show con l’intervento di personaggi del mondo dello sport e dell’imprenditoria, tra cui Daniele Cassioli, Dottor Umberto Battista, Matteo Vitali, Carlo Volpi, Claudio Arrigoni. Il talk show verrà alternato all’esibizione della compagnia di teatro Fonderia Mercury, che porterà in scena Olimpicamente, audio-drammi ad elevato

impatto emozionale. Dalle 18.00 degustazione delle eccellenze di Parma offerto dagli sponsor della manifestazione. Ingresso euro 8,00. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Giocamico che opera nei reparti dell’Ospedale pediatrico di Parma. Per informazioni www.laculturasifasport.it

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Eventi al Museo del Prosciutto

Museo del Prosciutto - Langhirano

In occasione del Festival del Prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it

Musica live e mercato di qualità

Langhirano

Dalle 9.00 alle 23.00 intrattenimenti, musica live, street food golosissimo, festa del vino e un market con prodotti selezionati. Dalle 18.30 musica live con Tributo Faber, un repertorio dedicato alle bellissime canzoni del cantautore genovese Fabrizio de André e il duo chitarra,piano e voce formato da Elisa Sandrini e Alex Ricci, con pezzi inediti e cover. Per informazioni tel. 0521313300.

Rural festival

Rivalta di Lesignano dè Bagni

Dalle 10.00 alle 20.00 stand gastronomici, animali di antiche razze, vegetali di varietà antiche ed esposizione trattori. Programma completo sul sito www.rural.it

Festa della Malvasia

Parrocchia San Nicolò - Maiatico

Dalle 17.00 appuntamento con la Malvasia e il premio Medaglia d'Oro Longhi Adolfo e calice d'Argento per la malvasia amatoriale. Servizio cucina, musica e mostra veicoli storici, auto, trattori. Per informazioni tel. 0521331342.

Verdi talenti

Salone del Museo di Casa Barezzi - Busseto

Alle 18.00 rassegna musicale di giovani interpreti, con Sofia Manvati violino e Maria Grazia Bellocchio pianoforte. Ingresso gratuito. Gli spettatori non iscritti all’Associazione “Amici di Verdi” che desiderano compiere la visita guidata al Museo la potranno far precedere ai concerti accedendo con il biglietto ridotto di euro 4,00.

Concerto di Edoardo Bennato

Piazzale Celso Melli - Langhirano

Alle 21.30 all’interno del Festival del Prosciutto concerto di Edoardo Bennato che salirà sul palco con la sua formazione ormai consolidata. Biglietti in vendita sul circuito www.ticketone.it Per informazioni tel. 0521706214.

Festa del Lambrusco

Torrile

In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con Paolo Bertoli e nella pista 2 Melting pot project. Ingresso a offerta con biglietto della lotteria.

Fontane d'acqua e fuoco a ritmo di musica

Giardino della Reggia - Colorno

Alle 22.30 torna lo spettacolo fontane danzanti. Ingresso euro 1,00; gratis per minori fino a 12 anni. Biglietti in vendita presso l'Ufficio Turistico dal 30 agosto e nella serata dell'evento. Per informazioni tel. 0521313790.

Domenica 8

Parma Mezza Maratona

Parte alle 9.30, con partenza ed arrivo in Piazza Garibaldi, la 22esima edizione della Crédit Agricole Cariparma running con le seguenti gare: Parma mezzza maratona, Parma 10 km, Parma 30 km, Parma 10 km special e a seguire Corri per la vita. Per informazioni www.parmamezzamaratona.it

Feste e mercati di charme

Via Emilia Est e via Emilio Lepido

Durante la giornata Sagra di San Lazzaro con mercato e tante bancarelle.

