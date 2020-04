forza civica: "in via brigate julia sfiorata la tragedia? cade albero nel parco pubblico!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Riceviamo e pubblichiamo le foto dell'episodio verificatosi nei giorni scorsi probabilmente a causa del forte vento. I cittadini ci segnalano albero caduto (fortunatamente nel parco non c'era nessuno) in via Brigate Julia. Nessuno ha ancora provveduto a rimuoverlo e dalle foto pare che il tronco si sia spezzato addirittura dalla base. Non è ancora chiaro se si tratti di pianta malata o se la causa sia da imputare alla mancanza di manutenzione che ha portato l'albero ad assumere dimensioni eccessive e, di conseguenza, a diventare pericolante. L'unica cosa positiva è che in quel momento nessuno transitava nel parco. Ma la prossima volta saremo altrettanto fortunati? I cittadini per questo motivo chiedono un intervento tempestivo del Comune di Parma. Associazione culturale Forza Civica Parma