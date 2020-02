Parma Capitale della Cultura: nel week end un viaggio tra musica, arte, teatro e visite guidate

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 7 febbraio

Fenomeni

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto diretto da Francesco Cilluffo con il Quartetto Henao. Per informazioni e prezzi tel. 0521391339 - www.latoscanini.it

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Ocean terminal, tratto dal romanzo di Piergiorgio Welby. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Teatro al Parco: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Andromaca, con la compagnia I Sacchi di Sabbia. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Sabato 8 febbraio

Visite guidate al Museo

Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo. Visite comprese nel biglietto d'ingresso, € 5,00. Per informazioni tel. 0521 233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Dipingo come James Ensor: nella Pinacoteca saranno esposti per un anno, con rotazione mensile, alcuni dei capolavori della Collezione Barilla di Arte Moderna. L’importante progetto espositivo inaugura con un’opera di James Ensor e per i bambini sarà un avvenimento speciale poter vedere dal vivo il quadro di questo artista, conoscerne le sue tecniche compositive, l'uso del colore, ma diventerà anche un momento per favorire il confronto con altri pittori presenti in museo. Ispirati dalle opere viste, i piccoli partecipanti realizzeranno il proprio capolavoro. Max. 20 bambini. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Labirinti Sonori VI

Casa del Suono - Piazzale Salvo D'Acquisto

Alle 11.30 primo concerto dal titolo La fisarmonica spaziale e alle 17.00 secondo concerto dal titolo Contemporary Waves. Ingresso gratuito. Per informazioni www.lacasadellamusica.it

Visita guidata lungo la Via Emilia

Chiesa di San Sepolcro, Chiesa dell’Annunziata e Ponte Romano

Alle 14.45 visita guidata dal tema Parma vista lungo la Via Emilia. Incontro con la guida davanti allo IAT, in Piazza Garibaldi. Durata: 3 ore. Nessun ingresso a pagamento. Costo della visita guidata: € 10,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione di Sulle ali dell’avventura, di Nicolas Valier. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Teatro al Parco: Progetto Fuori clessidra

Parco Ducale

Alle 16.30, 19.00 e 22.15 va in scena History lesson, performance de I Sacchi di Sabbia. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Conversazioni sulla musica del '900

Ridotto del Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 17.00 primo dei tre incontri per conoscere a approfondire gli aspetti musicali e culturali del repertorio musicale contemporaneo, a cura di Guido Barbieri. Ingresso gratuito.

Viaggio nel misterioso Egitto

Auditorium Toscanini – Via Cuneo, 3

Alle 17.00 conferenza dal titolo I cartigli reali e il mistero delle Piramidi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3755038395.

Teatro al Parco: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Sandokan, uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Ocean terminal, tratto dal romanzo di Piergiorgio Welby. Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Giuseppe Giacobazzi al Teatro Regio

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo dal titolo Noi – Mille volti e una bugia, con Giuseppe Giacobazzi regia di Carlo Negri. Per informazioni e prezzi tel. Puzzle 0521993628.

Le grandi voci della lirica

Museo Renata Tebaldi - Villa Pallavicino - Busseto

Alle 16.00 incontro con il tenore Francesco Meli per raccontare il suo percorso artistico e omaggiare Renata Tebaldi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. +39 052497870.

Pomeriggi musicali

Ridotto Teatro Magnani – Fidenza

Alle 17.00 Pianoforte a quattro mani, con Pierluigi Puglisi e Claudia Pomarelli. Per informazioni tel. 3489281082 – 3427020858.

Domenica 9 febbraio

I Concerti della Gazzetta: la nuova rassegna cameristica della domenica mattina

Teatro del Convitto Nazionale Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14

Alle 11.00 Duo violino e pianoforte: Mihaela Costea violino e Giovanni Verona pianoforte. Dalle 10.00 verranno offerte gratuitamente una tazza di caffè, squisite praline e, naturalmente, il quotidiano la Gazzetta di Parma. Contestualmente, giovani studenti del Collegio Maria Luigia saranno a disposizione per raccontare e illustrare le bellezze del luogo. Biglietti in vendita presso la biglietteria de La Toscanini tel. 0521391339/0521391372 – biglietteria@latoscanini.it

Bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 11.00 proiezione di Sulle ali dell’avventura, di Nicolas Valier. Ingresso bambini euro 4,00, adulti accompagnatori euro 6,00.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00: visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Ocean terminal, tratto dal romanzo di Piergiorgio Welby. Alle 16.00 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.30 va in scena I tre porcellini, dai 3 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521200241.

Teatro delle Briciole: weekend al Parco

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Giardini di plastica. Dai 3 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521992044; biglietteria 0521989430.

Teatro del Cerchio: stagione per famiglie

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3 Alle 17.00 va in scena L'accento sulla "A" - le favole di Rodari. E' gradita la prenotazione tel. 3515337070 - info@teatrodelcerchio.it

Giuseppe Giacobazzi al Teatro Regio

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo dal titolo Noi – Mille volti e una bugia, con Giuseppe Giacobazzi, regia di Carlo Negri. Per informazioni e prezzi tel. Puzzle 0521993628.

Teatro di Fontanellato.

DomenicAteatro

Teatro di Fontanellato

Alle 16.00 va in scena Le nid (il nido), con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti, pupazzi Ilaria Comisso, per tutti a partire da 3 anni. Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.

Stagione teatro ragazzi

Teatro alla Corte - Corte di Giarola, Collecchio

Alle 16.00 va in scena Gianni e il Gigante, ideazione e regia Emanuela Dall’Aglio, dai 4 anni. Per informazioni e prezzi tel. 3466716151.