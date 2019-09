workshop sugli obiettivi al marcello experience

Giovedì 12 settembre alle ore 19.30 al Marcello experience, degusteria e wineshop ricavato in un antico casale ristrutturato e immerso tra i vigneti, in strada della Buca 5 a Calicella di Pilastro di Langhirano, si terrà un seminario dedicato al raggiungimento degli obiettivi.



“Ci sono giornate, settimane, mesi, a volte anni della nostra vita in cui abbiamo la netta impressione di non aver raggiunto quello che desideravamo – spiega Paolo Traverso, trainer della Roberto Re Leadership School di Parma - e la prima reazione è quella di trovare scuse, dare la responsabilità ad altri, alla crisi, al periodo, al mondo. Continuare a non raggiungere ciò che veramente vogliamo – sottolinea Traverso – è molto frustrante.



Ma se ci fosse un modo per raggiungere i tuoi obiettivi lo prenderesti in considerazione? La risposta a questa domanda fa la differenza tra l’essere insoddisfatti e vivere invece una vita di qualità in linea con i propri desideri.”

Durante il seminario formativo verrà spiegato come creare e raggiungere i propri obiettivi, come focalizzarsi sulle azioni da intraprendere e monitorarne i risultati.



Segue apericena con prodotti tipici del territorio, come salumi, formaggi con gelèe di lambrusco, torte ripiene salate ed altre sfiziosità abbinate ai vini di casa Ariola.



Il 19 settembre sarà la volta di un workshop dedicato alla psiche e allo sviluppo del potenziale con Elisa Tosi, master reiki e facilitatrice del metodo brevettato Psych-K.



Per ulteriori informazioni e per aderire – fino ad esaurimento posti - è possibile contattare il numero 338 5219408 sempre attivo oppure lo 0521 639461 dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00.