Accordo Iren-Anci: la multiutility metterà a disposizione 100 bici per i piccoli Comuni

Nel corso dell'evento "Orientati al futuro 2, Strategie di sviluppo e valorizzazione dei territori" realizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti, Iren ha annunciato un'iniziativa condivisa con Anci finalizzata a mettere in palio 100 biciclette elettriche a pedalata assistita a 50 piccoli comuni italiani sotto i 3.000 abitanti (circa 4.000 sul territorio nazionale) che si impegneranno a realizzare iniziative in favore di politiche pubbliche di sviluppo sostenibile attuando misure concrete in questa direzione.