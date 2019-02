Week end tra teatri, arte e visite guidate

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero.

Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 8

Incontri del Levriero

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 Gli arredi e i dipinti della congregazione di San Filippo Neri, conversazione e visita guidata a cura di Alessandro Malinverni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Incontro Save the Rhinos – save the Planet

Biblioteca e Chiostri di San Giovanni Evangelista - Piazzale S.Giovanni alle 18.00 incontro promosso dal WWF di Parma. All'incontro sarà presente Matt Lindenberg, fondatore del Global Conservation Corps (GCC) in Sud Africa. Per la prima volta in Italia, verrà a presentare il suo programma per la protezione dei rinoceronti. Ingresso libero.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il gatto nero, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Ceci n’est pas une fable, concerto di fiabe narrate, di Davide Carmarino. Ingresso intero euro 12,00; ridotto studenti e over 60 euro 10,00. Per informazioni tel.0521386553 – 3403802940 www.teatrodeltempo.it

Sabato 9

Visite guidate alla mostra I volti di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30, col solo biglietto ridotto al museo(euro 3,00) sarà possibile partecipare alla visita guidata e visitare anche le collezioni permanenti. Non occorre prenotazione. Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Il volto racconta. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. È gradita la prenotazione tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Otzi e il mistero del tempo, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

I colori degli affetti

APE Museo Fondazione Monteparma - strada Farini, 32

Alle 16.00 visita guidata alla mostra a cura di Claudia Cattani (storica dell'arte e guida turistica di Itinera Emilia). Biglietto ridotto concesso ai partecipanti euro 3,00. Visita guidata euro 5,00; gratuito under 18. Prenotazione necessaria al tel. 339 8915271 (massimo di 25 persone).

Viaggio nel mistero delle cattedrali

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3/b

Alle 17.00 conferenza dal titolo Cattedrale gotica, forme indelebili di un mistero. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3755038395.

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Il gatto nero, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena La sconosciuta della Senna, burattinaio Patrizio Dall'Argine. Alle 23.00 A' la cave, con il Duo Savigni. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Tutti a teatro

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 va in scena o spettacolo Sento la terra girare, con Teresa Mannino. Per informazioni e biglietti tel. 0521706214 – www.ticketone.it

Teatro del Tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena Ceci n’est pas une fable, concerto di fiabe narrate, di Davide Carmarino. Ingresso intero euro 12,00; ridotto studenti e over 60 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521386553 – 3403802940 www.teatrodeltempo.it

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena Garbatella, di e con Julia Borretti e Titta Ceccano. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Ritratto di donna a cavallo con testa, di e con Barbara Bertato. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro delle Briciole: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Cous Cous klan, di Gabriele di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Ingresso euro 14,00; ridotto over 65 euro 12,00; under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Teatro Europa: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Angeli scapestrati, di e con Francesco Marchi. Ingresso euro 12,00, under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni tel. 0521243377.

Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa

Teatro Comunale - Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Toyboys, teatro live e comicità musicale con i Jashgawronsky bothers. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Domenica 10

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 La favola delle teste di legno, spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Otzi e il mistero del tempo, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Giorno della Memoria 2019

Piazza Garibaldi

Alle 15.30 partenza di un percorso in città attraverso le pietre d’inciampo, a cura di Isrec. Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena La sconosciuta della Senna, burattinaio Patrizio Dall'Argine. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Escargot. L’eterna bellezza delle piccole cose, di e con Danila Barone dai 3 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena Piccolo principe. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Cabaret des artistes

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 18.00 va in scena Il gatto nero, con l’Ensemble attori del Teatro Due e la Kleine Kabarett

orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org