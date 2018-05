Week end tra degustazioni e passeggiate: domenica piena di eventi

Domenica 27

Montanara in festa

Via Montanara

Dalle 10.00 alle 24.00 negozi aperti, mercatino, giochi, street food truck edition e cantine on the

road.

Via Zarotto in festa

Via Zarotto

Dalle 9.00 alle 20.00 tradizionale appuntamento con circa 50 stand e punti ristoro.

Pablo in festa

Piazzale Pablo e zone limitrofe

Dalla mattina festa del quartiere con musica, sport e laboratori.

Giardini aperti in Emilia Romagna

Orto botanico – Ingresso antico da Viale Martiri della Libertà

(in caso di pioggia Strada Farini, 90)

Visite guidate alle 10.30, 11.30, 16.00 e 17.00 a cura di Fai giovani Parma.

Giardino storico e orti Convitto Nazionale Maria Luigia – Borgo Lalatta, 14

Visite guidate dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 a cura di Fai giovani Parma.

Giardino ex Convento di San Cristoforo – Via XXII Luglio, angolo Via

Madre Adorni

Visite guidate alle 10.00, 11.00 e 12.00 a cura di Fai giovani Parma.

Contributo minimo euro 3,00.

Giornata nazionale Adsi – Associazione Dimore storiche italiane

Le dimore storiche aprono al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Palazzo Dalla Rosa Prati, Strada al Duomo 7; Palazzo Vescovile, Piazza del Duomo 1; Teatro Regio di Parma, Strada Garibaldi 16; Museo Costantiniano, via Dante 8/A; Palazzo Tirelli, Borgo San Vitale 6; Palazzo Pallavicino, Piazzale Santafiora 7; Palazzo Belloni, Borgo Tommasini 20.

Ingresso gratuito.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Alle 16.30 Bargnocla Cabaret. Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 10.30 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Progetto Agrivillaggio Interviene Giovanni Leoni. Alle 15.00 Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018: Agenda 2030 e Salute Interviene il Prof.

Stefano Parmigiani.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Omaggio a Paganini – Paganini day, in occasione della XVIII edizione del Niccolò

Paganini Guitar Festival alcune delle sue melodie più famose torneranno a vibrare davanti alla

cappella dei musicisti.

Regio young

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 16.00 va in scena Hansel e Gretel, dai 6 anni. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.

32^ festa di primavera

Cooperativa sociale La Bula, area verde di Strada Quarta

Dalle 16.30 Tai- Chi con bolle , alle 17.00 Il Bollaio matto, alle 19.00 musica. Info

www.labula.it

Niccolò Paganini guitar festival

Chiesa di San Rocco – Strada Università, 8/a

Alle 17.00 Un brindisi a Paganini, con la Paganini Youth guitar orchestra, il soprano Francesca Martini, il tenore Chung-Man Lee, diretti da Vito Nicola Paradiso, musiche di Pagani, Verdi, Lorca e Paradiso. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 0521572600.

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 18.30 Paganini Aenigma, con Marko Topchii alla chitarra, musiche di Sor, Martin, Sierra, Asencio, Castelnuovo-Tedesco e Rodrigo; Jeremy Jouve alla chitarra, musiche di Bach,

Castelnuovo-Tedesco, Jappelli e Duplessy. Ingresso euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per

informazioni tel. 0521572600.

Gaudeamus in musica: rassegna corale

Chiesa S. Vitale - Strada Repubblica, 3

Alle 17.00 concerto del coro Collegium musicum Almae matris dell’Università di Bologna.

Ingresso gratuito.

Barocco in San Rocco

Chiesa di San Tommaso - Via Farini

Alle 17.00 Sono bassi ma ostinati, Ciaccone, Follie, Ruggieri e Romanesche del XVII secolo, il concerto dell’ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio. Ingresso libero.

Parma Home Restaurant

Si aprono le cucine di casa. Scegliete la casa, la data e il menù e prenotate il vostro aperitivo, cena o pranzo. Sul sito tutti gli home restaurant con i rispettivi menu

www.parmahomerestaurant.com

Festa sulla Via Emilia

Via Emilia – Ponte Taro

Dalla mattina mercato del Consorzio delle Cinque Terre e Golfo dei Poeti, nel Parco ex Neri cavalli e mongolfiera. Alle 21.00 in Piazza Stradella Antonella Ruggiero e Renzo Ruggeri in

concerto con lo spettacolo Una voce, una fisarminica.

Fattorie aperte

Aziende agricole a agriturismi della provincia

Le fattorie della regione aprono le porte al pubblico, proponendo prodotti tipici e gastronomia locale. Per vedere le fattorie che partecipano e cosa offrono, visitare il sito

http://www.fattorieaperte-er.it

Cantine aperte

Cantine del territorio

Dalle degustazioni alle visite in vigna, numerose saranno le iniziative nelle cantine del territorio. Per i dettagli dell’iniziativa visitare il sito www.movimentoturismovino.it

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 al costo di euro 3,00 per il servizio guida e 4,00 per l'ingresso in castello.

Per informazioni tel. 3282250714.

Fésta dal paisàn

Lesignano dè Bagni

Dalla mattina alla sera mercato dei produttori locali, esibizione su pista di Jeep e Quad fuoristrada, convegno Riseva Mab Unesco, inaugurazione e visite guidate al Museo della

Civiltà Contadina, aree gioco per bambini, street food locale e molto altro. Alle 21.00 spettacolo dialettale con la compagnia I Guitti di Roberto Veneri.