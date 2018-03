BLUE MOKA feat. Fabrizio Bosso LIVE !

BLUE MOKA 30 MARZO LIVE al Circolo Zu (ex Zerbini)

“Blue Moka” è l’album d’esordio dell'omonimo quartetto composto da:



Alberto Gurrisi (hammond)

Emiliano Vernizzi (sax)

Michele Bianchi (chitarra)

Michele Morari (batteria)



Con la partecipazione di Fabrizio Bosso.



Il disco, in uscita il 19 gennaio 2018, è prodotto da Jando Music / Via Veneto Jazz e verrà presentato in tour, il 12 gennaio al Teatro San Mauro di Lavello (PZ), il 13 gennaio al Teatro Cicolella di Foggia, il 30 gennaio al Cento Jazz Club di Cento, il 31 gennaio al Vapore Jazz Club di Marghera, l’1 febbraio al Jazz on Top di Prata di Pordenone e il 29 marzo al Blue Note di Milano. [DATE DEL TOUR IN AGGIORNAMENTO]



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL DISCO

Il disco raccoglie 8 brani originali che coniugano atmosfere blues con ritmi funky e r'n'b, aprendosi al nu-jazz newyorkese. A questi brani si aggiungono due standard rivistati (Footprints e Brazilian Like) di Wayne Shorter e Michel Petrucciani e un tributo a Lucio Dalla (Futura), musicista molto caro alla band.



“Blue Moka” raccoglie le diverse anime della band ed è una miscela di modern jazz, R&B e funk, con un grande rispetto per la tradizione hammondistica degli anni '60. Sullo sfondo, i numerosi artisti che hanno influenzato e formato i componenti del quartetto: Jimmy Smith, Art Blakey, Winton Marsalis, Michael Brecker, fino a Robert Glasper, Roy Hargrove, Brian Blade, Pat Metheny, Larry Goldings.



Registrato alla Casa del Jazz da Stefano Del Vecchio.

Foto Di Andrea Boccalini.



■ Sito: www.bluemoka.net

■ Facebook: www.facebook.com/bluemokaband

■ Instagram: www.instagram.com/bluemokaband



■ Prodotto da Jando Music e Via Veneto Jazz

www.jandomusic.com

www.viavenetojazz.it



■ Gaito Ufficio Stampa e Promozione

Guido Gaito info@gaito.it

+39 329 0704981 | + 39 06 45677859

Via Vincenzo Picardi 4C 00197 Roma



■ Social Media Manager: Cristiana Piraino



✔️ Modalità d'ingresso:



- Cena di 3 portate (bevande a parte) + concerto con sedia nelle prime file €35,00

- Concerto con sedia + drink (birra bionda o vino) € 20,00

- Concerto senza sedia + drink (birra bionda o vino) € 15,00



Prenotazioni tramite la pagina Facebook Arci Zerbini

Si comunica che i posti sono limitati.



COMUNICAZIONE RISERVATA AI SOLI POSSESSORI DI TESSERA ARCI

Tra i brani originali, Bacon VS Tofu (di Emiliano Vernizzi) è il primo brano suonato con Bosso, mentre I felt this for you (di Michele Bianchi) è stato il tassello risolutivo che ha evidenziato la capacità del gruppo di esplorare insieme nuove sonorità. Caratterizzata da un suono nordico in netta contrapposizione con il bop tipico dell’hammond, Clear (di Morari e Bianchi) è un motivo che Michele Morari aveva in testa durante un viaggio solitario in Lapponia. 30 mesi nasce da una session di quattro giorni di prove, durante i quali Alberto Gurrisi ha mangiato chili di Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi.