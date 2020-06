Una fellowship a Los Angeles per Giovanni Ceccarelli

La Huntington Library di Los Angeles ha assegnato la Gilbert and Ursula Farfel Fellowship a Giovanni Ceccarelli, docente di Storia economica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma. La Huntington Library è tra i più prestigiosi centri di ricerca degli Stati Uniti e seleziona progetti nell’ambito delle discipline umanistiche, premiandoli con borse di studio residenziali.

A Los Angeles Giovanni Ceccarelli studierà le radici della cultura economica europea adottando un innovativo approccio bottom-up con la ricerca “Economics Anonymous.” Minor theologians in the making of late medieval economy. Si tratta dell’unico progetto presentato da uno studioso italiano premiato quest’anno dalla Huntington Library.

Questo sarà il secondo periodo di studi negli Stati Uniti per Giovanni Ceccarelli che tre anni fa è stato Visiting Fellow all’Università di Princeton nel New Jersey.

La ricerca rientra in un più ambizioso percorso di studi che prevede varie iniziative sostenute dall’Ateneo. Tra queste, l’organizzazione di un workshop internazionale dal titolo Are words making the economy? Performative economics in historical perspective e un progetto di cooperazione sceintifica con il Centre d’Histoire et d’Archéologie Médiévales dell’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.