Benessere in villa

Villa Meli Lupi – Vigatto

Dalle 10.00 alle 19.00 una giornata dedicata alla salute e al benessere nella splendida cornice del parco della villa, con un’area dedicata ai piccoli e servizio bar.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Taiko, la grande onda

Auditorium Paganini - Parco ex Eridania

Alle 18.00 spettacolo in memoria di Shuichi Thomas Kurai (1947-2018) dal Pacifico all’Atlantico tamburi giapponesi e hula dance. Con Hawaii Matsuri Taiko & Somei Taiko, Shuichi Hidano, Ku'u Wa Hula dance e Fudendaiko. Ingresso a offerta libera, le offerte saranno devolute al Comitato per il restauro della Chiesa di San Francesco del Prato (ex carcere) Parma. Per informazioni tel. 3388594935 - www.fudenji.it

Aspettando il Festival Verdi: La forza del destino

Piazzale Picelli

Alle 18.00 Cuator romanzji in Pjasal Picelli, con cantanti professionisti, soprani, tenori, baritoni, bassi e coro che indosseranno costumi messi a disposizione dal Teatro Regio e dallo CSI per le parti più importanti dell'opera. La serata vedrà la partecipazione anche di due attori provenienti dalla Famija Pramzana, Claudio Cavazzini e Maurizio Landi, che illustreranno l'opera in tutti i suoi passaggi, aggiungendo alcune simpatiche battute in dialetto. Regia e testi Halla Margret.

Settembre collecchiese

Collecchio

Dalle 7.30 nel piazzale della stazione Vesparaduno (in caso di maltempo rimandato al 22 settembre).

Piazza Repubblica - Collecchio

Dalle 21.00 Milonga sotto le stelle, serata di tango argentino con esibizioni di M. Brambilla e S.

Dall’Asta.

Festival del Prosciutto: Finestre aperte

I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Eventi al Museo del Prosciutto

Museo del Prosciutto - Langhirano

In occasione del Festival del Prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul sito www.museidelcibo.it

Musica live e mercato di qualità

Langhirano

Dalle 9.00 alle 22.00 intrattenimenti, musica live, street food golosissimo, festa del vino e un market con prodotti selezionati. Dalle 18.30 musica live duo chitarre e fiati Rumba e Pesa e Giorgia Camurati, con Nalyma: un trio acustico. Per informazioni tel. 0521313300.

Festa al Museo

Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro

Festa al Museo, il tema di quest'anno sarà "Persone”: dalle 10.00 alle 13.00 apertura mostre; dalle 15.00 mostre, laboratori, spettacoli musicali; alle 19.00 apertura pizzeria e alle 20.30 concerto di Pieralberto Valli. Per informazioni tel. 0521333601.

Rural festival

Rivalta di Lesignano dè Bagni

Dalle 10.00 alle 20.00 stand gastronomici, animali di antiche razze, vegetali di varietà antiche ed esposizione trattori. Programma completo sul sito www.rural.it

Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà

Busseto

Alle 10.00 e alle 11.15 visite guidate alle sale storiche della Biblioteca e del Monte di Pietà di Busseto. Numero max 25 visitatori per gruppo, prenotazione gradita al tel. 052492224 oppure via email a biblioteca.busseto@fondazioncrp.it Ingresso gratuito.

Visite guidate in Castello a Torrechiara

Alle 10.30 - 11.45 - 15.00 - 16.45 Bianca e la Corona sospesa: visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00; ingresso in Castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Viaggio di un boccone

Museo del Prosciutto - Langhirano

Alle 18.00, in occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri esperimenti, viene proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che un boccone di cibo compie all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme, cercheranno di ricostruire una modello di questo percorso partendo da materiale povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme a una giusta dose di rigore scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889. Per informazioni www.museidelcibo.it

Festa del Lambrusco

Torrile

In serata gastronomia, mercatino, giochi per bimbi, torta fritta gluten free. Musica live con l’Orchestra italiana Franco Bagutti e nella pista 2 musica anni 70-80-90 e commerciale. Ingresso a offerta con biglietto della lotteria.