Week end tra arte, storia, fiere: tutti a teatro per Giuseppe Verdi

Venerdì 19 ottobre

Festa internazionale della storia

Camera di San Paolo – Via Melloni, 3 Alle 10.00 visita guidata a cura di Elisabetta Fadda. Per informazioni tel. 3392875235 - 3478213817.

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 18.30 concerto del Von du trio.Chiesa di Santa Maria del Quartiere – Piazzale PicelliAlle 20.30 Parma, scuole in musica, la musica verdiana eseguita da giovani musicisti diretti da

Alberto Orlandi. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni

www.teatroregioparma.org

Festival Verdi

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 20.00 concerto della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Roberto Abbado e con il Coro del Teatro Regio diretto da Martino Faggiani. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Chiesa SS. Annunziata – Via D’Azeglio

Alle 21.00 Non solo verdi con Scuole in musica (cori e orchestre).

Teatro Lenz – via Pasubio, 3

Alle 21.00 va in scena Verdi Macbeth. Dramma fantastico e vero, da Verdi e Shakespeare, drammaturgia e imagoturgia di Francesco Pititto. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Kate-Finn. Il meno per il più, di Ilaria Falini e Fulvio Pepe. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena I due Cyrano, scritto e diretto da Corrado Accordino, con Alfredo

Colina e Alessandro Betti. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Sabato 20 ottobre

Artesauro

Via Nazario Sauro

Durante la giornata mercatino del fai da te con bancarelle di artigianato e dei negozi presenti nel borgo.

Parma Comics. Fiera del fumetto+Cosplay

Workout Pasubio - Via Palermo, 6 Dalle 10.00 alle 19.00 un’occasione unica dove i “cacciatori” di giornalini potranno ritrovare le

emozioni irripetibili dei vecchi albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato. Ingresso euro 5,00; ridotto euro 4,00. Per informazioni tel. 0510037306.

Quel problema del cielo

Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 convegno sulla figura del poeta Pier Luigi Bacchini, interverranno Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune di Parma e presidente Università Anziani, Luca Ariano, poeta e organizzatore del Convegno di Studi, e Marzio Dall’Acqua, presidente Casa editrice MUP.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Lo stemma della mia famiglia. Tra le sale della Pinacoteca i bambini scopriranno dove si nasconde lo stemma con le tre mezzelune della Badessa Giovanna Bergonzi; in laboratorio realizzeranno poi lo stemma della loro famiglia con colori e fantasia.

Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi: Verdi Off

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro. Duomo

Alle 16.30 Verdi sacro, con Federica Iannella e Silvio Celeghin all’organo, musiche di Verdi,

Rossini, Morandi.

Chiesa di San Ludovico – Borgo Parmigianino, 2

Dalle 18.00 Terra. Gala in nero, gala con dress code obbligatorio, è gradito l’abito storico aperto a rivisitazione contemporanea in stile vittoriano, shakesperiano, dark, goth, steampunk, cosplay, Tim Burton style.

Ex Scedep – Via Pasubio, 3

Alle 22.00 Festa di chiusura del Verdi off con i live di Michele Diemmi e Valentina Polinori, dj et fino all’alba con Marco Pipitone.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per informazioni

www.teatroregioparma.org

Festival Verdi: Cori al Ridotto

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16 Alle 17.00 concerto con il coro di voci bianche e giovanili Ars canto della Corale Giuseppe Verdi. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Notturni per Carlo Mattioli

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1 Alle 17.00 il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” dedica un incontro e un concerto al

pittore parmigiano. Ingresso gratuito.

Festival Verdi

Teatro Lenz – via Pasubio, 3

Alle 21.00 va in scena Verdi Macbeth. Dramma fantastico e vero, da Verdi e Shakespeare, drammaturgia e imagoturgia di Francesco Pititto. Per informazioni e biglietti tel. 0521270141 – www.teatroregioparma.it

Salotti musicali parmensi

APE Parma Museo – Via Farini, 32/a

Alle 16.00 Il grande sestetto concertante di Wolfgang Amadeus Mozart, con Ensemble dei Salotti Musicali. Per prenotazioni: salottimusicaliparmensi@gmail.com

