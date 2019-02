Bonifica Parmense, impianti in funzione e maestranze al lavoro per i monitoraggi del flusso delle piogge

Il Consorzio della Bonifica Parmense, a seguito della pioggia incessante caduta nell’arco delle ultime 48 ore, è attivo già dal pomeriggio di venerdì 1° febbraio con l’attivazione degli impianti in via precauzionale e il monitoraggio della situazione dei flussi delle acque nei canali dei comprensori gestiti. Ben 20 gli uomini operativi sul territorio per la gestione dei suddetti flussi, tra tecnici e operai addetti al funzionamento impianti, alla manovra e alla sorveglianza delle paratoie antirigurgito. Sono 5 gli impianti attivi: nel Comune di Parma l’impianto di Foce Abbeveratoia (con una portata di ben 10000 litri/secondo) smaltisce le acque dell’omonimo canale nel torrente Parma, garantendo la sicurezza di un territorio di 3000 ettari.

Nel Comune di Polesine Zibello il Cantonale (la cui portata è di 3000 litri/secondo) prende le acque dai canali Bardalenzo, Lavezzoli e Dossi per rimandarle in Rigosa Nuova, a protezione di un territorio di 1000 ettari. L’impianto di Vigone (dalla portata di 1000 litri/secondo) ubicato nel Comune di Sorbolo Mezzani preleva l’acqua dalla Parmetta portandola direttamente al Fiume Po e preservando da eventuali inondazioni un territorio di 4300 ettari. Infine gli impianti nel Comune di Colorno: Travacone (portata: 9800 litri/secondo) preleva dai canali Limido, Fossetta Bassa e Naviglio Navigabile a difesa di un territorio di 3090 ettari; e Chiavica Rossa (portata 3000 litri/secondo) preleva le acque dal canale Fosso Nuovo per scolmarle nel Torrente Parma, proteggendo un territorio di 1600 ettari. La situazione è sotto controllo su tutta pianura; le squadre consortili sono ancora a lavoro per le fasi

di monitoraggio e telecontrollo dei flussi delle acque.