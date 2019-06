Week end tra arte, sagre, sport, passeggiate e Castelli

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 7 giugno

Parma Sport Festival

Parco della Cittadella

Dalle 9.00 alle 13.00 Giocampus in-formazione; dalle 15.30 alle 16.30 presentazione del libro Il calcio e lo scolapasta. Incontro con gli autori Marco Cattaneo e Alessandro Costacurta; dalle 17.30 alle 19.00 Lo sport che fa crescere: dialoghiamo con il Dott. Damiano Coletta, ex calciatore e Sindaco di Latina, Giulia Ghiretti campionessa paralimpica e Tiziano Tassi ex

giocatore di basket e CEO Caffeina; alle 21.30 spettacolo teatrale Invictus, con Marco Caronna voce narrante e cantante, Mascia Foschi voce cantante, Emanuele Nidi pianoforte, voce su Invictus Neri Marcorè. Scritto e diretto da Marco Caronna. Ingresso gratuito www.parmasportfestival.it

Un mare di sfide

Auditorium APE Parma Museo - via Farini n. 32/a

Alle 18.00 conferenza dal titolo La salute dell’ambiente marino con la partecipazione di Marco Anzidei, geofisico e vulcanologo, introdotto e coordinato dal giornalista Luca Ponzi. Ingresso gratuito.4

Pedali nella notte

Biciclettata cittadina organizzata dalla Pubblica Assistenza. Ritrovo alle 19.30 presso la sede dell'AP in via Gorizia 2. Venite con il giubbetto ad alta visibilità FIAB e le luci funzionanti. Al ritorno in sede possibilità di mangiare con torta fritta e salumi.

Crossroads

Cortile d'Onore Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 Italien song, concerto con il sassofonista Javier Girotto. Dalle 18.00 degustazione a cura di Chef to Chef. Ingresso a pagamento. Biglietteria serale presso Casa della Musica dalle 19.00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0544 405666 - info@jazznetwork

Dialoghi di musica

Chiesa di Santa Croce

Alle 21.00 concerto dal titolo Convien cantar come cantai finora, il Coro Paer ospita il Coro Montecastello.

LOST. Labirinth Original Sound Track

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 19.00 apertura biglietteria, alle 21.45 inizio concerti: Cabaret Voltaire live a/v Dasha Rush presenta Antarctic Takt in collaborazione con Stanislav Glazov; Ozmotic presenta Elusive Balance; Spime.Im presenta Exaland; Marco Pipitone [Endenocte] Welcome dj set. Biglietti in vendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. Per informazioni tel. 0521827081.

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Villa La Caplèra – Medesano

Alle 21.00 Cappella musicale Adolfo Tanzi con direttore Davide Nigrelli; Coro Laus Vocalis con direttrice Stefania Vitali; Corale collecchiese Mario Dellapina con direttore Leonardo

Morini. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it

Parma Music Park

Via Buozzi - Torrile

Alle 21.00 concerto dei Cogito, alle 21.30 dei Megha, alle 22.10 dei Rumatera e alle 23.20 dei Rovere. Ingresso euro 10,00 più prevendita. Biglietti in prevendita sul circuito TicketOne. Per informazioni tel. 3703300851.

Sabato 8 giugno

Parma Sport Festival

Parco della Cittadella

Dalle 10.00 alle 12.00 Le Scienze Motorie dell'Università di Parma incontrano un Campione sportivo; dalle 15.30 alle 17.00 La gestione degli eventi sportivi: dialoghiamo con Lorenzo Benfenati - Project Manager RCS Sport, Stefano Perrone - Chief

Operating Officer Parma

Calcio 1913 e Andrea Paini - Presidente Oltretorrente Baseball; dalle 17.00 alle 17.30 presentazione del libro Il vento contro con l’autore Daniele Cassioli Campione del mondo di sci nautico; dalle 17.30 alle 19.30 Oggi giochiamo in casa: lo sport come attività educativa. Interviene Paola Scalari psicologa, psicoterapeuta, esperta in genitorialità, bambini e famiglie; dalle 20.00 alle 21.00 Beppe Conti di Rai Sport racconta la sfida di Compiano 1981 tra Moser e Saronni; alle 21.30 Disco Music Live anni '70, '80, '90. Dalle 16.00 alle 23.00 Street Basket, torneo 3 vs 3 aperto a tutti. Ingresso gratuito www.parmasportfestival.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Paesaggi dipinti. Età: 4 – 9 anni. È gradita la prenotazione tel.0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791. Antica Spezieria, Camera San Paolo e Cupola Correggio in San Giovanni Evangelista

Alle 14.00 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi. Visita guidata all'Antica Spezieria Benedettina e al ciclo di affreschi di Correggio nella Chiesa di San Giovanni Evangelista. A seguire gli ambienti dell' ex Monastero di San Paolo, dove sono gli affreschi cinquecenteschi di Alessandro Araldi e Correggio (Camera San Paolo). Ingressi a pagamento: euro 2,00 cad. Antica Spezieria; Camera San Paolo euro 6,00 cad. Costo della visita guidata euro 10,00 cad. Prenotazione al 333/3722729 ( Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Parma AMAtrice

Piazza Ghiaia

Dalle 19.00 alle 23.00 cena di solidarietà Un’amatriciana per Amatrice, il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione di Amatrice colpita dal terremoto. Biglietteria sul posto.

Gaudeamus in musica

Chiesa di San Vitale – Strada della Repubblica

Alle 21.00 dodicesima edizione della rassegna corale con il San Francesco da Paola di Reggio Emilia. Ingresso gratuito.

