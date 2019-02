Yoga & trek in riva al fiume

In collaborazione con l’Ente Parchi del Ducato

Avete idea di quanti legami possano esistere tra la pratica Yoga e il camminare in Natura?

Un’unione davvero efficace: piacevoli trekking immersi nella natura e momenti di pratica yoga. Una buona occasione per conoscere le pratiche millenarie dello yoga che, rilassandoci, ci faranno sentire la completa fusione con la natura e il fiume Taro. Cammineremo infatti accanto a questo antico corso d’acqua, nel Parco Regionale Fluviale che prende il suo nome, in provincia di Parma. Il nostro cammino sarà intervallato da alcune sessioni in cui sperimenteremo semplici posture di hatha yoga, tecniche di respirazione, pratiche di concentrazione e rilassamento, il suono delle campane tibetane. Adatto anche e sopratutto a chi si vuole approcciare per la prima volta, l’obiettivo sarà sintonizzarci con noi stessi e ritrovare l’equilibrio della lentezza connessa al cammino.

Insieme ad Antea incontreremo gli elementi dell’ambiente del fiume insieme alle bellezze della Natura incontaminata del fiume Taro, mentre la nostra insegnante di Yoga Elisa ci guiderà nelle sessioni di Hatha Yoga. Ci avvicineremo ai colori dei chakra e li vedremo manifestarsi nella Natura del Parco Regionale fluviale del Taro. Conosceremo meglio noi stessi nell’immersione spirituale dell’abbraccio della Terra.

Tipologia: Escursione + momenti di sperimentazione Hatha Yoga.



PROGRAMMA



Ritrovo: ORE 14:30 presso il parcheggio della Corte di Giarola, Collecchio (PR). Indirizzo: Strada Giarola, 9, 43044 Collecchio PR.



Rientro previsto per le ore 18:30 circa.



Difficoltà: T (Turistico, facile) Terreno ben tracciato e sentiero per lo più ampio, a sfondo in terra battuta oppure acciottolato.



Dislivello: nullo



Lunghezza: 5 km



Per chi è adatta: La gita non presenta particolari difficoltà ed è perciò adatta a coloro che vogliono fare una passeggiata rilassante. L’itinerario è ideale anche per i ragazzi dai 14 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. Per la tipologia di tematica proposta è sconsigliata la partecipazione con i cani.



Equipaggiamento obbligatorio: Tappetino/materassino per lo Yoga (in mancanza va bene anche un poncho), torcia elettrica, pile o maglioncino, borraccia, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile. Facoltativo: bastoncini da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



20 € Adulti e ragazzi dai 14 anni;



La quota di partecipazione comprende: pratiche e sedute hatha Yoga con la Maestra Yoga Elisa Lorenzani, Accompagnamento guidato all’interno del Parco Regionale Fluviale del Taro con Guida abilitata GAE Antea Franceschin. La quota NON comprende: viaggio da/per punto di ritrovo, pranzo al sacco.



Annullamento: La gita viene confermata con un minimo di 5 partecipanti. La gita verrà annullata solo in caso di forte maltempo entro le ore 18 del giorno precedente la gita.



La partecipazione all’escursione comporta l’accettazione del Regolamento d’escursione.

ISCRIZIONI

Antea +39 3480725255 oppure mail antea@controventotrekking.it



Numero massimo di partecipanti 30. Termine Iscrizioni: entro e non oltre le ore 18 di sabato 13 aprile 2019.