Festival Verdi

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 20.30 va in scena Le Trouvère, di Giuseppe Verdi, edizione critica a cura di David Lawton eseguita in prima assoluta. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Kate-Finn. Il meno per il più, di Ilaria Falini e Fulvio Pepe. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena I due Cyrano, scritto e diretto da Corrado Accordino, con Alfredo

Colina e Alessandro Betti. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Fiera del tartufo di Bedonia

Bedonia

Dal pomeriggio mercato enogastronomico, dell'arte e dell'ingegno e pranzo "A tavola con il Tartufo". Per prenotazioni a Tavola con il Tartufo tel. Ufficio Turistico 0525824765 – ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it . Per informazioni e programma dettagliato:

www.fieradeltartufodibedonia.it

Eventi ai Musei del cibo

Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna

Alle 16.00 inaugurazione della mostra Forma... luoghi, cose, persone del Parmigiano Reggiano. La mostra rimane aperta nei giorni festivi fino al 9 dicembre ed è visitabile col biglietto del museo. L'inaugurazione è a ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521931800.

Festa internazionale della storia

Museo della Tipografia Libassi - Noceto

Alle 16.30 conferenza – concerto sui Beatles. Per informazioni tel. 3392875235 - 3478213817.

Forse che si, forse che no

Labirinto della Masone - Strada Masone, 121 Fontanellato

Concerto itinerante con la Cappella musicale Adolfo Tanzi, complesso corale a voci miste nato dall’unione del coro nocetano Cantori del mattino con il coro della Basilica di San Benedetto Po. Per l’occasione il biglietto del Labirinto a partire dalle 16.30 avrà il costo ridotto di euro

10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Brividi d'Argento

Teatro Magnani - Fidenza

Alle 21.00 per il primo appuntamento di Mangiamusica, Claudio Simonetti, pioniere del progressive rock, fondatore dei Goblin, esegue dal vivo (sulle scene dei film proiettate su grande schermo) le sue musiche capolavoro di Profondo rosso, Suspiria, Phenomena, Zombi e altri classici argentiani. Degustazione di Parmigiano Reggiano biologico prodotto dall'Azienda Persegona di Pieve di Cusignano. Ingresso gratuito.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Alle 21.00 escursione notturna a caccia di stelle cadenti. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria al 3288116651.

Domenica 21 ottobre

Gli ambulanti di Forte dei Marmi

Piazza Ghiaia

Dalle 8.00 alle 19.00 bancarelle del mercato di Forte dei Marmi.

Parma Comics. Fiera del fumetto+Cosplay

Workout Pasubio - Via Palermo, 6

Dalle 10.00 alle 19.00 un’occasione unica dove i “cacciatori” di giornalini potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato. Ingresso

euro 5,00; ridotto euro 4,00. Per informazioni tel. 0510037306.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00: laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30

minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 11.00 Animali parlanti, simboli e miti oltre il tempo, a cura di Giancarlo Gonizzi. Partecipazione libera.

Festa internazionale della storia

Incrocio Via Picasso – Via Marconi

Alle 11.00 Picasso Food forest – biodiversità urbana, visita guidata all’aperto (la visita verrà effettuata anche in caso di maltempo). Per informazioni info@fruttortiparma.it - tel. 3392875235 - 3478213817.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Festival Verdi: Mezzogiorno in musica

Palazzo Ducale – Parco Ducale

Alle 12.00 concerto con giovani talenti e aperitivo finale. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it Festival Verdi: Verdi Off

Ex Scedep – Via Pasubio, 3

Alle 11.00 Verdi recital, con i solisti dell’Accademia verdiana e Milo Martani al pianoforte.

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 13.00 un’aria verdiana verrà cantata dalla finestra del Teatro.

Parma retail – Strada Burla

Alle 17.30 Il trovatore ballabile, le arie di Verdi diventano ritmi da ballo liscio, con l’Ensemble L’usignolo. Navetta gratuita dalla pensilina degli autobus di fronte al Liceo Toschi (Viale Toschi), alle 16.30, rientro alle 19.30. Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti. Per

informazioni www.teatroregioparma.org

Museo Glauco Lombardi – Strada Garibaldi, 15

Alle 16.00 Verdi al museo, concerto con il Terzetto Printemps, musiche di Bellini, Donizetti, Rossini, Tosti, Gastaldon, Mascagni, Verdi. Concerto gratuito con il biglietto d’ingresso al museo (euro 5,00). Prenotazione obbligatoria tel. 0521233727 – glaucolombardi@libero.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Kate-Finn. Il meno per il più, di Ilaria Falini e Fulvio Pepe. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Festival Verdi

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena Attila, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it

Festival Verdi

Teatro Verdi – Busseto

Alle 15.30 va in scena Un giorno di regno, di Giuseppe Verdi. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999 – www.teatroregioparma.it

Nuovo teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena I due Cyrano, scritto e diretto da Corrado Accordino, con Alfredo

Colina e Alessandro Betti. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241 – 3453543767.

Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/a

Alle 17.00 va in scena La bella addormentata. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682

– info@teatrodelcerchio.it

Traiettorie: rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 L’instant donné, musiche di Pattar, Schollhorn, Urquiza, Debussy, Bailly. Ingresso intero euro 20,00; ridotto over 65 euro 15,00; gratuito under 18. Biglietti in prevendita su Vivaticket o disponibili in loco dalle 19.30. Per informazioni tel. 0521708899.

Fiera del tartufo di Bedonia

Bedonia

Dal pomeriggio mercato enogastronomico, dell'arte e dell'ingegno e pranzo "A tavola con il Tartufo". Per prenotazioni a Tavola con il Tartufo tel. Ufficio Turistico 0525824765 – ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it . Per informazioni e programma dettagliato: www.fieradeltartufodibedonia.it

Mercato dell’antiquariato

Fontanellato

Per tutta la giornata, attorno alla Rocca, mercato dell’antiquariato, rigatteria e vintage, mercato dell’incanto con mostra filatelica e numismatica. Per informazioni tel. 0521829055.

Antico mercato contadino

Colorno

Per tutta la giornata, mercato con artigiani, associazioni e produttori a km 0 in Piazza Garibaldi.

Al gir d'la Malia

Partenza da Piazza Gramsci - Sala Baganza

Alle 8.30 tradizionale camminata, non competitiva, attraverso gli incantevoli luoghi di caccia di Sua Altezza Maria Amalia Giuseppa. Partecipazione gratuita e aperta a tutti. Per informazioni tel. 3470589841 - 3388721708 - 0521331342.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Alle 9.30 foliage in riserva, escursione nella Riserva Guadine Pradaccio per vedere i colori della faggeta. Costo adulti euro 13,00; bambini euro 7,00. Prenotazione obbligatoria al 3288116651.

Fiera del tartufo nero di Fragno

Calestano

Durante la giornata mercatino del Tartufo, prodotti tipici gastronomici, musica nei borghi e speciali menù al tartufo nei ristoranti aderenti. Per informazioni www.tartufonerofragno.it - tel. 0525520114 – 3881141429.

Semplice camminata per bambini e famiglie

Facile camminata a cura di Trekking Taro Ceno tra suggestivi castagneti secolari e spunti panoramici tra i castagni. Ritrovo puntuale per la partenza alle 8.30 presso Ostia Parmense di Borgotaro. Partenza escursione alle 9.00 da Groppo di Tiedoli (frazione di Borgotaro). Quota di partecipazione euro 8,00 adulti ed euro 5,00 bambini fino a 12 anni. Per informazioni e prenotazioni tel. 3403892488 - 3356272521.

Alla scoperta dei gioielli del romanico

Boschi di Carrega - Collecchio

Ritrovo e partenza alle 9.00 presso la Pieve di San Prospero, Via Galaverna, 36. Un percorso nel cuore dei boschi tra storia e natura. Costo a persona: adulti euro 12,00; ragazzi fino a 13 anni euro 8,00. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): Giacomo Galli tel. 3290027969 –

levisiteinsolite@gmail.com

Visite Medievali

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30, 16.00, visite guidate al castello organizzate da Assapora Appennino. Costo euro 3,00 a persona, ingresso al castello euro 4,00. Per informazioni tel. 3282250714. Seguendo il fiume: camminata lungo il Parco del Taro

Corte di Giarola - Collecchio

Appuntamento alle 14.00 alla Corte di Giarola dove si farà visita al frutteto di varietà antiche per poi proseguire lungo il sentiero che costeggia il canale Naviglio Taro in direzione di Oppiano. La camminata guidata è gratuita; castagnata a pagamento. Per informazioni e

prenotazioni (obbligatorie) tel. 05252599 - 3469536300.