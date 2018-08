Tutti gli eventi di Ferragosto

Martedì 14

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Metti la nonna in freezer. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 21.30 Orchestra spettacolo Roberta Cappelletti. Per informazioni tel. 0521331342.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna al castello. Ingresso adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 o 3801088315.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato Gastronomia, Luna park, mercato dell’Assunta e alle 22.00 Jumbo story, musica anni ’70-‘80.

Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521829055.

Mercoledì 15

Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 La favola delle teste di legno: Spettacolo della compagnia “I Burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3 Alle 21.15 proiezione del film Ocean’s 8. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50.

I giardini della paura

Giardini di San Paolo - Via Melloni, 3

Alle 21.30 proiezione del film dell'orrore Dead snow. Vietato ai minori di 18 anni. Ingresso

gratuito.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 21.30 Orchestra spettacolo Luca Canali. Per informazioni tel. 0521331342.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film Elle e John. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro 3,00.

Fiera di Ferragosto Fontanellato

Gastronomia, Luna park, mercato dell’Assunta e alle 21.30 commedia dialettale con la Dialettale Sissese. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521829055.

Giovedì 16

Restate in Corale

Corale Verdi - Vicolo Asdente, 9

Alle 21.00 Va in scena la commedia dialettale Pensaci Giacomino con la compagnia La Duchèssa. Ingresso euro 7,00, gratuito fino a 12 anni. Per informazioni tel. 0521774646.

Cinema Astra arena estiva

Piazzale Volta, 3

Alle 21.15 proiezione del film Resta con me. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,50. Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 15.00 Incontri magici nella foresta alta Val Parma, escursione forestal-botanica con momenti di teatro comico poetico naturale di Marta Mingucci. Costo adulti euro 20,00; bambini euro 15,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3288116651.

Fiera d’agosto

Piazza Miodini – Felino

In serata stand gastronomici con cucina tradizionale e dalle 21.30 Orchestra spettacolo Ringo story e Samuel. Per informazioni tel. 0521331342.

Sere d’estate

Piazza La Quara - Borgo Val di Taro

Alle 21.00 Sconcerto trio, omaggio a Bruno Aragosti. Ingresso gratuito.

Cinema a corte

Piazza Fanfulla, 7/a - Traversetolo

Alle 21.30 proiezione del film Elle e John. Ingresso adulti euro 5,00; bambini dai 3 agli 8 anni euro 3,00.

Fiera di Ferragosto

Fontanellato

Gastronomia, Luna park, mercato dell’Assunta e alle 21.30 esibizione di tango. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521829055.