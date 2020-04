forza civica: "riceviamo la struggente lettera di monica al presidente conte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L'associazione culturale Forza Civica riceve la toccante lettera al Presidente Conte di Monica (ex O.S.S. di Parma) che inoltriamo qui di seguito. Buongiorno Sig. Presidente Conte, sono Monica una "ragazza" di 51 anni, ho pensato di scrivere questa lettera per spiegarle come va il mondo fuori. Lo sa Sig. Presidente, io non sono nessuno per lei ma per la mia famiglia sono tutto, non sono un medico, né un'infermiera, che ammiro e stimo tanto, sono una delle ultime che sta cercando di portare avanti la baracca. Faccio le pulizie nelle banche e anche in questo brutto, bruttissimo periodo che stiamo attraversando non ho mai smesso di lavorare perché non me lo posso permettere. Lei sa cosa vuol dire non arrivare alla seconda settimana del mese? Non credo. Lei sa cosa significa alzarsi alle 5 di mattina per 5 euro l'ora? Non credo. Lei sa cosa vuol dire aver paura di sentire suonare il campanello di casa perché non hai pagato una bolletta? Non credo. Lei sa cosa vuol dire aver paura di ammalarsi perché qualcun altro potrebbe prendere il tuo posto? Non credo. Lei sa cosa vuol dire sorridere sempre anche se dentro si muore? Non credo. Lei sa cosa vuol dire farsi le mascherine in casa perché il Governo non ha pensato di farle a titolo gratuito ai cittadini? Non credo. Lei sa cosa vuol dire non poter comprarsi nemmeno la biancheria intima perché poi non riuscirei a comprare il pane? Non credo! Lei sa che se hai un lavoro non puoi accedere a nessun tipo di aiuto sociale, poco importa se mantieni una famiglia e tuo marito è invalido e prende meno di 300€ mensili, e il solo affitto è di 400€, poi ci sono le bollette, il cibo, e speriamo di non aver bisogno di farmaci? Io ho lavorato tutto marzo ma i suoi 100 euro non li ho visti, non ho potuto prendere il buono spesa perché come le dicevo lavoro... mah... ho paura di prendere il coronavirus, sì certo, ma non mi posso permettere di stare a casa! Ecco vede Sig. Presidente questa è la vita reale, che tantissimi italiani vivono, tantissimi uomini e donne che tutti i santi giorni combattono contro la quotidianità per arrivare a sera e dire anche oggi ho mangiato, non sono qui a chiederle niente, solo magari di leggere questa mia lettera e di fare una riflessione: "ma io x le persone come Monica cosa sto facendo?". La ringrazio per l'attenzione. Cordiali saluti Monica da Parma Associazione culturale Forza Civica Parma