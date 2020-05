Studio Covid-19 dell’Ateneo pubblicato su GeroScience e ripreso dall’Organizzazione Mondiale della Sanit

E’ stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica GeroScience di Springer un “position paper” della Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari-SIRC sulle co-morbidità cardiovascolari associate al COVID-19. Il lavoro suggerisce possibili meccanismi cellulari e molecolari alla base di queste co-morbidità, dove l’infezione da SARS-CoV-2 può portare a conseguenze drammatiche per il sistema cardiovascolare. Tra gli autori dello studio il prof. Michele Miragoli del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, membro del consiglio direttivo della SIRC.

Il lavoro scientifico è stato ripubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come riferimento per la patologia da SARS-CoV-2.

La pubblicazione prende in considerazione il ruolo del sistema renina-angotensina, il ruolo di ACE2 (il recettore dove si lega SARS-CoV2 nel cuore e in altri organi), l'inflammosoma, l’età e - non ultimo - l'inquinamento ambientale nella pianura padana e nella regione dell'Hubei e Wuhan. Lo studio di questi meccanismi è ancora allo stadio iniziale ma gli autori credono che il lavoro possa essere di supporto agli scienziati che lavorano incessantemente in questi campi di ricerca cardiovascolare.