WORKSHOP di Formazione teatrale in occasione della rassegna teatrale “Proscenio Aggettante 2019” FITeL Regione-Emilia Romagna con l’associazione Culturale “Il Cerchio invisibile” propone un WORKSHOP di Formazione teatrale teorico-pratico con i docenti: Giancarlo Corsoni e Sandro Nardi. Anche quest'anno la rassegna teatrale nazionale "Proscenio Aggettante" si svolge nella nostra regione, nei "Piccoli Teatri" delle “Terre Verdiane”, nei Comuni di Soragna, Roccabianca (nella frazione di Ragazzola), Fiorenzuola d'Arda, Fontanellato e Fidenza, dal 23 al 28 settembre. Questa rassegna dedicata al teatro sociale, come di consueto, è una grande occasione per vedere all'opera il lavoro delle compagnie amatoriali dei Circoli, CRAL e Associazioni, affiliati a FITeL. In questa occasione la FITeL Emilia-Romagna ha organizzato un Workshop di Formazione Teatrale teorico e pratico rivolto ai gruppi teatrali del territorio. Il Workshop si terrà dal 23 al 27 settembre presso il cinema teatro "San Martino" Via Saffi 4 a Noceto (PR). Per partecipare inviare una mail a segreteria@fitelemiliaromagna.it con i vs. dati e la vostra mail e un riferimento telefonico per essere ricontattati. - Il WORKSHOP ha una durata di 5 giorni con lezioni di 2 ore dalle 17,00 – 19,00 da Lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019 - WORKSHOP A NUMERO CHIUSO: SCADENZA ADESIONI 14 settembre 2019 (il corso verrà confermato al raggiungimento dei 15 partecipanti) - Partecipazione gratuita per gli affiliati FITEL. (per info: http://www.crtfiteldelducato.it/1/workshop_di_formazione_teatrale_in_occasione_di_proscenio_aggettante_2019_11574168.html)