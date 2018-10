wine o' clock - halloween night

Il Wine O' Clock del 31 ottobre assumerà un'atmosfera spettrale per la notte più spaventosa dell'anno!

Chi avrà il travestimento più bello della serata riceverà un Magnum di Santero per brindare in compagnia dei propri amici e due ingressi omaggio per il prossimo evento targato Wine O' Clock.



- Vino e Spritz "all you can drink"

- Risotto della strega all'una di notte

- DJ Set



IN OCCASIONE DI HALLOWEEN IL NOSTRO EVENTO INIZIERÀ ALLE ORE H 23.00 INVECE CHE ALLE H 19.00



INGRESSO € 25,00