workshop sul vino e il bere consapevole

Al Marcello experience la pedagogista e sommelier Alessandra Giovanelli terrà un seminario teorico-pratico sul vino come esperienza sensoriale, emotiva e prevenzione all’abuso di alcol



Mercoledì 7 agosto alle 19.30 al Marcello experience in strada della Buca 5 a Calicella di Pilastro di Langhirano si terrà un workshop teorico-pratico sulla degustazione del vino, come esperienza sensoriale ed emotiva e come canale di comunicazione e relazione con gli altri.



Bere a "cervello pieno" (Roger Scruton) sarà il comune denominatore che ci consentirà di gustare appieno i piaceri del vino, senza rischi per la propria salute fisica e mentale.



Il seminario sarà tenuto dalla dottoressa Alessandra Giovanelli, pedagogista, consulente e mediatrice familiare, sommelier AIS e degustatrice.



Ha realizzato progetti legati al tema del bere consapevole e al tema del legame tra vino, emozioni e relazioni, anche come prevenzione all'abuso di alcol.



Si procederà con un assaggio guidato di alcuni vini, abbinati a prodotti tipici del territorio e altre specialità.



Per ulteriori informazioni e per aderire - fino ad esaurimento posti - contattare il numero 338 5219408 oppure il numero del MARCELLO experience 0521 639461.



https://www.facebook.com/events/710453822709651/

