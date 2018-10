workshop da venditore a coach

Le persone non amano la vendita perchè l'associano all'immagine del venditore che mette il piede all'interno dello stipite della porta ed insiste finché non hai preso qualcosa che non ti serve e che non hai scelto.



Una volta questo modello funzionava, una persona con un pò di parlantina poteva entrare, appiccicarti qualcosa che non ti serviva e fuggire via.



Oggi non è più così e l'approccio presuppone professionalità, conoscenza, saper comunicare, sapersi pianificare.



Anche un ragazzino oggi se non sa vendersi farà fatica a trovare un lavoro, a farsi pagare quello che merita, anche le persone che hanno uno stipendio fisso hanno bisogno di farsi valere, di avere un aumento, o un trasferimento e questo passa dalla mentalità alla vendita, che va acquisita.



Non perdere quindi l'occasione di acquisire gli strumenti utili ad ottenere più risultati!



Stefano Denna condividerà la sua esperienza trentennale nella vendita e nella formazione alla vendita, per farti scoprire come guidare il tuo interlocutore come un allenatore vincente fa con il campione sportivo.



Con soli 30 Euro potrai portarti a casa:



Partecipazione alla serata (Valore 250€)



BONUS 1: Sessione di Personal Coaching Individuale (Valore 250€) in cui potrai verificare il lavoro fatto in serata, e, se ci saranno i presupposti, conoscere gli strumenti a tua disposizione per ottenere i tuoi risultati in modo più veloce.



BONUS 2: Libro della collana di Roberto Re (Valore 15€)

