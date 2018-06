Wine O' Clock è tornato!

Dopo le numerose richieste abbiamo la nuova data per l'imperdibile aperitivo con musica, ricco buffet e VINO ILLIMITATO.

Per questa nuova serata ci sarà anche l'angolo aperitivo SPRITZzante dove ti attenderà del fresco Spritz da bere tutto d'un sorso.



Costo: € 20,00



Per assicurarti l'ingresso scrivi cognome + n° persone al 342 8789739 o a marketing@piuhotels.com

