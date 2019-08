world humor awards 2019 - "50 anni di luna"

Sabato 31 agosto alle ore 18.00, si terrà la premiazione del concorso internazionale di humor graphic della quarta edizione dei World Humor Awards.

La cerimonia, si svolgerà nelle sale al primo piano del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore che ospitano anche la mostra dei disegni in concorso, che resterà aperta fino a domenica 15 settembre 2019.

L'evento in programma sabato 31 agosto, oltre alla premiazione degli autori e all'inaugurazione della mostra, vuole essere soprattutto l'occasione di un incontro con gli autori, premiati e non, che dall'Italia e dal mondo partecipano alla rassegna.

Continua la crescita del concorso, oltre 200 artisti provenienti da 62 paesi del mondo hanno partecipato nelle due sezioni, cartoon e caricatura.

I temi delle due sezioni di quest'anno sono: “50 anni di luna 1969-2019” per la sezione cartoon e “Tema libero” per la caricatura sono i temi di questa edizione.

Anche quest'anno, per l'alta qualità dei lavori pervenuti, non è stato facile per la giuria formulare la graduatoria finale.

:: CARTOON 2019: KONSTANTINOS TSANAKAS (GRECIA), LIDO CONTEMORII (ITALIA), SIRI DOKKEN (NORVEGIA).

:: EXCELLENCE PRIZES: SERGIO TESSAROLO (ITALIA), EMAD SALEHI (IRAN), NIELS BO BOJESEN (DANIMARCA), DOKHSHID QODRATIPOUR (IRAN), CRISTINA BERNAZZANI (ITALIA).

:: CARICATURA 2019: THIAGO LUCAS (BRASILE), REGINA VETTER (SVIZZERA), MARIA PICASSO' (SPAGNA).

:: “RINO MONTANARI” SPECIAL PRIZE: FRANK FEDERIGHI (ITALIA)

:: “BUDUAR” SPECIAL PRIZE: ANGELO OLIVIERI (ITALIA)

:: WHA 2019 SPECIAL GUEST: RO MARCENARO (ITALIA)

