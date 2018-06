Non solo Parma Etica: un week end per rilassarsi tra passeggiate ed escursioni

Venerdì 8

Parma etica festival

Parco Ex Eridania

Dalle 9.00 alle 24.00 festival della sostenibilità ambientale con cibo etico, conferenze con ospiti internazionali, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, bancarelle e attività per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parmaetica.com

Un concerto, un quadro

Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Roberto Vignoli e Iulia Ratiu al saxofono e pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al

pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Parma Danza

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena Night garden con Evolution dance theatre. Per informazioni e biglietti

tel. 0521203999.

Festival del pensiero ribelle

Parco delle Rimembranze – Sissa

Alle 17.00 Giovannino Guareshi il ribelle, con Guido Conti; alle 18.00 Le false promesse delle neuroscienze: come uscire dalla caverna di Platone ed essere felici, con Riccardo Manzotti; alle 19.00 Don Gureschi e l’On. De Gasperi: polvere di tribunale e di galera, con Pierluigi Castagnetti; alle 21.00 Incanto e provocazione: 300 anni di musica ribelle, con Arturo Stalteri; alle 22.00 Storia e coscienza del precariato, con Diego Fusaro. Per informazioni tel. 3332716509

– 3772490341 – www.festivalpensieroribelle.it

Madama Butterfly

Villa Pallavicino - Busseto

Alle 20.30 va in scena la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, diretta da Marco Beretta. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 3923191453.

D’amor mi langue il cuor

Castello di Varano dè Melegari

Alle 21.00 concerto soprano solo, un viaggio attraverso i moti dell’anima pucciniana, con Valentina Broglia soprano, accompagnata dal Maestro paolo Gracchi al pianoforte.

Prenotazione consigliata tel. 3273797253 - www.castellodivarano.it

Sabato 9

Parma etica festival

Parco Ex Eridania

Dalle 9.00 alle 24.00 festival della sostenibilità ambientale con cibo etico, conferenze con ospiti internazionali, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, bancarelle e attività per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parmaetica.com

Visita guidata alla mostra Il tempo di Luigi Beccarelli

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata condotta dalla curatrice della mostra e direttrice del museo, Francesca Sandrini. Partecipazione euro 3,00. Per informazioni tel. 0521233727.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

La Polverosa

Montechiarugolo

Alle 8.00 apertura del festival della Bici Vintage e dei telaisti artigianali per le vie del borgo; alle 9.00 registrazioni delle biciclette partecipanti al Gran Premio U.V.P. per biciclette d’epoca in Piazza Castello; alle 10.00 partenza della Gravel delle terre Matildiche – arrivo alle ore 14.30 all’Ippodromo del Castello; alle 14.30 Corsa in Pista all’Ippodromo del Castello; alle 16.00 Pedalata Gourmet nelle terre del Parmigiano Reggiano; alle 16.00 la Polverosa dei Piccoli con merenda finale sotto al Castello; dalle 18.00 premiazioni gare in Piazza Castello a Montechiarugolo; alle 21.00 concerto e musica da ballo fino a notte fonda. Per informazioni tel. 0521658332 – 3482485958.

Festival del pensiero ribelle

Chiostro ex Convento Padri domenicani - Zibello

Alle 17.00 All’opera, donne ribelli? Con Giovanni Gavazzeni; alle 18.00 Bentornato Marx! 1818-2018, con Diego Fusaro; alle 19.00 Islam: spiritualità e comunità per un’Italia in crisi, con Davide Piccardo; alle 21.00 Tv trash, post verità e governo delle anime a 30 anni dai commentari a La società dello spettacolo di Guy Debord, con Carmine Castoro; alle 22.00

Confesso che ho vissuto. Esistenza inquieta di un perdente di successo, con Massimo Fini. Per informazioni tel. 3332716509 – 3772490341 – www.festivalpensieroribelle.it

Teatro live

Teatro di Fontanellato

Dalle 19.00 apertura del bar/teatro e a seguire concerto dei Boogie Airlines in Piazza Verdi. Ingresso gratuito. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno in teatro.

Escape castle

Bardi

Dalle 20.00 gioco a gruppi nella scenografica atmosfera notturna del Castello di Bardi. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315.

Evento horror

Castello di Varano dè Melegari

In serata La maledizione degli altari. Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria tel. 3273797253 - www.castellodivarano.it

Domenica 10

Parma etica festival

Parco Ex Eridania

Dalle 9.00 alle 24.00 festival della sostenibilità ambientale con cibo etico, conferenze con ospiti internazionali, laboratori olistici e di cucina, artisti di strada, bancarelle e attività per bambini. Ingresso gratuito. Per informazioni www.parmaetica.com

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito.

La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Paganini on the road

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 18.00 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, concerto con il Duo Garcia alle chitarre. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600 – info@societaconcertiparma.com

Festival di cori Adolfo Tanzi

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1 Alle 21.00 concerto con il Coro Giuseppe Tartini (Slovenia) e l’Efsa choir. Ingresso gratuito.

La Polverosa

Montechiarugolo

Alle 7.00 inizio iscrizioni e ritiro pacco gara sotto il Municipio; alle 8.00 apertura del festival della bici vintage e dei telaisti artigianali per le vie del borgo; alle 8.45 schieramento partenze per fasce età delle biciclette in via Margherita; alle 9.00 partenza della 11^ edizione de La Polverosa; alle 12.00 apertura pranzo dei Polverosi nel prato del Castello; alle 14.00 premiazioni della 11^ edizione de La Polverosa sul palco nel prato del Castello. Per informazioni tel. 0521658332 - 3482485958.

Mercatino di antiquariato

Busseto

Dalle 8.00 alle 19.00 in via Roma mercato di antiquariato e del collezionismo. Per informazioni

tel. 052492487.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 9.30 Dal lago al crinale: la riserva Guadine Pradaccio, escursione accompagnata dai Carabinieri forestali. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 6,00. Prenotazione obbligatoria tel.

3288116651.

Festival del pensiero ribelle

Chiostro ex Convento Padri domenicani - Zibello

Alle 17.00 Perché l’Italia è ancora a rischio e come uscirne, con Carlo Cottarelli; alle 18.00 Chi ha paura delle riforme, con Elsa Maria Fornero; alle 19.00 La parola ai giovani, con Umberto Galimberti; alle 21.00 Cinque racconti, cinque ritratti controcorrente, con Stefano Massini; alle 22.00 proiezione del documentario La vita di Giovannino Guareschi, con Francesco Barilli e

Guido Conti. Per informazioni tel. 3332716509 – 3772490341 –

www.festivalpensieroribelle.it

Carmina Burana

Centro civico la Corte - Traversetolo

Alle 21.30 il concerto Carmina Burana di Carl Orff, cantata scenica per solisti, pianoforti, percussioni e coro, diretto dal maestro Danilo Grassi che dirigerà 130 esecutori. Ingresso

gratuito sino ad esaurimento posti.