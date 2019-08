Studiare all'estero: informazioni e consigli

Sei interessato ad un’esperienza di studio all’estero? Ecco allora la nostra guida con alcune utili informazioni per iniziare ad organizzare il tuo periodo di studi fuori dall’Italia.

In generale un’esperienza formativa all’estero oltre ad arricchire il curriculum permette di maturare e diventare più indipendenti, conoscere persone provenienti da tutto il mondo, confrontandosi con culture anche molte differenti dalla nostra.

Sono davvero molte le possibilità di studio all'estero, dai classici corsi di inglese al conseguimento di una laurea presso un'Università di un altro Paese. E’, quindi, importante raccogliere il maggior numero di informazioni per organizzare al meglio questa esperienza formativa.

Studiare all’estero durante la scuola superiore

E’ possibile studiare all’estero già durante la scuola superiore scegliendo di partire per un semestre o anche un trimestre o un bimestre, oppure per un intero anno.

Per quanto riguarda l’alloggio è possibile scegliere una famiglia ospitante, soluzione utile ad esempio per migliorare la conoscenza della cultura locale o in alternativa è anche possibile l’alloggio in College.

Tutte le informazioni possono essere richieste direttamente alla vostra scuola che vi fornirà le varie modalità per l’iscrizione ai corsi all’estero e sugli scambi con altri studenti non italiani.

Studiare all’estero dopo il Diploma

E’, ovviamente, possibile studiare all’estero anche dopo il diploma trascorrendo tutto o solo una parte del periodo universitario fuori dall'Italia.

Tra le opzioni sicuramente più note e diffuse c’è il programma Erasmus+(European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), che offre ogni anno un bando a cui possono partecipare tutti gli studenti europei. Programma che dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in un’università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università, per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.

Punto di partenza per la raccolta di tutte le informazioni necessarie è il sito Erasmusplus.it e la segreteria del vostro Ateneo, oltre ai forum degli studenti italiani all’estero.

Erasmus+ include, inoltre, tirocini ed un programma post-laurea offerto da Università con sede in vari Paesi, anche fuori dall’Europa.

Se, invece, si desidera frequentare una facoltà fuori del continente europeo, studiando magari negli USA, sarà necessario consultare direttamente il sito di ciascuna Università per raccogliere tutte le informazioni sul processo di ammissione. Infatti ogni Università americana stabilisce i propri criteri di ammissione e adotta uno specifico processo di selezione.

Una volta individuata la vostra destinazione vi consigliamo, inoltre, di informarvi sulle borse di studio disponibili, fornite sia dalla vostra Università che da quella in cui vorreste andare.

Infine non dimenticate di informarvi sulle regole per accedere alla copertura

sanitaria nel Paese che avete scelto. In alcuni Paesi può essere infatti richiesta la sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria.

