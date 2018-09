Workshop di giustizia interiore©: il tesoro che si cela nel conflitto

Un viaggio interiore di quattro tappe per trovare il tesoro che si cela in ognuno di noi: fiducia, talenti, coraggio, energia, amore, rispetto per sé, giustizia…

Un tesoro dal valore inestimabile che già possediamo, ma spesso dimenticato o tenuto in ostaggio dalla paura del giudizio, dai dolori del passato o dalla confusione dei conflitti interiori.



Le tre parole chiave di questo workshop sono:



CHIAREZZA: trasformare il passato, abbandonare il peso di ciò che ormai è superfluo e mettere in luce tutto ciò che è utile per ritrovare l’armonia interiore.



SEMPLICTÁ: guardare se stessi con gli occhi del cuore e da un nuovo punto di vista per riscoprire il proprio volto al di là del giudizio.



AMOREVOLEZZA: le parti di sé definite “negative o incapaci”, sono in realtà quelle che maggiormente hanno bisogno di essere viste, ascoltate e amate



Date e orari incontri a Parma:

1)Domenica 7 ottobre dalle 10 alle 17:

Identità, Diritti e Doveri;

2)Domenica 11 novembre dalle 14 alle 20:

Dalla Colpa alla Capacità di Rispondere;

3)Domenica 9 dicembre dalle 14 alle 20:

Dal Giudizio al Discernimento;

4)Domenica 13 gennaio dalle 10 alle 17:

Dalla Delega alla Potenza in Sé.



Info e prenotazioni:

Alessandro 345 44 61 547

Antonella 348 28 31 539



Alessandro Andrea Gazzina

Giudice Onorario Minorile, mediatore e scrittore.



Dopo aver ottenuto la maturità classica, inizia un percorso di formazione che lo porta a frequentare sia in Italia che in Francia laboratori di “Espressione linguistica e psicocorporea” e seminari di “Analisi filosofica della relazione” condotti dalla prof.ssa dott.ssa Gabriella Bussolati. Questo ciclo esperienziale e formativo durato circa sei anni, gli ha permesso di conoscere e sperimentare i poteri della comunicazione empatica e dell’ascolto attivo, trasformando l’incontro con gli altri in un esperienza di connessione unica, profonda e autentica.

Si laurea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e ottiene l'attestato di mediatore professionista presso l'organismo di mediazione e alta formazione I.C.A.F. di Milano.

Nel 2013 nasce il metodo Giustizia Interiore©; ideato da Lorenza Cavalli e curato, sviluppato e condotto da Alessandro Gazzina.

Nel 2015 pubblica il libro “Tribunale interiore”.

Nel 2016 viene nominato Giudice Onorario Minorile presso la Corte di Appello di Brescia.