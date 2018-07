Domenica tra escursioni, sagre e 'viaggi' nella natura

Domenica 22

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnòcla Cabaret, spettacolo della compagnia I Burattini dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema D’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.15 proiezione del film Il filo nascosto, di Paul Thomas Anderson. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.30 proiezione del film The silent man. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Mercato dell'antiquariato

Borgotaro

Per tutta la giornata mercato dell'antiquariato, modernariato e cose di altri tempi. Per informazioni tel. 052596796.

Borguitar Festival

Auditorium Mosconi - Borgo Val di Taro

Dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00 mostra di liuteria. Alle 17.00 concerto finale del Borguitar festival , con Young guitar ensemble. Ingresso gratuito. Strade non più strade

Escursione alla ricerca dei segni della civiltà contadina appenninica a cavallo di due secoli. Appuntamento alle 10.00 presso il Bar Ristorante da Rino a Berceto. Trasferimento con mezzi propri fino località Preberta, dove si partirà per l’escursione alle 10.30. Quota di partecipazione euro 13,00 adulti; euro 7,00 bambini e ragazzi fino a 18 anni accompagnati.

Prenotazione obbligatoria tel. 3294571154.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.30 e 16.45 visite medievali organizzate da Assapora Appennino. Per informazioni tel. 3282250714.

Sagra di Sant’Anna

Cannetolo di Fontanellato

Tradizionale appuntamento gastronomico danzante con anatra al forno. Per informazioni tel. 0521829055.

Piante e fiori, viaggio evolutivo

Boschi di Carrega – Sala Baganza

Alle 16.00 escursione alla scoperta degli adattamenti della natura ai cambiamenti climatici e non solo, la nascita dei fiori, delle piante spontanee utili all'uomo e i loro utilizzi, e tanto altro. Per informazioni e iscrizioni cell.3208436753.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo Alle 21.30 proiezione del film Finché c’è prosecco c’è speranza. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro 3,00.

Kadebostany live

Labirinto della Masone

Alle 22.30 concerto del quartetto svizzero indie, folk, pop guidato da Guillaume Jèrèmie. Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone. Per informazioni tel. 0521827081.