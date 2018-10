Week-end tra arte e musica: gli artigiani del cioccolato in piazza Ghiaia

Venerdì 5 ottobre

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera internazionale di antiquariato e modernariato. Ingresso euro 10,00.

Per informazioni tel. 05219961.

ArtParma Fair

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera di arte moderna e contemporanea in concomitanza con Mercanteinfiera edizione autunno. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

Omaggio a Boito

Casa della Musica

Alle 17.00 conversazione Le metamorfosi di Falstaff con il musicologo Fabio Vittorini e il compositore Luigi Abbate, sulle trasformazioni del personaggio da Shakespeare a Boito e Verdi, fino a Orson Wells; alle 21.00 reading Quickly racconta... la storia di Falstaff, dei suoi compagni di ventura Bardolfo e Pistola e degli altri personaggi dell’opera raccontati dal punto di vista di Mrs. Quickly,con la musica di Verdi ma anche con brani liutistici e songs inglesi di epoca elisabettiana, interpretati dagli allievi del Conservatorio Boito e dal maestro Nicola Mottaran al pianoforte. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 27 volte Verdi: un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Dalle 15.00 alle 18.00 ogni 30 minuti Un palco all’opera col Club dei 27. Giuseppe Verdi, la sue opere, le loro storie, i grandi interpreti, raccontati dalle opere in persona, ovvero dai soci del Club dei 27, il Gruppo di Appassionati Verdiani di Parma, celebre nel mondo.

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.00 Le metamorfosi di Falstaff, conversazione con Fabio Vittorini e Luigi Abbate. Alle 21.00 Quickly racconta, testo originale di Elisabetta Torselli, voce recitante Rosaria Lo Russo, con gli allievi del Conservatorio Boito di Parma. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Festival Verdi: Cori al Ridotto Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 concerto con il Coro di voci bianche della Corale Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it Polifonie urbane. Le città e i cibi, tra centri e periferie

Ape Parma museo - Via Farini, 32/a

Alle 17.00 incontro con Pietro Clemente dell'Università di Firenze, introduce Sergio Manghi

dell'Università di Parma. Ingresso gratuito.

Festival Verdi

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 20.00 va in scena Macbeth, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999

– www.teatroregioparma.it

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Ma allora è vero? Stavamo meglio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio accompagnati dal vivo alla fisarmonica da Diego Trivellini. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Fiera del fungo porcino di Albareto

Albareto

Durante la fiera stand gastronomici, menù a "tutto fungo", escursioni, musica, eventi di micologia, corsi di cucina, show cooking e attività per bambini. Per informazioni www.fieradialbareto.it

Borgofood

Fidenza

Espositori delle eccellenze alimentari e artigiane, prodotti enogastronomici, punti di degustazione, show cooking, incontri con i produttori, spettacoli di animazione, teatro e musica www.borgofood.it

Festival Verdi

Teatro Verdi – Busseto

Alle 20.00 va in scena Un giorno di regno, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Sabato 6 ottobre

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera internazionale di antiquariato e modernariato. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

ArtParma Fair

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola Dalle 10.00 alle 19.00 fiera di arte moderna e contemporanea in concomitanza con

Mercanteinfiera edizione autunno. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

Invito a Palazzo

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Arte e storia nelle banche e nelle fondazioni di origine bancaria. Dalle 10.00 alle 19.00 apertura al pubblico con la possibilità di visitare il notevole patrimonio delle Collezioni d’Arte ivi conservate. Per informazioni tel. 0521532111.

S-Chiusi

Negozi chiusi in galleria

Dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 23.00 performance teatrali nei negozi chiusi di Via Oberdan 4/c - Via Oberdan 4/e - Borgo Piccinini 2/b Galleria Bassa dei Magnani 5/b - Borgo Romagnosi 8/a - Borgo Romagnosi 8/d a cura del Teatro delle Briciole. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521992044 - www.s-chiusi.org

Non solo Verdi: alla scoperta dell'Oltretorrente

Alle 10.30 con partenza da piazzale Corridoni, Oltretorrente come paesaggio, visita guidata gratuita condotta dal prof. Davide Papotti.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Lo stemma della mia famiglia. Tra le sale della Pinacoteca i bambini scopriranno dove si nasconde lo stemma con le tre mezzelune della Badessa Giovanna Bergonzi; in laboratorio realizzeranno poi lo stemma della loro famiglia con colori e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Palazzo della Prefettura – strada Repubblica, 39

Alle 11.00 Un recital in salotto, con gli allievi del Conservatorio Arrigo Boito. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 0521203949 – verdioff@teatroregioparma.it Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 13.00 27 volte Verdi: un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. CSAC Abbazia di Valserena – località Paradigna Alle 16.00 Note verdiane a passo di danza, con gli allievi della Scuola professionale di danza. Casa della Musica – piazzale San Francesco, 1 Alle 17.00 I due Otello, incontro con Carla Moreni, Michele Cucchi, con la partecipazione della soprano Renata Campanella, Giuseppe Vaccaro al pianoforte e Massimiliano Sozzi voce recitante.

