'Acqua e territorio, Lab Award': il Bocchialini si aggiudica il premio

È la classe 3E dell’I.T.A.S. “Fabio Bocchialini” di Parma ad aggiudicarsi “Acqua e Territorio LAB Award”, premio istituito da ANBI, Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica: a conferire ai ragazzi il riconoscimento è il Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense Luigi Spinazzi insieme al conduttore Patrizio Roversi durante la prima giornata di Macfrut, vetrina internazionale dell’ortofrutta in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini.

Gli studenti dell’Istituto Bocchialini vincono grazie al corto “Tra Terra e Acqua. Il paesaggio della Bassa”, che narra il loro percorso di conoscenza della Bassa parmense: tra cambiamento climatico, necessità di mettere in campo le necessarie azioni di mitigazione e bisogno di conservare la risorsa acqua disponibile per poi metterla a disposizione dell’agricoltura nei periodi di maggior fabbisogno, i giovani della 3E raccontano l’attività del Consorzio di bonifica, evidenziandone le innovazioni apportate, le metodologie di lavoro e le difficoltà affrontate nell’operato quotidiano.

Il progetto – in sinergia con l’Impresa Culturale ArcheoVEA – rientra nelle attività de “Il Consorzio per la Scuola”, proposta didattico-formativa della Bonifica Parmense in collaborazione con ANBI Emilia Romagna per l’anno scolastico 2018/2019 – indirizzata a scolari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Parma e provincia – con la finalità di sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e il valore dell’acqua. Il corto è visibile sul canale YouTube della Bonifica Parmense.