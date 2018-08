Wine o' clock al Castello di Felino

Tre elementi chiave descrivono il Wine O' Clock:



1. VINO E SPRITZ "ALL YOU CAN DRINK"

2. BUFFET ILLIMITATO

3. DJ SET



Un pre-serata diverso dal solito che vi farà passare le prime ore del week-end accompagnati da buon vino, buon cibo e buona musica.



L’evento comincia alle ore 19.00 e prosegue fino a mezzanotte in compagnia dei nostri DJ che sapranno farvi passare una serata indimenticabile.



Il costo è di € 20,00 a persona



OBBLIGATORIO METTERSI IN LISTA:

342 8789739

marketing@piuhotels.com