Chiesa di San Giovanni Evangelista

Alle 21.00 Verdi sacro, con la Corale Città di Parma, musiche di Pizzetti, Rossini e Verdi. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

Festival IT.A.CÀ

APE Parma Museo - Via Farini n. 32/A

Alle 10.00 "Un atlante narrativo per raccontare l’Appennino. Cambiamento climatico, spopolamento, dissesto idrogeologico. Sono queste le tre parole chiave attorno alle quali costruire il racconto che permetta di capire il territorio appenninico oggi. Per informazioni e prenotazioni: michelottis@poloagroindustriale.gov.it Iniziativa pubblica ad ingresso gratuito.

Centro storico

Alle 15.00 ritrovo al Monastero di San Paolo per la visita "Parma è davvero accessibile? Scopriamolo con un itinerario degli amici di Parmaccessibile. Giro nella città sulle orme di Correggio". Iniziativa gratuita. Durata dell’itinerario 60-90 minuti circa. Per informazioni e prenotazioni: iltaccuinodidarwin@libero.it

Festival Verdi

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Attila, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Chocomoments

Piazza Ghiaia

Dalle 17.30 alle 23.00 gli artigiani del cioccolato esporranno le loro specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini. Elisabetta Pozzi.

Note per Amleto

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 21.00 Elisabetta Pozzi conduce un viaggio a ritroso verso Amleto, lo storico spettacolo diretto da Walter Le Moli e messo in scena al Teatro Farnese. Suono e musica a cura di Daniele D’Angelo, al contrabbasso Riccardo Barbera, alle chitarre Luca Falomi. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Ma allora è vero? Stavamo meglio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio accompagnati dal vivo alla fisarmonica da Diego Trivellini. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Fiera del fungo porcino di Albareto Albareto

Durante la fiera stand gastronomici, menù a "tutto fungo", escursioni, musica, eventi di micologia, corsi di cucina, show cooking e attività per bambini. Per informazioni

www.fieradialbareto.it

La pecora e il lupo

Oasi dei Ghirardi - località Porcigatone, Borgotaro

Uscita al pascolo con le pecore e il pastore

Dalle 9.00 alle 13.00 partenza dal Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi. Massimo 15 persone. Contributo euro 15,00 (euro 8,00 bambini 6-13 anni).Per informazioni e prenotazione tel. 3497736093 info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

La devota della costa

Escursione tra storia, fede e leggenda a cura di Trekking Taro Ceno. Ritrovo per la partenza alle 9.45 a Bardi, presso l’ Ufficio Turistico in via Pietro Cella 25. Trasferimento con mezzi propri al villaggio di Cantiga, da dove avrà inizio l’escursione alle 10.30. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati. Prenotazione obbligatoria tel. 3457349809 - 3493181856.

Semplice camminata intorno ad Albareto

Passeggiata a cura di Trekking Taro Ceno per scoprire la collina e la natura intorno ad Albareto. Ritrovo puntuale per la partenza alle 9.00 presso la Fiera del Fungo. Partenza escursione alle 9.30. Quota per la partecipazione euro 8,00 per ogni adulto ed euro 5,00 per i minorenni, che devono essere accompagnati da persona garante e responsabile. Per informazioni tel. 3403892488.

Borgofood

Fidenza

Espositori delle eccellenze alimentari e artigiane, prodotti enogastronomici, punti di degustazione, show cooking, incontri con i produttori, spettacoli di animazione, teatro e musica www.borgofood.it

Festival Verdi

Teatro Verdi – Busseto

Alle 18.00 va in scena Un giorno di regno, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Domenica 7 ottobre

Festival IT.A.CÀ - Riserva Naturale Parma Morta

Escursione Fiab in bicicletta a Mezzani. Ritrovo alle 8.45 in Via Bizzozzero 19, partenza alle 9:00. In caso di maltempo la gita sarà annullata. Prenotazione obbligatoria tel. 3339263073 rita.ralli@alice.it Registrazione soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC). Costo 10 euro adulti, 6 euro bambini sotto i 12 anni.

Mercanteinfiera autunno

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola Dalle 10.00 alle 19.00 fiera internazionale di antiquariato e modernariato. Ingresso euro 10,00.

Per informazioni tel. 05219961.

ArtParma Fair

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 fiera di arte moderna e contemporanea in concomitanza con Mercanteinfiera edizione autunno. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 05219961.

Chocomoments

Piazza Ghiaia

Dalle 10.00 alle 20.00 gli artigiani del cioccolato esporranno le loro specialità: degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini.

Sagra di Baganzola

Baganzola

Durante la giornata le tradizionali bancarelle e anche majorettes, giochi gonfiabili, esibizioni di cheerleaders, gare a quattro zampe, gara di torte, area agricola, musica anche grazie alla banda di Langhirano e tanto altro ancora. Inoltre, cucina nei bar e negozi. In caso di maltempo l'appuntamento verrà rinviato a domenica 14 ottobre.