LOST. Labirinth Original Sound Track

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 19.00 apertura biglietteria, alle 21.45 inizio concerti: Tim Hecker & Konoyo Ensemble; Ben Frost presenta Widening Gyre 360° Surround Sound Show; Giant Swan; Maria W Horn; Lerry*L Late warm up dj set. Biglietti in vendita sul circuito e punti vendita Vivaticket. Per informazioni tel. 0521827081.

La Notte Rosa

Collecchio

Dalle 19.30 nel centro negozi aperti, punti ristoro, artisti di strada, attività per bambini, concerti ed esibizioni musicali.

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Sala Concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 21.00 Partire...per ritornare: canti, racconti e immagini della Grande Guerra, con I Cantori di Santa Margherita, direttore Germano Boschesi. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it

Festa della Mariola

Zibello

Palaculatello aperto solo alla sera. Ospite della serata Daniela Cavanna con un repertorio a 360°. Stagione concertistica Valcenoarte 2019

Oratorio San Rocco Vianino

Alle 17.30 concerto L’antica via, antichi canti e musiche dal Cinquecento al Settecento. Ingresso gratuito.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata per adulti e bambini. Costo adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Musica in Castello

Castello di Roccabianca

Alle 21.30 Giovanni Veronesi, Massimo Cervelli, Silvia Olari & The Black Barber in Non è un paese per giovani, il cinema raccontato attraverso la radio. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 9 giugno

Via Bixio in festa

Via Bixio e Piazzale Corridoni

Per tutta la giornata fino alle 24.00 festa con area food, negozi aperti e area dedicata al vino con mercato alimentare gastronomico.

Fra Taro e Ceno in bicicletta

Ritrovo alle 7.45 al parcheggio Bizzozero, partenza alle 8.00. Ritorno nel pomeriggio. Pranzo al sacco. Per strade a basso traffico si andrà a Fornovo, poi si prosegue con qualche salita sulla dorsale che separa la valle del taro da quella del Ceno. Si scende e si ritorna a Ramiola. Capogita Remo 3477876789. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro

(ass. infortuni e RC).

Al Castello di Varano Melegari in bicicletta

Ritrovo alle 8.15 al parcheggio di Viale Bizzozero, partenza alle 8.30, ritorno alle 18.00 circa. Lunghezza: 83 km circa. La gita sarà annullata in caso di maltempo. Capogita Rita Bacchi tel. 3291683390 email: rita.bacchi59@gmail.com Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Parma Sport Festival

Parco della Cittadella

Alle 9.00 partenza della Polverosa. La Polverosa è tra le più datate e affermate pedalate retrò italiane ed europee. Dalla Cittadella raggiungerà le colline parmensi www.lapolverosa.eu Dalle 10.30 alle 12.00 Voglia di Sport, incontro promosso da genitori del progetto A casa con sostegno tra famiglie e di persone con disabilità e realtà sportive del territorio; dalle 12.00 alle 13.00 presentazione del progetto Se sei gallo non sei Bullo a cura di Vico Basket; alle 12.00 apertura Color Run Village; alle 16.30 partenza della Color Run, la 5 km non competitiva che unisce allo sport: musica, divertimento ed i 1000 colori dell'arcobaleno. Quest'anno passerà per i borghi di Parma https://thecolorrun.it/tappa/parma Dalle 17.00 alle 22.00 Street Basket torneo 3 vs 3 aperto a tutti. Prima della finale: partita dimostrativa di Wheelchair Basket. Ingresso gratuito www.parmasportfestival.it

Parma e le sue cicatrici

Tour guidato alla scoperta dei rifugi antiaerei di Parma e ingresso nel rifugio antiaereo pubblico n. 11 di San Paolo. Durata: 2 ore circa. Primo turno dalle 10.00 alle 12.00; secondo turno dalle 15.00 alle 17.00. Itinerario: Monumento alle Barricate di Piazzale Rondani, Lungo Parma, Ponte di Mezzo, Ex Anagrafe, Pilotta, Ghiaia, rifugio antiaereo pubblico n. 11 San

Paolo. Costo a persona euro 10,00. Prenotazione presso Agenzia di Viaggi 7 Stelle Viaggi e Turismo in via Fleming 4. Per informazioni info@7stelleviaggieturismo.it - 0521290106.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 e 16.30 La favola delle teste di legno. Spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero Monumentale della Villetta

Alle 11.00 Infinita poesia. Poeti al Monumentale, a cura di Luca Ariano e Giancarlo Baroni con l’Ensemble Silentiae Lunae. Partecipazione libera. Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791

Festival Internazionale di cori Adolfo Tanzi

Cortile d’onore Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.30 Coro Mani Bianche del Veneto dell’IC Vedelago (Tv) con direttrice Chiara Cattapan e Orchestra giovanile Diego Valeri di Campolongo Maggiore (Ve) con direttore Giuseppe Laudani. Ingresso gratuito. Per informazioni info@asanbenedettopr.it

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 visite guidate in abiti medievali. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Festa della Mariola

Zibello

Palaculatello aperto solo alla sera. Dopo cena chiuderà la festa Daniele Cordani per ballare sulla pista da ballo.

Visite guidate alla Biblioteca e al Palazzo del Monte di Pietà

Busseto

La seconda domenica di ogni mese, con doppio appuntamento, alle 10.00 e alle 11.15, visita guidata alle sale storiche della Biblioteca e del Monte di Pietà di Busseto. Il numero massimo di visitatori è di 25 per ogni gruppo. È gradita la prenotazione telefonando allo 052492224 oppure email a: biblioteca.busseto@fondazionecrp.it Ingresso gratuito.

Parma Music Park

Via Buozzi - Torrile

Dalle 21.00 Ex-Otago in concerto. Ingresso euro 23,00. Biglietti in prevendita sul circuito TicketOne. Per informazioni tel. 3703300851.