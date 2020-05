L’Università di Parma sempre più vicina agli studenti

L’Università di Parma offre una nuova possibilità ai propri studenti, e in generale alla propria utenza, a portata di clic e completamente via web. Da oggi, martedì 26 maggio, si potranno prenotare appuntamenti on line con gli operatori di 15 sportelli dell’Ateneo:

le 8 Segreterie Studenti

Segreteria Master

Segreteria Dottorati

Segreteria Specializzazioni

Segreteria Formazione Insegnanti

Ufficio Tirocini

Ufficio Esami di Stato

URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

La prenotazione è possibile all’indirizzo web https://easyacademy.unipr.it/p ortaleplanning/servizi raggiungibile anche dal sito www.unipr.it, selezionando la voce di menù “Servizi” e da qui “Prenotazione appuntamenti”. Per gli utenti sarà possibile prenotare, nelle date e negli orari disponibili, un incontro via web con gli operatori cui intendono rivolgere le loro domande, lasciando i propri recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail).

In particolare, gli sportelli delle otto Segreterie Studenti e degli uffici dell’Area Didattica saranno a disposizione degli attuali, futuri ed ex studenti dell’Ateneo.

Gli studenti già in possesso di un indirizzo di posta istituzionale dell’Università di Parma devono obbligatoriamente prenotarsi utilizzando questo indirizzo di posta come recapito. Chi non ne è in possesso può lasciare un altro indirizzo e-mail.

La prenotazione si potrà effettuare fino al giorno precedente l’appuntamento.

Dopo la prenotazione ogni richiedente riceverà una mail di conferma e, nel giorno e nell’ora individuati, sarà contattato dal personale dell’Ateneo mediante l’applicativo Microsoft Teams, lo stesso sistema attualmente utilizzato per la fruizione delle lezioni e degli esami on line.

La prenotazione sarà inoltre possibile tramite la app UniPR Mobile, alla voce di menù “Prenota un appuntamento”, a partire dal prossimo aggiornamento, disponibile a breve, negli store Android e Apple.

L’iniziativa è stata avviata con il duplice obiettivo di evitare gli spostamenti da parte degli studenti e in generale degli utenti, considerato il particolare momento e le cautele connesse alla diffusione del coronavirus, e al tempo stesso di favorire i contatti con i servizi più utilizzati dell’Ateneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio sarà attivo, in fase sperimentale, per alcune settimane e sarà successivamente potenziato in relazione alle esigenze degli studenti.