Donne in corsa

Alle 10.00 partenza da Piazza Duomo per una corsa non competitiva a camminata a scopo benefico. Iscrizione euro 10,00 da fare online su www.donneincorsa.it oppure il giorno dell’evento dalle 9.00.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 17.00 spettacolo di burattini Il piccolo Verdi. Burattinai, scene, costumi e burattini: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini. Pianista: Enrico Padovani. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Note della memoria, i grandi della città della musica. Visita guidata, in occasione del Festival Verdi, a cura di Giancarlo Gonizzi tra i sepolcri di grandi musicisti e cantanti con concerto itinerante. Partecipazione libera.

Salotti musicali parmensi

Palazzo Soragna – Strada al ponte Caprazucca, 6/a

Alle 11.00 I salotti musicali della Venezia settecentesca: Tartini e Vivaldi, con l’Orchestra da camera di Parma. Per prenotazioni: salottimusicaliparmensi@gmail.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Vie del centro storico

Dalle 10.00 Verdi band, concerto itinerante con il Corpo bandistico Giuseppe Verdi, la Banda di Pontremoli Musica cittadina e il Corpo bandistico Medesani di Boretto.

Ex Scedep – Via Pasubio, 3 Alle 11.00 Verdi recital, con i solisti dell’Accademia verdiana e Milo Martani al pianoforte. Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 27 volte Verdi: un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Parco della Fondazione Magnani Rocca – Mamiano di Traversetolo Alle 16.00 Alchimia di suoni, all’arpa Alice Caradente e Alessandra Ziveri. Musiche di Verdi, Caramiello, Zamara, Oberthur e Thomas. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni www.teatroregioparma.org

S-Chiusi

Negozi chiusi in galleria

Dalle 15.30 alle 21.00 performance teatrali nei negozi chiusi di Via Oberdan 4/c - Via Oberdan 4/e - Borgo Piccinini 2/b Galleria Bassa dei Magnani 5/b - Borgo Romagnosi 8/a - Borgo Romagnosi 8/d a cura del Teatro delle Briciole. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.

0521992044 - www.s-chiusi.org

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 15.30 per Pomeriggio a teatro con merenda, Viaggio nelle fiabe di Andresen; alle 16.30 merenda offerta dal teatro; alle 17.00 La principessa sul pisello. Per informazioni e biglietti tel. 3318978682.

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Ma allora è vero? Stavamo meglio? Con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio accompagnati dal vivo alla fisarmonica da Diego Trivellini. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Festival Verdi

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 va in scena Le Trouvère, di Giuseppe Verdi, edizione critica a cura di David Lawton eseguita in prima assoluta. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 –

www.teatroregioparma.it

Fiera del fungo porcino di Albareto

Albareto

Durante la fiera stand gastronomici, menù a "tutto fungo", escursioni, musica, eventi di micologia, corsi di cucina, show cooking e attività per bambini. Per informazioni

www.fieradialbareto.it

Borgofood

Fidenza

Espositori delle eccellenze alimentari e artigiane, prodotti enogastronomici, punti di degustazione, show cooking, incontri con i produttori, spettacoli di animazione, teatro e musica www.borgofood.it

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Alle 9.00 Foliage sull’Orsaro, escursione fotografica verso l’Orsaro. Partecipazione euro 15,00; euro 8,00 per minori di anni 12. Prenotazione obbligatoria al 3290047306.

Festival IT.A.CÀ

Parco dei Cento Laghi

Alle 9.30 ritrovo presso il Campeggio di Schia per l'escursione di circa 3 ore "Non solo porcini al Parco dei Cento Laghi". Costo escursione adulti euro 10,00; bambini fino ai 12 anni euro 8,00 (permesso giornaliero per la raccolta dei funghi euro 15,00, a carico dei partecipanti). Prenotazione obbligatoria diadorim.saviola@libero.it - 3491613984 Visite Medievali organizzate da Assapora Appennino

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30 visite guidate al costo di euro 3,00 a persona. Ingresso gratuito al Castello per la prima domenica del mese. Per informazioni tel. 3282250714.

Duomo experience

Duomo Santa Margherita - Colorno

Alle 15.00 ritrovo sul sagrato del Duomo in Via Mazzini per Duomo experience, 1 ora e 30 in un percorso lungo 600 anni. Per informazioni tel. 0521313790. Oh che bel castello. Le Asburgo a Sala Baganza

Rocca Sanvitale

Alle 16.00 visita guidata in costume d'epoca guidata dalle due Duchesse austriache che abitarono a Sala Baganza. A seguire piccolo aperitivo. prenotazione obbligatoria tel. 0521331342.

Visita guidata

Reggia di Colorno

Alle 18.00 visita guidata speciale alle arti decorative della corte Ducale. Consigliata la prenotazione tel. 0521312545.